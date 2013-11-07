30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
HTS3551/12
Erdvinis kino salės garsas
Naudokitės kino salės jėga namuose! Galingi garsiakalbiai su dvigubais žemo dažnio invertoriais ir didelės raiškos „HDMI 1080p“ su „Blu-ray“ diskų grotuvu iš esmės pakeičia namų pramogas.
„Blu-ray“
Perkelkite „YouTube“ vaizdo įrašus ir „Picasa“ nuotraukas į savo televizorių. Mėgaukitės didžiule interneto vaizdo įrašų kolekcija didesniame ekrane net neįjungę kompiuterio. Paprasčiausiai įsitikinkite, kad jūsų „Blu-ray“ leistuvas arba namų kino sistema prijungta prie interneto belaidžiu „Wi-Fi“ ryšiu arba laidu prie LAN jungties, tada patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės geriausiais „YouTube“ ir „Picasa“ vaizdais.
Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių refleksine sistema ir dvigubais žemų dažnių vamzdeliais sustiprina žemuosius dažnius ir perteikia tvirtus, gilius garsus. Girdėsite žemiausių tonų murmėjimą arba giliausią dundėjimą.
„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
Greg72
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest trochę niedopracowany.
Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1
Otakar1
01/09/2013
Česká republika
Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.
Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3551 Domácí kino 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3551 Domácí kino 5.1
Jei norite išplėsti prieigos prie „YouTube“ ir „Picasa“ galimybes, apsilankykite www.philips.com/support
Tik modeliuose, kuriuose yra „Wi-Fi“ funkcija. Daugiau informacijos pateikta gaminio specifikacijose.