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Nutraukta gamyba

„SoundBar“ garsiakalbis

HTL5160B/12

2.8

| (6) Atsiliepimai

Neprilygstamo aiškumo garsas iš 3.1 kan.

Atnaujinkite savo televizorių, kad iš jo sklistų išskirtinio aiškumo ir virtualus erdvinis garsas, užtikrinantis neprilygstamą patirtį žiūrint filmus. Mėgaukitės aukštos kokybės garsu ir kokybiškai atkuriama muzika, naudodami mėgstamiausias muzikos programėles su garsiakalbyje integruota „Google Cast“.

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su „Google Cast“ ir „Spotify Connect“

Neprilygstamo aiškumo garsas iš 3.1 kan.

  • 3.1 kan. belaidė žem. dažnių kolonėlė

  • „Google Cast“ ir „Spotify Connect“

  • „Bluetooth“ ir NFC

  • 1 HDMI įvestis ir HDMI išvestis, ARC

2 krypčių garsiakalbis didžiausiam aiškumui ir dinamiškumui užtikrinti

2 krypčių garsiakalbis didžiausiam aiškumui ir dinamiškumui užtikrinti

2 krypčių garsiakalbis didžiausiam aiškumui ir iškirtiniam dinamiškumui

Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu

Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu

Lengvai susiekite „Bluetooth®“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio – angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija „SoundStage“ NFC srityje, kad įjungtumėte „SoundStage“, paleistumėte „Bluetooth®“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

„Spotify Connect“ – naudokitės programa lengvai

„Spotify Connect“ – naudokitės programa lengvai

Su „Spotify Connect“ galite lengvai naršyti, ieškoti ir leisti muziką bet kuriame kambaryje, naudodami išmanųjį įrenginį kaip nuotolinio valdymo pultą. Naudodami tiesioginį „Spotify“ ryšį galite leisti muziką tiesiai iš debesies, kad savo išmaniuoju įrenginiu galėtumėte skambinti, peržiūrėti vaizdo įrašus ar net išnešti jį už veikimo diapazono ribų, nenutraukiant muzikos atkūrimo. Taip tausojama baterija, nes muzikai eikvojama mažiau energijos. Mėgaukitės puikiomis „Spotify“ funkcijomis, pradedant paruoštais grojaraščiais ir baigiant dideliu pavyzdžių ėmimo dažniu. Čia yra viskas, kad atrastumėte muziką iš naujo ir galėtumėte ja mėgautis kokybiškai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.8

iš 5

6

Atsiliepimai

4

30/01/2018

Slovenija

Slovenija

Super design, odličen zvok.

Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Zvočnik Soundbar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Zvočnik Soundbar

04/03/2016

Slovenija

Slovenija

Ta soundbar je odličen!

Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Zvočnik Soundbar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Zvočnik Soundbar

06/07/2017

Polska

Polska

Jestem rozczarowany

Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Soundbar

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5160B Soundbar

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Atsakomybės apribojimai

  1. Muzikos paslaugos priklauso nuo šalies. Daugiau informacijos pateikiama atitinkamose muzikos paslaugų svetainėse.

  2. Šiam garsiakalbiui būtina „Spotify Premium“ paskyra.