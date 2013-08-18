GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio

Nutraukta gamyba

5.1 namų kinas

HTS3510/12

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sužavėti garsų

Mėgaukitės kino salės garsu namuose! Ši „Philips“ namų kino sistema su galingais garsiakalbiais, kuriuose yra įtaisyti žemųjų dažnių vamzdžiai, ir konvertavimo į didelės raiškos HDMI 1080p funkcija išplės jūsų namų pramogų galimybes

Peržiūrėti visas naudas

Galingas namų kino garsas su sodriais žemaisiais dažniais

Sužavėti garsų

  • HDMI 1080p

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui

„Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas

„Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas

Integruotas „Dolby Digital“ dekoderis panaikina išorinio dekoderio poreikį, apdorodamas visus šešis garso informacijos kanalus ir suteikdamas erdvinio garso ir natūralios aplinkos potyrį bei dinaminę realybę. „Dolby Pro Logic II“ siūlo penkių kanalų aplinkos apdorojimo bet kokiais stereo šaltiniais kanalus.

300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

-

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní

S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3510 Domácí kino 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3510 Domácí kino 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

małe a cieszy

jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.