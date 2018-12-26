GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
  • Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava

Nutraukta gamyba

Saeco ExpreliaPuikus automatinis espreso aparatas

HD8858/01

4.5
| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
Naudodami „Exprelia“ kavos aparatą su 7 nustatymų kiekvienam gėrimui galimybe ir VDE patvirtinta visiškos higienos garantija, būsimi kavos ekspertai kavą paruoš taip, kaip tą daro tikri profesionalai
Peržiūrėti visas naudas

Valymo garais technologija užtikrina higieną

Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Plieno ir sidabro spalvos

  • 15 padėčių reguliuojamas malūnėlis

Skani karšta kapučino ir latė makiato vienu paspaudimu

Skani karšta kapučino ir latė makiato vienu paspaudimu

Integruotame pieno ąsotėlyje pienas plakamas du kartus, todėl pašalinami burbuliukai ir priemaišos, o paruošta pieno puta yra tiršta ir sodri. Paspaudus vos vieną mygtuką į puodelį pradeda tekėti į šalis nesitaškantis optimalios temperatūros pieno srautas ir puodelį užkloja aksominė pieno puta. Dėl dvigubo didelės galios virintuvo, iškart paruošus espreso kavą yra suplakama pieno puta, todėl karšti gėrimai paruošiami akimirksniu.

Stiprumo pasirinkimo funkcija įsimena, kokią kavą jūs mėgstate

Stiprumo pasirinkimo funkcija įsimena, kokią kavą jūs mėgstate

Kartą pasirinkę jums tinkamiausią stiprumą iš 5 skirtingų nustatymų galite jį išsaugoti naudodami atminties funkciją, o kartu su juo ir kavos kiekį bei temperatūrą. Ateityje tai leis jums mėgautis pagal jūsų skonį paruošta kava. Kitaip nei vietiniam kavos ruošimo meistrui, aparatui nereikės priminti, kokią kavą jūs mėgstate.

Patentuota indo valymo garais technologija užtikrina higieną

Patentuota indo valymo garais technologija užtikrina higieną

Higienos užtikrinimas dar niekada nebuvo toks paprastas. Valymo garais ciklas automatiškai išvalo pieno putos paruošimo mechanizmą ir pašalina pieno likučius neištuštinant indo. Higiena patvirtinta Vokietijos nepriklausomame tyrimų institute, VDE.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

26/12/2018

Polska

Polska

Bardzo polecam.

Pyszna kawa, bardzo dobrze spienia mleko.Duzy wybór gotowych kaw do wyboru.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

11/11/2016

Polska

Polska

Niewielki wybór rodzaju kaw.

Wart polecenia,elegancki wygląd,łatwy w obsłudze,cena za wysoka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

09/04/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Produkt wysokiej jakości o wielu mozliwościach.

Bardzo łatwa obsługa. Wysoka jakość parzonej kawa. Po ekspresie "K" to rewelacja szczególnie, że nie ma ograniczenia ilości zrobionych kaw co w przypadku odwiedzin córek jest bardzo istotne.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.