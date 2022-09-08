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  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

Nutraukta gamyba

Saeco MinutoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8862/09

4
| (7) Atsiliepimai
Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
Tik naudodami itin kompaktiškos konstrukcijos „Saeco Minuto“ galėsite patogiai mėgautis tobulai sumalta kava, nepriekaištingu veikimu ir paruošite didelį kavos kiekį
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Su vienu spustelėjimu keičiamais virimo elementais

Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Automatinis pieno putų plakiklis

  • Sodriai juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.0

iš 5

7

Atsiliepimai

1

08/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Супер продукт с много лесна употреба.

Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване

Argumentai už

Много функции

Argumentai prieš

няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

18/06/2020

България

България

Надежден продукт

Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.

Argumentai už

Напълно автоматизирана работа

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

01/04/2016

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Идеална за домашни условия

Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.