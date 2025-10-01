HR2040/00
Galingas trintuvas kasdieniams kokteiliams
Sukurtas pagerinti kasdienį maišymo procesą, turintis 350 W galią ir ašmenis, leidžiančius apdoroti visus ingredientus ir net smulkinti ledą. Greitas ir tolygus trynimas su minimaliomis pastangomis.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Lengvai sutrinkite kasdienius kokteilius, naudodami galingą 350 W variklį. Akimirksniu mėgaukitės sklandžiais gėrimais be gumuliukų.
Kontroliuokite ingredientų trynimo greitį ir smulkumą, naudodami du greičio nustatymus, kad kiekvieną kartą paruoštumėte tobulus kokteilius.
Nesvarbu, ar ruošiate padažą, ar sveiką kokteilį, jūsų mini trintuvas susidoros su viskuo. Nuo kivio iki ledo kubelių – susmulkins net kietus ingredientus.
Mėgaukitės kokteiliais bet kur, kur bekeliautumėte, naudodamiesi gertuve. Tiesiog sutrinkite kokteilį, užsandarinkite dangtį ir leiskitės į kelią!
Dėl kompaktiško ir modernaus dizaino, mini trintuvą galite laikyti ant virtuvės stalviršio, kad jis būtų po ranka net ir įtemptomis dienomis.
Pamirškite valymą ruošdami kokteilį. Tiek indą, tiek ašmenis galima plauti indaplovėje.
Patvarūs nerūdijančiojo plieno ašmenys ilgiau išlieka aštrūs, nerūdija ir neblunka.
Išbandykite kitus mūsų būtinus virtuvės įrankius ir sukurkite savo virtuvės rinkinį su tuo pačiu dizainu, kuris užtikrina ilgalaikį veikimą.
Ir kaip papildoma garantija, rankinis trintuvas turi 2 metų garantiją.
