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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Verda 7 rūšių kavą
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Juoda
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.
Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.
Mėgaukitės visiškai automatizuotais pieno receptais su dviejų skyrių technologija. Tiesiog supilkite pieną į ąsotėlį, prijunkite jį prie aparato ir pasirinkite kavos gėrimą. Dviejų skyrių technologija leidžia mėgautis profesionaliais kavos gėrimais su tiršta, ilgai išsilaikančia pieno puta, paruošta idealioje temperatūroje iš nuolatos pilamo ir nesitaškančio pieno.
4.7
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
TomasFort
13/12/2016
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Perfektní espresovač
Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
paco
12/02/2016
Česká republika
Vynikající, fakt potěšeni
Používáme už rok a bez jediné chyby. Odvápneni stačí 2x za rok - ono je třeba nastavit v parametrech tvrdost vody (naštěstí máme měkkou). Jednou za měsíc použiju odmašťovací tabletku. Týdně vyčistit spařovací jednotku (to jde rychle). Ale komu to příjde, že se musí moc starat, nebo je líný, tak za tři měsíce bude pít splašky. Super je mlýnek s možností nastavení hrubosti. V nádobě na odpad zůstanou prakticky suché hezky tvarované "půlky" z logru.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Pfaraon
03/02/2016
България
Почти перфектна
Машината има един недостатък (възможно да съм бил подведен от представянето й), но не може да прави мачиато и лате, което е учудващо за такъв продукт с подвижна кана. Проблемът щеше да бъде по-малък, ако можеше да се регулира дължината на кафето, което се пуска при направата на капучино (учудващо, тъй като може да се регулира дължината както на еспресото, така и на дългото кафе, но не може да се регулира това, което се пуска при направата на капучино). Поради тази причина, първо трябва да си направя млечната пяна, а след това да си пусна дълго кафе, което да прекъсна по средата на цикъла му, тъй като то пък е твърде дълго за млечна напитка. Машината няма никакви други забележки. Адмирации за възможностите й, за менюто и предлаганите настройки на всичко (температура на водата, време за изключване, твърдост на водата, допълнителен филтър, контраст на дисплея и т.н.)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина