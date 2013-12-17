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Nutraukta gamyba

SatinSoftEpiliatorius

HP6520/01

3.3

| (4) Atsiliepimai

Mėgaukitės satino prisilietimu.

Naudojant „Philips SatinSoft“ epiliatorių su odos priežiūros sistema, oda netempiama ir užtikrinama maksimali higiena. Belaidis ir įkraunamas prietaisas, kuriuo patogu naudotis bet kada. Pridedamas antgalis jautrioms kūno vietoms.

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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Epiliatorius su odos priežiūros sistema

Mėgaukitės satino prisilietimu.

  • Odos priežiūros sistema

  • Belaidė

Eksfoliavimo šepetėlis, kad jūsų oda dar labiau švytėtų.

Eksfoliavimo šepetėlis, kad jūsų oda dar labiau švytėtų.

Unikali „Philips“ konstrukcija su alergijos nesukeliančiais šereliais, garantuojančiais optimalią higieną. Puikiai telpa rankoje. Galėsite džiaugtis optimaliais rezultatais bet kokiomis sąlygomis – galima naudoti ant drėgnos ir sausos odos.

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja odą

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja odą

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja ir nuramina odą – taip ji paruošiama maloniam epiliavimo procesui.

Švelnūs pešiojimo diskai šalina plaukelius netempdami odos

Švelnūs pešiojimo diskai šalina plaukelius netempdami odos

Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.3

iš 5

4

Atsiliepimai

4
3

17/12/2013

Polska

Polska

Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!

Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Depilator

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Depilator

21/01/2017

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Epilator foarte bun

Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Epilator

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Epilator

21/07/2013

Polska

Polska

Depilator jest niedokładny

Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Depilator

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Depilator

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  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 