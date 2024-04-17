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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
5 šukuosenos formavimo priedai
Tolygus karščio paskirstymas
Jonizuojanti priežiūra
„ThermoProtect“ temperatūra
Tolygaus karščio paskirstymo technologija suteikia plaukams maksimalią apsaugą nuo perkaitimo ir taip padeda išlaikyti jų sveiką išvaizdą bei blizgesį.
Naudojant joninį kondicionavimą galima džiovinti plaukus jų neįelektrinant. Neigiami jonai panaikina statinį plaukų krūvį, juos kondicionuoja, nuramina plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiais, žvilgančiais ir nesiveliančiais plaukais.
Šis „Air Styler“ turi 5 priedus, kad sukurtumėte skirtingus stilius – nuo natūralios tiesių plaukų išvaizdos, iki išraiškingų bangų ir pakeltų ties šaknimis plaukų.
4.6
iš 5
141
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Šukos123
17/04/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Formavimo šukos paliko puikų įspūdį
Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
GrožioGuru
16/04/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Labai patogios naudoti
Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.
Argumentai už
Geri priedai, patogus naudojimas
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jolsa
12/04/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Šukos
Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“