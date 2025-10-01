Paieškos terminai

    5000 serija Plaktuvas

    HR3739/00

    Bendras vertinimas / 5
    Galingas maišytuvas kasdieniams keksams ir pyragams.

    Su „Philips“ maišytuvu galėsite iškepti skanių purių pyragų ir duonos savo šeimai. Erdvūs, kūgio formos plaktuvai užtikrina trumpesnį plakimo laiką ir tolygią tešlą. Galingas 400 W variklis leidžia be vargo įveikti kiečiausią tešlą.

    5000 serija Plaktuvas

    Galingas maišytuvas kasdieniams keksams ir pyragams.

    Jūsų nepakeičiamas virtuvės įrankis.

    • 400 W variklio galia
    • 5 greičiai + „Turbo“ visų rūšių tešloms
    • 25 % greičiau, palyginti su tradiciniais plaktuvais
    • Galima plauti indaplovėje
    400 W variklio galia net kiečiausioms tešloms

    400 W variklio galia net kiečiausioms tešloms

    Galingas 400 W variklis lengvai įveikia kiečiausią tešlą.

    Du greičio nustatymai smulkiam plakimui

    Du greičio nustatymai smulkiam plakimui

    Su daugybe greičių geriausiai valdysite maišymą, o „Turbo“ režimas padės be vargo sumaišyti bet kokią tešlą.

    Plaktuvai ir tešlos kabliai

    Plaktuvai ir tešlos kabliai

    Kurkite bet kokius kepinius, naudodami specialius priedus. Tešlos kablių dėka galite pasigaminti duonos namuose, o su kūgio formos plaktuvais galite sukurti bet kokią norimą pyrago tešlą.

    Kūgio formos plaktuvas veikia 25 % greičiau nei tradiciniai plaktuvai

    Kūgio formos plaktuvas veikia 25 % greičiau nei tradiciniai plaktuvai

    Unikalus kūgio formos plaktuvas užtikrina maksimalų oro įtraukimą, o tai prisideda prie purios struktūros ir tolygios pyrago tešlos

    Lengvas plaktuvų montavimas

    Lengvas plaktuvų montavimas

    Plaktuvai sukurti su skirtingu raštu viename gale, kad juos būtų galima intuityviai pritvirtinti lengvam montavimui.

    Patogus plaktuvų atlaisvinimo mygtukas

    Patogus plaktuvų atlaisvinimo mygtukas

    Plaktuvus ar tešlos kablius galite atlaisvinti paprastu mygtuko paspaudimu.

    Jūsų virtuvės būtini įrankiai

    Jūsų virtuvės būtini įrankiai

    Išbandykite kitus mūsų būtinus virtuvės įrankius ir sukurkite savo virtuvės rinkinį su tuo pačiu dizainu, kuris užtikrina ilgalaikį veikimą.

    2 metų garantija

    2 metų garantija

    Ir kaip papildoma garantija, rankinis maišytuvas turi 2 metų garantiją.

    Techninės savybės

    • Bendrosios specifikacijos

      Pagrindinė medžiaga
      Plastikas
      Pagalbinė medžiaga
      Metalas
      Iš anksto užprogramuoti nustatymai
      Ne
      Funkcijos
      Plakimas, minkymas
      Gaminio tipas
      Rankinis plaktuvas
      Sąsaja
      Sukama rankenėlė
      Laido ilgis
      1,2
      Laido laikymas
      Taip
      Laikmatis
      Ne
      Integruotas įjungimo / išjungimo jungiklis
      Taip
      Reguliuojamas termostatas
      Ne
      Maitinimo lemputė
      Ne
      Galima plauti indaplovėje
      Ne
      Ašmenų medžiaga
      Nerūdijantysis plienas
      Apsisukimai per minutę (RPM)
      1150
      Be BPA
      Taip
      Pulsinis režimas
      Ne
      Nuimami ašmenys
      Taip
      Galimybė smulkinti ledą
      Ne
      Galimybė maišyti karštus ingredientus
      Ne
      Receptų knyga
      Ne
      Triukšmo lygis (įprastu režimu)
      Lc = 86 dB (A)
      Garantija
      2
      Suderinama su sausu maistu
      Ne
      Savaiminio išvalymo funkcija
      Ne

    • Techniniai duomenys

      Maitinimas
      400 W
      Įtampa
      230 V
      Dažnis
      50 Hz
      Kiekis pakuotėje
      1
      Akumuliatorius
      Ne
      Energijos vartojimo efektyvumo vertinimas
      Ne

    • Suderinamumas

      Pridedami priedai 1
      Dvigubas plaktuvėlis
      Pridedami priedai 2
      Tešlos kablys
      Susiję priedai 1
      DFU
      Susiję priedai 2
      Garantinė kortelė

    • Saugos funkcija

      Saugos pažymėjimas
      Taip

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio ilgis
      9 cm
      Gaminio plotis
      19,4 cm
      Gaminio aukštis
      31,9 cm
      Gaminio svoris
      1,139 kg
      Pakuotės ilgis
      11 cm
      Pakuotės plotis
      21,2 cm
      Pakuotės aukštis
      20,9 cm
      Pakuotės svoris
      1,46 kg

    • Ilgaamžiškumas

      Dėklas
      100 % perdirbtų medžiagų
      Naudotojo vadovas
      100 % perdirbto popieriaus

    • Kilmės šalis

      Pagaminta
      Kinija

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

