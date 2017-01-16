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  • Standard Product Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Standard Product Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01

Nutraukta gamyba

Saeco ExpreliaPuikus automatinis espreso aparatas

HD8859/01

4.6

| (9) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava

Naudodami „Exprelia“ kavos aparatą su 7 nustatymų kiekvienam gėrimui galimybe ir VDE patvirtinta visiškos higienos garantija, būsimi kavos ekspertai kavą paruoš taip, kaip tą daro tikri profesionalai

Peržiūrėti visas naudas

Valymo garais technologija užtikrina higieną

Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Balta

  • 15 padėčių reguliuojamas malūnėlis

Skani karšta kapučino ir latė makiato vienu paspaudimu

Skani karšta kapučino ir latė makiato vienu paspaudimu

Integruotame pieno ąsotėlyje pienas plakamas du kartus, todėl pašalinami burbuliukai ir priemaišos, o paruošta pieno puta yra tiršta ir sodri. Paspaudus vos vieną mygtuką į puodelį pradeda tekėti į šalis nesitaškantis optimalios temperatūros pieno srautas ir puodelį užkloja aksominė pieno puta. Dėl dvigubo didelės galios virintuvo, iškart paruošus espreso kavą yra suplakama pieno puta, todėl karšti gėrimai paruošiami akimirksniu.

Stiprumo pasirinkimo funkcija įsimena, kokią kavą jūs mėgstate

Stiprumo pasirinkimo funkcija įsimena, kokią kavą jūs mėgstate

Kartą pasirinkę jums tinkamiausią stiprumą iš 5 skirtingų nustatymų galite jį išsaugoti naudodami atminties funkciją, o kartu su juo ir kavos kiekį bei temperatūrą. Ateityje tai leis jums mėgautis pagal jūsų skonį paruošta kava. Kitaip nei vietiniam kavos ruošimo meistrui, aparatui nereikės priminti, kokią kavą jūs mėgstate.

Patentuota indo valymo garais technologija užtikrina higieną

Patentuota indo valymo garais technologija užtikrina higieną

Higienos užtikrinimas dar niekada nebuvo toks paprastas. Valymo garais ciklas automatiškai išvalo pieno putos paruošimo mechanizmą ir pašalina pieno likučius neištuštinant indo. Higiena patvirtinta Vokietijos nepriklausomame tyrimų institute, VDE.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

9

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

16/01/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ten produkt jest rewelacyjny

Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

16/01/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ten produkt jest rewelacyjny

Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

15/11/2016

Polska

Polska

Produkt godny polecenia,bardzo ładnie wygląda w nowoczesnej kuchni.

Ekspres polecam z czystym sumieniem bardzo ładny,funkcjonalny,kawy mleczne za jednym dotknieciem palca,karafka na mleko samoczyszcząca . Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.