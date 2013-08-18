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Sužavėti garsų
Mėgaukitės kino salės garsu namuose! Ši „Philips“ namų kino sistema su galingais garsiakalbiais, kuriuose yra įtaisyti žemųjų dažnių vamzdžiai, ir konvertavimo į didelės raiškos HDMI 1080p funkcija išplės jūsų namų pramogų galimybes
HDMI 1080p
Integruotas „Dolby Digital“ dekoderis panaikina išorinio dekoderio poreikį, apdorodamas visus šešis garso informacijos kanalus ir suteikdamas erdvinio garso ir natūralios aplinkos potyrį bei dinaminę realybę. „Dolby Pro Logic II“ siūlo penkių kanalų aplinkos apdorojimo bet kokiais stereo šaltiniais kanalus.
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4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3510 Domácí kino 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3510 Domácí kino 5.1
sebek79
15/05/2012
Polska
małe a cieszy
jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1