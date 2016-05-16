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Nutraukta gamyba
Verda 7 rūšių kavą
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Nerūdijantis plienas
8 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Integruotame pieno ąsotėlyje pienas plakamas du kartus, todėl pašalinami burbuliukai ir priemaišos, o paruošta pieno puta yra tiršta ir sodri. Paspaudus vos vieną mygtuką į puodelį pradeda tekėti į šalis nesitaškantis optimalios temperatūros pieno srautas ir puodelį užkloja aksominė pieno puta. Dėl dvigubo didelės galios virintuvo, iškart paruošus espreso kavą yra suplakama pieno puta, todėl karšti gėrimai paruošiami akimirksniu.
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Dėl dvigubo virintuvo, garuojančią espreso ir kapučino kavą vieną po kitos paruošite akimirksniu. Dvi atskiros kaitinimo sistemos palaiko optimalią kavos ir pieno temperatūrą, todėl kavą paruošite profesionaliai ir greitai.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Росен
16/05/2016
България
Patvirtintas pirkėjas
Отлична машина
Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.