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Nutraukta gamyba

SatinSoftEpiliatorius

HP6519/01

3.8

| (4) Atsiliepimai

Mėgaukitės satino prisilietimu.

Naudojant „Philips SatinSoft“ epiliatorių su odos priežiūros sistema, oda netempiama ir užtikrinama maksimali higiena. Pridedamas antgalis jautrioms kūno vietoms.

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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Epiliatorius su odos priežiūros sistema

Mėgaukitės satino prisilietimu.

  • Odos priežiūros sistema

  • Jautrių vietų gaubtelis

Eksfoliavimo šepetėlis, kad jūsų oda dar labiau švytėtų.

Eksfoliavimo šepetėlis, kad jūsų oda dar labiau švytėtų.

Unikali „Philips“ konstrukcija su alergijos nesukeliančiais šereliais, garantuojančiais optimalią higieną. Puikiai telpa rankoje. Galėsite džiaugtis optimaliais rezultatais bet kokiomis sąlygomis – galima naudoti ant drėgnos ir sausos odos.

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja odą

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja odą

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja ir nuramina odą – taip ji paruošiama maloniam epiliavimo procesui.

Švelnūs pešiojimo diskai šalina plaukelius netempdami odos

Švelnūs pešiojimo diskai šalina plaukelius netempdami odos

Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.8

iš 5

4

Atsiliepimai

2
1

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Strapabíró termék

A készüléket több mint 5 éve használom, a hozzá kapott kis szütyőben bárhová magammal vihetem :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Epilátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Epilátor

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék

Évek óta használom,semmi problémám nem volt vele. Nagyon szeretem ezt a terméket.A design-ja fogott meg először,nagyon tetszik.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Epilátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Epilátor

09/10/2013

Polska

Polska

dla osob z mniejsza iloscia wlosow

ze wzgledu na fakt ze depilator daje mozliwosc depilacji jednynie bezprzewodowej przez 30min (bez mozliwosci depilacji z podlaczeniem do pradu), po tym czasie nalezy naladowac go ponownie przez 1h aby dokonczyc depilacje

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Depilator

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6519/01 Depilator

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  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 