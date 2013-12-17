30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
HP6520/01
Mėgaukitės satino prisilietimu.
Naudojant „Philips SatinSoft“ epiliatorių su odos priežiūros sistema, oda netempiama ir užtikrinama maksimali higiena. Belaidis ir įkraunamas prietaisas, kuriuo patogu naudotis bet kada. Pridedamas antgalis jautrioms kūno vietoms.
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Odos priežiūros sistema
Belaidė
Unikali „Philips“ konstrukcija su alergijos nesukeliančiais šereliais, garantuojančiais optimalią higieną. Puikiai telpa rankoje. Galėsite džiaugtis optimaliais rezultatais bet kokiomis sąlygomis – galima naudoti ant drėgnos ir sausos odos.
Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja ir nuramina odą – taip ji paruošiama maloniam epiliavimo procesui.
Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos.
3.3
iš 5
4
Atsiliepimai
ennia1
17/12/2013
Polska
Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!
Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Depilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Depilator
Geanina
21/01/2017
România
Patvirtintas pirkėjas
Epilator foarte bun
Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Epilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Epilator
Dorota38
21/07/2013
Polska
Depilator jest niedokładny
Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Depilator
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6520/01 Depilator
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.