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  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Gaminio su priedu nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka

Nutraukta gamyba

SatinSoftEpiliatorius

HP6522/01

4.6

| (9) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės satino prisilietimu.

Naudojant „Philips SatinSoft“ epiliatorių su odos priežiūros sistema, oda netempiama ir užtikrinama maksimali higiena. Galima rinktis sausąjį ar drėgnąjį epiliavimą ir patogiai naudotis prietaisu prausiantis duše. Pridedama skutimo galvutė su kirpimo šukomis.

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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Epiliatorius su „SkinPerfect“ sistema

Mėgaukitės satino prisilietimu.

  • Odos priežiūros sistema

  • „Wet & Dry“

  • Skutimo galvutė

Eksfoliavimo šepetėlis, kad jūsų oda dar labiau švytėtų.

Eksfoliavimo šepetėlis, kad jūsų oda dar labiau švytėtų.

Unikali „Philips“ konstrukcija su alergijos nesukeliančiais šereliais, garantuojančiais optimalią higieną. Puikiai telpa rankoje. Galėsite džiaugtis optimaliais rezultatais bet kokiomis sąlygomis – galima naudoti ant drėgnos ir sausos odos.

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja odą

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja odą

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja ir nuramina odą – taip ji paruošiama maloniam epiliavimo procesui.

Švelnūs pešiojimo diskai šalina plaukelius netempdami odos

Švelnūs pešiojimo diskai šalina plaukelius netempdami odos

Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

9

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry depilator

Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt.

Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator

06/07/2012

Polska

Polska

Polecam

Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator

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  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 