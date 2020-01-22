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HTS9241/12
Stulbinanti garso raiška
Susipažinkite su naujos „SoundHub“ namų kino sistemos HTS9241 itin aiškų garsą garantuojančia technologija „Crystal Clear Sound“. Titaniniai aukštųjų dažnių garsiakalbiai neįtikėtinai raiškiai atkuria kiekvieną garso detalę. Mėgaukitės tokiu mėgstamų filmų ir muzikų garsu, koks ir turėtų būti.
3D „Blu-ray“
Titaniniai aukštų dažnių garsiakalbiai
Aukštų dažnių garsiakalbiai iš titano yra ypač tvirti ir lengvi, todėl skleidžia neiškraipytą garsą. Jų neįtikėtinas atsparumas iškraipymui ir rezonansui visame garso dažnio diapazone užtikrina puikią garso kokybę.
Patentuoti „Philips“ aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvai yra skirti išsaugoti pradinį garso šaltinį didesniam garso signalo tikslumui išgauti. Jie padeda akustinėms muzikos ir filmų detalėms sklisti taip, kaip atlikėjas ar režisierius sugalvojo.
Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.
3.3
iš 5
3
Atsiliepimai
Pitaszek 1970
22/01/2020
Polska
Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania
Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie
Argumentai už
Wspaniały w każdym calu
Argumentai prieš
nie widzę wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Naudojimo data 2018-12-22
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Naudojimo data 2018-12-22
danielkon77
29/08/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosto.
Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jeremii
30/11/2017
Polska
ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!
Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!
Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Ši apžvalga buvo parašyta apie SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Namų kinas gali būti suderinamas ir su visais kitais „Philips“ televizoriais.
Norėdami įsitikinti, kad Video pagal pareikalavimą parduotuvė yra jūsų šalyje, prašome apsilankyti www.philips.com/blu-ray.