GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio gyvavimo būdas
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio gyvavimo būdas

Nutraukta gamyba

5.1 namų kinas

HTS7500/12

Mėgaukitės kino galia savo namuose

Naudodamiesi šia sistema matysite didelės raiškos vaizdus ir klausysitės erdvinio garso, sklindančio iš stilingo įrenginio su aukštos kokybės aliuminio apdaila. Iš garsiakalbių einantis aukštos kokybės erdvinis garsas sukurs kino teatro įspūdį.

Peržiūrėti visas naudas

naudodamiesi „Blu-ray“ diskų įrašo perklausos funkcija

Mėgaukitės kino galia savo namuose

  • „Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

„DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams

„DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams

„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad girdėsite net giliausius žemus dažnius iš kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina bekompromisę klausymosi patirtį.

„Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu

„Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio garso kokybe – pojūčiai taps neįtikėtinai realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia galimybę naudotis integruotomis interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos funkcijos, pavyzdžiui, iškylantieji meniu, suteikia naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.