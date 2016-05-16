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  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
  • Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose

Nutraukta gamyba

Saeco Incanto ExecutivePuikus automatinis espreso aparatas

HD9712/11

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose
„Saeco“ pristato „Incanto Executive“ – laikui nepavaldų šedevrą, skirtą ruošti tobulą kavą. Pasirinkite iki 8 nustatymų tobulai kavai pagal savo skonį, o dvigubas virintuvas greitai paruoš norimą gėrimą.
Peržiūrėti visas naudas

Tobulybė puodelyje per trumpiausią įmanoma laiką

Mėgaukitės profesionaliai paruošta espreso kava namuose

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Nerūdijantis plienas

  • 8 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Skani karšta kapučino ir latė makiato vienu paspaudimu

Skani karšta kapučino ir latė makiato vienu paspaudimu

Integruotame pieno ąsotėlyje pienas plakamas du kartus, todėl pašalinami burbuliukai ir priemaišos, o paruošta pieno puta yra tiršta ir sodri. Paspaudus vos vieną mygtuką į puodelį pradeda tekėti į šalis nesitaškantis optimalios temperatūros pieno srautas ir puodelį užkloja aksominė pieno puta. Dėl dvigubo didelės galios virintuvo, iškart paruošus espreso kavą yra suplakama pieno puta, todėl karšti gėrimai paruošiami akimirksniu.

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Dvigubas virintuvas – mėgaukitės gėrimais su pienu nelaukdami

Dvigubas virintuvas – mėgaukitės gėrimais su pienu nelaukdami

Dėl dvigubo virintuvo, garuojančią espreso ir kapučino kavą vieną po kitos paruošite akimirksniu. Dvi atskiros kaitinimo sistemos palaiko optimalią kavos ir pieno temperatūrą, todėl kavą paruošite profesionaliai ir greitai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

16/05/2016

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Отлична машина

Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.