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HD8906/01
Nutraukta gamyba
User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine HD8906/01
„Saeco“ pristato „Intelia Deluxe“. Išmaniosios technologijos užtikrina kokybę, įrenginį patogu naudoti ir jis ruošia nepriekaištingo skonio kavą. Nesenstančio dizaino „Intelia“ korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno. Šis aparatas yra puikus italų meistriškumo pavyzdys.
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