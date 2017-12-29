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  • Standard Product Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
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  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine

Nutraukta gamyba

Saeco Intelia DeluxePuikus automatinis espreso aparatas

HD8906/01

4.3

| (4) Atsiliepimai

Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas

„Saeco“ pristato „Intelia Deluxe“. Išmaniosios technologijos užtikrina kokybę, įrenginį patogu naudoti ir jis ruošia nepriekaištingo skonio kavą. Nesenstančio dizaino „Intelia“ korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno. Šis aparatas yra puikus italų meistriškumo pavyzdys.

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Nesenstantis Italijoje sukurtas dizainas

Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas

  • 6 gėrimai

  • Integruotas pieno ąsotėlis

  • Nerūdijantis plienas

  • „AquaClean“

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

Mėgaukitės 6 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės 6 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo

Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo

„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.3

iš 5

4

Atsiliepimai

2
1

29/12/2017

Polska

Polska

warto go mieć

jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

29/12/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

warto go mieć

jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

23/08/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Dobra kawa za rozsądną cenę

To jest mój drugi ekspres Saeco (poprzedni nie jest produkowany od ponad dekady). I mimo iż poprzednik był z ciut wyższej półki kawa z "Intelii" jest zdecydowanie lepsza. Co więcej jest kilka drobnych ulepszeń, które ułatwiają życie, np. taki banał: dziurki w podstawce pod dyszami, czy możliwość płynnej regulacji (zapamiętania) wielkości napoju. Niestety nie wszystko jest super, przykładowo: staruszek komunikował się ze mną po polsku a młodzian już nie umie (dziwne jeśli uwzględni się postęp techniki komputerowej). Dodatkowo strasznie dzwoni podstawka jak się postawi lekką filiżankę - np. do espresso, czy beznadziejna sygnalizacja napełnienia zbiornika przelewowego znajdującego się pod podstawką.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.