GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio gyvavimo būdas
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio gyvavimo būdas

Nutraukta gamyba

5.1 namų kinas

HTS9520/12

4.6

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Erdvinis garsas iš visų krypčių - kaip kine

Daugiau nei 70 % žmonių, dalyvavusių apklausoje*, pirmenybę teikė „Philips 360Sound“. Garsiakalbių „Philips 360Sound“ priekyje ir šonuose įrengtos garso tvarkyklės, kurios užtikrina tolygų erdvinio garso paskirstymą patalpoje – visai kaip kine.

Peržiūrėti visas naudas

Sužavėti garsų

Erdvinis garsas iš visų krypčių - kaip kine

  • „Blu-ray“ 3D atkūrimas

„360Sound“ sistema garsu užpildo kiekvieną jūsų kambario kampą

„360Sound“ sistema garsu užpildo kiekvieną jūsų kambario kampą

Visai kitoks nei įprastas 5.1 namų kino teatras, „360Sound“ yra unikaliai sukurtas su trimis tvarkyklėmis kiekviename satelitiniame garsiakalbyje – viena iš priekio ir dvi šone, kurios yra išlenktos siekiant suprojektuoti įtraukiantį garsą aplink jus. Be dipolių principo, „Philips“ naudoja patentuotą algoritmą, siekiant padidinti apgaubiančio garso efektą. Su integruotais aukščiausios kokybės akustiniais komponentais, tokiais kaip švelnūs aukštų tonų stiprintuvai, neodimio magnetai ir skaitmeninis D klasės stiprintuvas, „360Sound“ perteikia išskirtinį garsą iš visų kampų - suteikdama jums tikro kino potyrį namuose.

„Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.

„Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.

„Philips Net TV“ su Wi-Fi internetinėms paslaugoms jūsų televizoriuje

„Philips Net TV“ su Wi-Fi internetinėms paslaugoms jūsų televizoriuje

Išbandykite internetines paslaugas su „Net TV“. Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu-pramoginiu ir kitu turiniu internete tiesiai savo televizoriuje bet kuriuo metu. Paprasčiausiai prijunkite savo namų kino teatro sistemą tiesiai prie savo namų tinklo per eterneto jungtį ir naršykite bei pasirinkite, ką norite žiūrėti, naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu. „Philips“ meniu leidžia prisijungti prie populiarių „Net TV“ paslaugų jūsų televizoriaus ekrane. Be to, su DLNA sertifikuotu kompiuterio tinklu galite žiūrėti vaizdo įrašus ir pasiekti vaizdus, saugomus jūsų kompiuteryje, naudodami nuotolinio valdymo pultą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Apdovanojimai

  • AWARD-7246474 vaizdas
  • AWARD-1679550 vaizdas

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

19/05/2012

Polska

Polska

Spełnił oczekiwania

Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

17/05/2012

Polska

Polska

fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego

To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

15/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen.

Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 5.1-kanalni domači kino

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS9520 5.1-kanalni domači kino

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Duomenys pateikti remiantis vartotojų nuomone, išsakyta garso palyginimo testo metu, kurį 2010 m. lapkričio mėn. Vokietijoje atliko „Synovate“ lygindama su geriausiais konkurentais. Duomenys faile.