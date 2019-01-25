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Nutraukta gamyba
HP6519/01
Mėgaukitės satino prisilietimu.
Naudojant „Philips SatinSoft“ epiliatorių su odos priežiūros sistema, oda netempiama ir užtikrinama maksimali higiena. Pridedamas antgalis jautrioms kūno vietoms.
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Odos priežiūros sistema
Jautrių vietų gaubtelis
Unikali „Philips“ konstrukcija su alergijos nesukeliančiais šereliais, garantuojančiais optimalią higieną. Puikiai telpa rankoje. Galėsite džiaugtis optimaliais rezultatais bet kokiomis sąlygomis – galima naudoti ant drėgnos ir sausos odos.
Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja ir nuramina odą – taip ji paruošiama maloniam epiliavimo procesui.
Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos.
3.8
iš 5
4
Atsiliepimai
Matea
25/01/2019
Magyarország
Strapabíró termék
A készüléket több mint 5 éve használom, a hozzá kapott kis szütyőben bárhová magammal vihetem :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Martina97
19/10/2019
Magyarország
Szuper termék
Évek óta használom,semmi problémám nem volt vele. Nagyon szeretem ezt a terméket.A design-ja fogott meg először,nagyon tetszik.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Epilátor
kasiakasia
09/10/2013
Polska
dla osob z mniejsza iloscia wlosow
ze wzgledu na fakt ze depilator daje mozliwosc depilacji jednynie bezprzewodowej przez 30min (bez mozliwosci depilacji z podlaczeniem do pradu), po tym czasie nalezy naladowac go ponownie przez 1h aby dokonczyc depilacje
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Depilator
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Depilator
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.