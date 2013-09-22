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Nutraukta gamyba
Mėgaukitės satino prisilietimu.
Naudojant „Philips SatinSoft“ epiliatorių su odos priežiūros sistema, oda netempiama ir užtikrinama maksimali higiena. Galima rinktis sausąjį ar drėgnąjį epiliavimą ir patogiai naudotis prietaisu prausiantis duše. Pridedama skutimo galvutė su kirpimo šukomis.
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Odos priežiūros sistema
„Wet & Dry“
Skutimo galvutė
Unikali „Philips“ konstrukcija su alergijos nesukeliančiais šereliais, garantuojančiais optimalią higieną. Puikiai telpa rankoje. Galėsite džiaugtis optimaliais rezultatais bet kokiomis sąlygomis – galima naudoti ant drėgnos ir sausos odos.
Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja ir nuramina odą – taip ji paruošiama maloniam epiliavimo procesui.
Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos.
4.6
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
skippy
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry depilator
Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator
virusek13
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry produkt.
Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator
Karola
06/07/2012
Polska
Polecam
Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinSoft HP6522/01 Depilator
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.