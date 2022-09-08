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Nutraukta gamyba
HD8862/09
Verda 7 rūšių kavą
Automatinis pieno putų plakiklis
Sodriai juoda
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.
4.0
iš 5
7
Atsiliepimai
Румсто
08/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Супер продукт с много лесна употреба.
Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване
Argumentai už
Много функции
Argumentai prieš
няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Иван123
18/06/2020
България
Надежден продукт
Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.
Argumentai už
Напълно автоматизирана работа
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Kenoby
01/04/2016
България
Patvirtintas pirkėjas
Идеална за домашни условия
Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина