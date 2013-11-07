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Nutraukta gamyba

5.1 namų kinas

HTS3551/12

4

| (2) Atsiliepimai

Erdvinis kino salės garsas

Naudokitės kino salės jėga namuose! Galingi garsiakalbiai su dvigubais žemo dažnio invertoriais ir didelės raiškos „HDMI 1080p“ su „Blu-ray“ diskų grotuvu iš esmės pakeičia namų pramogas.

Peržiūrėti visas naudas

su „Blu-ray“ diskų grotuvu

Erdvinis kino salės garsas

  • „Blu-ray“

Lengvai pasiekite savo mėgstamus „YouTube“ vaizdo įrašus ir „Picasa“ nuotraukas*

Lengvai pasiekite savo mėgstamus „YouTube“ vaizdo įrašus ir „Picasa“ nuotraukas*

Perkelkite „YouTube“ vaizdo įrašus ir „Picasa“ nuotraukas į savo televizorių. Mėgaukitės didžiule interneto vaizdo įrašų kolekcija didesniame ekrane net neįjungę kompiuterio. Paprasčiausiai įsitikinkite, kad jūsų „Blu-ray“ leistuvas arba namų kino sistema prijungta prie interneto belaidžiu „Wi-Fi“ ryšiu arba laidu prie LAN jungties, tada patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės geriausiais „YouTube“ ir „Picasa“ vaizdais.

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių refleksine sistema ir dvigubais žemų dažnių vamzdeliais sustiprina žemuosius dažnius ir perteikia tvirtus, gilius garsus. Girdėsite žemiausių tonų murmėjimą arba giliausią dundėjimą.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

2

Atsiliepimai

5
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest trochę niedopracowany.

Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.

Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3551 Domácí kino 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3551 Domácí kino 5.1

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Atsakomybės apribojimai

  1. Jei norite išplėsti prieigos prie „YouTube“ ir „Picasa“ galimybes, apsilankykite www.philips.com/support

  2. Tik modeliuose, kuriuose yra „Wi-Fi“ funkcija. Daugiau informacijos pateikta gaminio specifikacijose.