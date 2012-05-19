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Erdvinis garsas iš visų krypčių - kaip kine
Daugiau nei 70 % žmonių, dalyvavusių apklausoje*, pirmenybę teikė „Philips 360Sound“. Garsiakalbių „Philips 360Sound“ priekyje ir šonuose įrengtos garso tvarkyklės, kurios užtikrina tolygų erdvinio garso paskirstymą patalpoje – visai kaip kine.
„Blu-ray“ 3D atkūrimas
Visai kitoks nei įprastas 5.1 namų kino teatras, „360Sound“ yra unikaliai sukurtas su trimis tvarkyklėmis kiekviename satelitiniame garsiakalbyje – viena iš priekio ir dvi šone, kurios yra išlenktos siekiant suprojektuoti įtraukiantį garsą aplink jus. Be dipolių principo, „Philips“ naudoja patentuotą algoritmą, siekiant padidinti apgaubiančio garso efektą. Su integruotais aukščiausios kokybės akustiniais komponentais, tokiais kaip švelnūs aukštų tonų stiprintuvai, neodimio magnetai ir skaitmeninis D klasės stiprintuvas, „360Sound“ perteikia išskirtinį garsą iš visų kampų - suteikdama jums tikro kino potyrį namuose.
Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.
Išbandykite internetines paslaugas su „Net TV“. Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu-pramoginiu ir kitu turiniu internete tiesiai savo televizoriuje bet kuriuo metu. Paprasčiausiai prijunkite savo namų kino teatro sistemą tiesiai prie savo namų tinklo per eterneto jungtį ir naršykite bei pasirinkite, ką norite žiūrėti, naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu. „Philips“ meniu leidžia prisijungti prie populiarių „Net TV“ paslaugų jūsų televizoriaus ekrane. Be to, su DLNA sertifikuotu kompiuterio tinklu galite žiūrėti vaizdo įrašus ir pasiekti vaizdus, saugomus jūsų kompiuteryje, naudodami nuotolinio valdymo pultą.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ocynk
19/05/2012
Polska
Spełnił oczekiwania
Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Roman
17/05/2012
Polska
fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego
To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Damzi
15/01/2019
Slovenija
Odličen.
Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 5.1-kanalni domači kino
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 5.1-kanalni domači kino
Duomenys pateikti remiantis vartotojų nuomone, išsakyta garso palyginimo testo metu, kurį 2010 m. lapkričio mėn. Vokietijoje atliko „Synovate“ lygindama su geriausiais konkurentais. Duomenys faile.