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HTS7500/12
Mėgaukitės kino galia savo namuose
Naudodamiesi šia sistema matysite didelės raiškos vaizdus ir klausysitės erdvinio garso, sklindančio iš stilingo įrenginio su aukštos kokybės aliuminio apdaila. Iš garsiakalbių einantis aukštos kokybės erdvinis garsas sukurs kino teatro įspūdį.
„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa
„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.
„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad girdėsite net giliausius žemus dažnius iš kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina bekompromisę klausymosi patirtį.
„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio garso kokybe – pojūčiai taps neįtikėtinai realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia galimybę naudotis integruotomis interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos funkcijos, pavyzdžiui, iškylantieji meniu, suteikia naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.
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