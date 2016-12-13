GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

Nutraukta gamyba

Saeco MinutoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8763/09

4.7
| (9) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
Tik naudodami itin kompaktišką ir patogų „Saeco Minuto“ galėsite mėgautis iš ką tik sumaltų pupelių paruošta kava ir nepriekaištingu veikimu. Be to, šiuo kompaktišku aparatu galėsite paruošti didelį kavos kiekį
Peržiūrėti visas naudas

Su vienu spustelėjimu keičiamais virimo elementais

Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.

Dviejų skyrių pieno indas puikiai pieno putai

Dviejų skyrių pieno indas puikiai pieno putai

Mėgaukitės visiškai automatizuotais pieno receptais su dviejų skyrių technologija. Tiesiog supilkite pieną į ąsotėlį, prijunkite jį prie aparato ir pasirinkite kavos gėrimą. Dviejų skyrių technologija leidžia mėgautis profesionaliais kavos gėrimais su tiršta, ilgai išsilaikančia pieno puta, paruošta idealioje temperatūroje iš nuolatos pilamo ir nesitaškančio pieno.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

9

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

13/12/2016

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Perfektní espresovač

Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

12/02/2016

Česká republika

Česká republika

Vynikající, fakt potěšeni

Používáme už rok a bez jediné chyby. Odvápneni stačí 2x za rok - ono je třeba nastavit v parametrech tvrdost vody (naštěstí máme měkkou). Jednou za měsíc použiju odmašťovací tabletku. Týdně vyčistit spařovací jednotku (to jde rychle). Ale komu to příjde, že se musí moc starat, nebo je líný, tak za tři měsíce bude pít splašky. Super je mlýnek s možností nastavení hrubosti. V nádobě na odpad zůstanou prakticky suché hezky tvarované "půlky" z logru.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

03/02/2016

България

България

Почти перфектна

Машината има един недостатък (възможно да съм бил подведен от представянето й), но не може да прави мачиато и лате, което е учудващо за такъв продукт с подвижна кана. Проблемът щеше да бъде по-малък, ако можеше да се регулира дължината на кафето, което се пуска при направата на капучино (учудващо, тъй като може да се регулира дължината както на еспресото, така и на дългото кафе, но не може да се регулира това, което се пуска при направата на капучино). Поради тази причина, първо трябва да си направя млечната пяна, а след това да си пусна дълго кафе, което да прекъсна по средата на цикъла му, тъй като то пък е твърде дълго за млечна напитка. Машината няма никакви други забележки. Адмирации за възможностите й, за менюто и предлаганите настройки на всичко (температура на водата, време за изключване, твърдост на водата, допълнителен филтър, контраст на дисплея и т.н.)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.