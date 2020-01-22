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Nutraukta gamyba

Philips Fidelio SoundHub2,1 namų kinas

HTS9241/12

3.3

| (3) Atsiliepimai

Stulbinanti garso raiška

Susipažinkite su naujos „SoundHub“ namų kino sistemos HTS9241 itin aiškų garsą garantuojančia technologija „Crystal Clear Sound“. Titaniniai aukštųjų dažnių garsiakalbiai neįtikėtinai raiškiai atkuria kiekvieną garso detalę. Mėgaukitės tokiu mėgstamų filmų ir muzikų garsu, koks ir turėtų būti.

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Sužavėti garsų

Stulbinanti garso raiška

  • 3D „Blu-ray“

  • Titaniniai aukštų dažnių garsiakalbiai

Titaniniai aukštų dažnių garsiakalbiai aukštos kokybės neiškraipytam garsui

Titaniniai aukštų dažnių garsiakalbiai aukštos kokybės neiškraipytam garsui

Aukštų dažnių garsiakalbiai iš titano yra ypač tvirti ir lengvi, todėl skleidžia neiškraipytą garsą. Jų neįtikėtinas atsparumas iškraipymui ir rezonansui visame garso dažnio diapazone užtikrina puikią garso kokybę.

Aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvas išsaugo kiekvieną garso detalę

Aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvas išsaugo kiekvieną garso detalę

Patentuoti „Philips“ aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvai yra skirti išsaugoti pradinį garso šaltinį didesniam garso signalo tikslumui išgauti. Jie padeda akustinėms muzikos ir filmų detalėms sklisti taip, kaip atlikėjas ar režisierius sugalvojo.

„Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.

„Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.3

iš 5

3

Atsiliepimai

3
2

22/01/2020

Polska

Polska

Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania

Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie

Argumentai už

Wspaniały w każdym calu

Argumentai prieš

nie widzę wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Naudojimo data 2018-12-22

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Naudojimo data 2018-12-22

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

30/11/2017

Polska

Polska

ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!

Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!

Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

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Atsakomybės apribojimai

  1. Namų kinas gali būti suderinamas ir su visais kitais „Philips“ televizoriais.

  2. Norėdami įsitikinti, kad Video pagal pareikalavimą parduotuvė yra jūsų šalyje, prašome apsilankyti www.philips.com/blu-ray.