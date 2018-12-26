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Nutraukta gamyba
Verda 7 rūšių kavą
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Plieno ir sidabro spalvos
15 padėčių reguliuojamas malūnėlis
Integruotame pieno ąsotėlyje pienas plakamas du kartus, todėl pašalinami burbuliukai ir priemaišos, o paruošta pieno puta yra tiršta ir sodri. Paspaudus vos vieną mygtuką į puodelį pradeda tekėti į šalis nesitaškantis optimalios temperatūros pieno srautas ir puodelį užkloja aksominė pieno puta. Dėl dvigubo didelės galios virintuvo, iškart paruošus espreso kavą yra suplakama pieno puta, todėl karšti gėrimai paruošiami akimirksniu.
Kartą pasirinkę jums tinkamiausią stiprumą iš 5 skirtingų nustatymų galite jį išsaugoti naudodami atminties funkciją, o kartu su juo ir kavos kiekį bei temperatūrą. Ateityje tai leis jums mėgautis pagal jūsų skonį paruošta kava. Kitaip nei vietiniam kavos ruošimo meistrui, aparatui nereikės priminti, kokią kavą jūs mėgstate.
Higienos užtikrinimas dar niekada nebuvo toks paprastas. Valymo garais ciklas automatiškai išvalo pieno putos paruošimo mechanizmą ir pašalina pieno likučius neištuštinant indo. Higiena patvirtinta Vokietijos nepriklausomame tyrimų institute, VDE.
4.5
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MariuszKsieciunio123
26/12/2018
Polska
Bardzo polecam.
Pyszna kawa, bardzo dobrze spienia mleko.Duzy wybór gotowych kaw do wyboru.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
sabap
11/11/2016
Polska
Niewielki wybór rodzaju kaw.
Wart polecenia,elegancki wygląd,łatwy w obsłudze,cena za wysoka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Zdzislaw47
09/04/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Produkt wysokiej jakości o wielu mozliwościach.
Bardzo łatwa obsługa. Wysoka jakość parzonej kawa. Po ekspresie "K" to rewelacja szczególnie, że nie ma ograniczenia ilości zrobionych kaw co w przypadku odwiedzin córek jest bardzo istotne.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.