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  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
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  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
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  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra

Nutraukta gamyba

Advanced„Air Styler“

HP8656/00

4.6
| (141) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
„Philips Air Styler Advanced“ palengvina kasdienį plaukų sušukavimą. Šiltas oras tolygiai pasiskirsto visame šepetyje, o dėl joninės technologijos plaukai labiau žvilga.
Peržiūrėti visas naudas

Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra

  • 5 šukuosenos formavimo priedai

  • Tolygus karščio paskirstymas

  • Jonizuojanti priežiūra

  • „ThermoProtect“ temperatūra

Plaukai neperkaista dėl tolygaus karščio paskirstymo technologijos

Tolygaus karščio paskirstymo technologija suteikia plaukams maksimalią apsaugą nuo perkaitimo ir taip padeda išlaikyti jų sveiką išvaizdą bei blizgesį.

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Naudojant joninį kondicionavimą galima džiovinti plaukus jų neįelektrinant. Neigiami jonai panaikina statinį plaukų krūvį, juos kondicionuoja, nuramina plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiais, žvilgančiais ir nesiveliančiais plaukais.

5 priedai

Šis „Air Styler“ turi 5 priedus, kad sukurtumėte skirtingus stilius – nuo natūralios tiesių plaukų išvaizdos, iki išraiškingų bangų ir pakeltų ties šaknimis plaukų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

141

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Formavimo šukos paliko puikų įspūdį

Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

16/04/2024

Lietuva

Lietuva

Labai patogios naudoti

Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.

Argumentai už

Geri priedai, patogus naudojimas

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

12/04/2024

Lietuva

Lietuva

Šukos

Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

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