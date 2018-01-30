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HTL5160B/12
Neprilygstamo aiškumo garsas iš 3.1 kan.
Atnaujinkite savo televizorių, kad iš jo sklistų išskirtinio aiškumo ir virtualus erdvinis garsas, užtikrinantis neprilygstamą patirtį žiūrint filmus. Mėgaukitės aukštos kokybės garsu ir kokybiškai atkuriama muzika, naudodami mėgstamiausias muzikos programėles su garsiakalbyje integruota „Google Cast“.
3.1 kan. belaidė žem. dažnių kolonėlė
„Google Cast“ ir „Spotify Connect“
„Bluetooth“ ir NFC
1 HDMI įvestis ir HDMI išvestis, ARC
2 krypčių garsiakalbis didžiausiam aiškumui ir iškirtiniam dinamiškumui
Lengvai susiekite „Bluetooth®“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio – angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija „SoundStage“ NFC srityje, kad įjungtumėte „SoundStage“, paleistumėte „Bluetooth®“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.
Su „Spotify Connect“ galite lengvai naršyti, ieškoti ir leisti muziką bet kuriame kambaryje, naudodami išmanųjį įrenginį kaip nuotolinio valdymo pultą. Naudodami tiesioginį „Spotify“ ryšį galite leisti muziką tiesiai iš debesies, kad savo išmaniuoju įrenginiu galėtumėte skambinti, peržiūrėti vaizdo įrašus ar net išnešti jį už veikimo diapazono ribų, nenutraukiant muzikos atkūrimo. Taip tausojama baterija, nes muzikai eikvojama mažiau energijos. Mėgaukitės puikiomis „Spotify“ funkcijomis, pradedant paruoštais grojaraščiais ir baigiant dideliu pavyzdžių ėmimo dažniu. Čia yra viskas, kad atrastumėte muziką iš naujo ir galėtumėte ja mėgautis kokybiškai.
2.8
iš 5
6
Atsiliepimai
Aleja84
30/01/2018
Slovenija
Super design, odličen zvok.
Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Zvočnik Soundbar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Zvočnik Soundbar
Dacapio
04/03/2016
Slovenija
Ta soundbar je odličen!
Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Zvočnik Soundbar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Zvočnik Soundbar
LuckyLuke
06/07/2017
Polska
Jestem rozczarowany
Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Soundbar
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Soundbar
Muzikos paslaugos priklauso nuo šalies. Daugiau informacijos pateikiama atitinkamose muzikos paslaugų svetainėse.
Šiam garsiakalbiui būtina „Spotify Premium“ paskyra.