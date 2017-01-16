30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
Naudodami „Exprelia“ kavos aparatą su 7 nustatymų kiekvienam gėrimui galimybe ir VDE patvirtinta visiškos higienos garantija, būsimi kavos ekspertai kavą paruoš taip, kaip tą daro tikri profesionalai
Verda 7 rūšių kavą
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Balta
15 padėčių reguliuojamas malūnėlis
Integruotame pieno ąsotėlyje pienas plakamas du kartus, todėl pašalinami burbuliukai ir priemaišos, o paruošta pieno puta yra tiršta ir sodri. Paspaudus vos vieną mygtuką į puodelį pradeda tekėti į šalis nesitaškantis optimalios temperatūros pieno srautas ir puodelį užkloja aksominė pieno puta. Dėl dvigubo didelės galios virintuvo, iškart paruošus espreso kavą yra suplakama pieno puta, todėl karšti gėrimai paruošiami akimirksniu.
Kartą pasirinkę jums tinkamiausią stiprumą iš 5 skirtingų nustatymų galite jį išsaugoti naudodami atminties funkciją, o kartu su juo ir kavos kiekį bei temperatūrą. Ateityje tai leis jums mėgautis pagal jūsų skonį paruošta kava. Kitaip nei vietiniam kavos ruošimo meistrui, aparatui nereikės priminti, kokią kavą jūs mėgstate.
Higienos užtikrinimas dar niekada nebuvo toks paprastas. Valymo garais ciklas automatiškai išvalo pieno putos paruošimo mechanizmą ir pašalina pieno likučius neištuštinant indo. Higiena patvirtinta Vokietijos nepriklausomame tyrimų institute, VDE.
4.6
iš 5
9
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
kajjaa
16/01/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt jest rewelacyjny
Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Zywy111
16/01/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt jest rewelacyjny
Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Dax27
15/11/2016
Polska
Produkt godny polecenia,bardzo ładnie wygląda w nowoczesnej kuchni.
Ekspres polecam z czystym sumieniem bardzo ładny,funkcjonalny,kawy mleczne za jednym dotknieciem palca,karafka na mleko samoczyszcząca . Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.