    1000 serija Trintuvas

    HR2040/00

    Galingas trintuvas kasdieniams kokteiliams

    Sukurtas pagerinti kasdienį maišymo procesą, turintis 350 W galią ir ašmenis, leidžiančius apdoroti visus ingredientus ir net smulkinti ledą. Greitas ir tolygus trynimas su minimaliomis pastangomis.

    1000 serija Trintuvas

    Galingas trintuvas kasdieniams kokteiliams

    Jūsų nepakeičiamas virtuvės įrankis.

    • 350 W variklio galia
    • Gertuvė (0,6 l), skirta naudoti kelionėse
    • Ledo ir kietų ingredientų smulkinimas
    • Galima plauti indaplovėje
    350 W galia tolygiam trynimui bet kuriuo metu

    350 W galia tolygiam trynimui bet kuriuo metu

    Lengvai sutrinkite kasdienius kokteilius, naudodami galingą 350 W variklį. Akimirksniu mėgaukitės sklandžiais gėrimais be gumuliukų.

    Du greičio nustatymai tiksliam trynimui

    Du greičio nustatymai tiksliam trynimui

    Kontroliuokite ingredientų trynimo greitį ir smulkumą, naudodami du greičio nustatymus, kad kiekvieną kartą paruoštumėte tobulus kokteilius.

    Smulkinkite ledą ir kitus kietus produktus

    Smulkinkite ledą ir kitus kietus produktus

    Nesvarbu, ar ruošiate padažą, ar sveiką kokteilį, jūsų mini trintuvas susidoros su viskuo. Nuo kivio iki ledo kubelių – susmulkins net kietus ingredientus.

    Kelioninė stiklinė

    Kelioninė stiklinė

    Mėgaukitės kokteiliais bet kur, kur bekeliautumėte, naudodamiesi gertuve. Tiesiog sutrinkite kokteilį, užsandarinkite dangtį ir leiskitės į kelią!

    Kompaktiškas 10,8 cm dizainas.

    Kompaktiškas 10,8 cm dizainas.

    Dėl kompaktiško ir modernaus dizaino, mini trintuvą galite laikyti ant virtuvės stalviršio, kad jis būtų po ranka net ir įtemptomis dienomis.

    Indaplovėje plaunami priedai

    Indaplovėje plaunami priedai

    Pamirškite valymą ruošdami kokteilį. Tiek indą, tiek ašmenis galima plauti indaplovėje.

    Patvarūs nerūdijančiojo plieno ašmenys

    Patvarūs nerūdijančiojo plieno ašmenys

    Patvarūs nerūdijančiojo plieno ašmenys ilgiau išlieka aštrūs, nerūdija ir neblunka.

    Jūsų virtuvės būtini įrankiai

    Jūsų virtuvės būtini įrankiai

    Išbandykite kitus mūsų būtinus virtuvės įrankius ir sukurkite savo virtuvės rinkinį su tuo pačiu dizainu, kuris užtikrina ilgalaikį veikimą.

    2 metų garantija

    2 metų garantija

    Ir kaip papildoma garantija, rankinis trintuvas turi 2 metų garantiją.

    Techninės savybės

    • Bendrosios specifikacijos

      Pagrindinė medžiaga
      Plastikas
      Pagalbinė medžiaga
      Metalas
      Iš anksto užprogramuoti nustatymai
      Ne
      Funkcijos
      Maišymas
      Gaminio tipas
      Mažasis maišytuvas
      Porcijų skaičius
      2
      Neslystančios kojelės
      Taip
      Sąsaja
      Paspaudžiamas mygtukas
      Laido ilgis
      0,85 m
      Laido laikymas
      Ne
      Integruotas įjungimo / išjungimo jungiklis
      Taip
      Reguliuojamas termostatas
      Ne
      Maitinimo lemputė
      Ne
      Galima plauti indaplovėje
      Taip
      Talpos lygio indikatorius
      Taip
      Ąsočio medžiaga
      PP plastikas
      Ašmenų medžiaga
      Nerūdijantysis plienas
      Apsisukimai per minutę (RPM)
      25 000
      Be BPA
      Taip
      Pulsinis režimas
      Taip
      Nuimami ašmenys
      Taip
      Galimybė smulkinti ledą
      Taip
      Galimybė maišyti karštus ingredientus
      Ne
      Receptų knyga
      Ne
      Triukšmo lygis (įprastu režimu)
      Lc = 86 dB (A)
      Garantija
      2
      Suderinama su sausu maistu
      Ne
      Savaiminio išvalymo funkcija
      Ne

    • Techniniai duomenys

      Maitinimas
      350 W
      Įtampa
      230 V
      Dažnis
      50 Hz
      Kiekis pakuotėje
      1
      Akumuliatorius
      Ne
      Energijos vartojimo efektyvumo vertinimas
      Ne

    • Suderinamumas

      Pridedami priedai 1
      Indo dangtis
      Susiję priedai 1
      DFU
      Susiję priedai 2
      Garantinė kortelė

    • Saugos funkcija

      Saugos pažymėjimas
      Taip

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio ilgis
      10,8 cm
      Gaminio plotis
      10,8 cm
      Gaminio aukštis
      36,2 cm
      Gaminio svoris
      1,017 cm
      Pakuotės ilgis
      14,1 cm
      Pakuotės plotis
      23,1 cm
      Pakuotės aukštis
      25,1 cm
      Pakuotės svoris
      1,38 kg

    • Ilgaamžiškumas

      Dėklas
      100 % perdirbtų medžiagų
      Naudotojo vadovas
      100 % perdirbtų medžiagų

    • Kilmės šalis

      Pagaminta
      Kinija

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

