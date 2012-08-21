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Sužavėti garsų
Ši visiškai skaitmeninė sistema jums dovanoja nepriekaištingą erdvinį garsą ir suteikia galimybę žiūrėti filmus namuose, tarsi būtumėte kino teatre. Ji nuskaito daug formatų iš bet kokių diskų, nešiojamųjų medijos leistuvų ir USB atmintinių.
3D kampiniai garsiakalbiai
„Blu-ray“ 3D atkūrimas
Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.
3D išlenkti garsiakalbiai turi išlenktas tvarkykles, siunčiančias garsą ne tik į priekį, bet ir į šonus, sukuriant platesnę malonumo zoną, todėl galite mėgautis įtraukiančiu filmo erdviniu garsu.
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4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
PIOTRCC
21/08/2012
Polska
SZKODA ŻE NIE MOŻNA AKTUALIZOWAĆ KODEKÓW
JEST NIE ZŁY,ALE ZA TĄ CENE POWINIEN CZYTAĆ PRAWIE WSZYSTKIE FORMATY FILMOWE
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS5580 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS5580 Zestaw kina domowego 5.1