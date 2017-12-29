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Nutraukta gamyba
HD8906/01
Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
„Saeco“ pristato „Intelia Deluxe“. Išmaniosios technologijos užtikrina kokybę, įrenginį patogu naudoti ir jis ruošia nepriekaištingo skonio kavą. Nesenstančio dizaino „Intelia“ korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno. Šis aparatas yra puikus italų meistriškumo pavyzdys.
6 gėrimai
Integruotas pieno ąsotėlis
Nerūdijantis plienas
„AquaClean“
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.
4.3
iš 5
4
Atsiliepimai
JustynaJur
29/12/2017
Polska
warto go mieć
jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
jrk74
29/12/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
warto go mieć
jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Plastuś
23/08/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Dobra kawa za rozsądną cenę
To jest mój drugi ekspres Saeco (poprzedni nie jest produkowany od ponad dekady). I mimo iż poprzednik był z ciut wyższej półki kawa z "Intelii" jest zdecydowanie lepsza. Co więcej jest kilka drobnych ulepszeń, które ułatwiają życie, np. taki banał: dziurki w podstawce pod dyszami, czy możliwość płynnej regulacji (zapamiętania) wielkości napoju. Niestety nie wszystko jest super, przykładowo: staruszek komunikował się ze mną po polsku a młodzian już nie umie (dziwne jeśli uwzględni się postęp techniki komputerowej). Dodatkowo strasznie dzwoni podstawka jak się postawi lekką filiżankę - np. do espresso, czy beznadziejna sygnalizacja napełnienia zbiornika przelewowego znajdującego się pod podstawką.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.