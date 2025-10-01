HR3739/00
Galingas maišytuvas kasdieniams keksams ir pyragams.
Su „Philips“ maišytuvu galėsite iškepti skanių purių pyragų ir duonos savo šeimai. Erdvūs, kūgio formos plaktuvai užtikrina trumpesnį plakimo laiką ir tolygią tešlą. Galingas 400 W variklis leidžia be vargo įveikti kiečiausią tešlą.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Galingas 400 W variklis lengvai įveikia kiečiausią tešlą.
Su daugybe greičių geriausiai valdysite maišymą, o „Turbo“ režimas padės be vargo sumaišyti bet kokią tešlą.
Kurkite bet kokius kepinius, naudodami specialius priedus. Tešlos kablių dėka galite pasigaminti duonos namuose, o su kūgio formos plaktuvais galite sukurti bet kokią norimą pyrago tešlą.
Unikalus kūgio formos plaktuvas užtikrina maksimalų oro įtraukimą, o tai prisideda prie purios struktūros ir tolygios pyrago tešlos
Plaktuvai sukurti su skirtingu raštu viename gale, kad juos būtų galima intuityviai pritvirtinti lengvam montavimui.
Plaktuvus ar tešlos kablius galite atlaisvinti paprastu mygtuko paspaudimu.
Išbandykite kitus mūsų būtinus virtuvės įrankius ir sukurkite savo virtuvės rinkinį su tuo pačiu dizainu, kuris užtikrina ilgalaikį veikimą.
Ir kaip papildoma garantija, rankinis maišytuvas turi 2 metų garantiją.
Bendrosios specifikacijos
Techniniai duomenys
Suderinamumas
Saugos funkcija
Svoris ir matmenys
Ilgaamžiškumas
Kilmės šalis
