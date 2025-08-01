HX3792/12
Išmanusis šepetėlis asmeniniam, švelniam valymui
Rodo kasdienio dantų valymo rezultatus su įmontuotu išmaniuoju ekranu. Švelnus dantenoms su nauju „gum pro“ režimu ir spaudimo jutikliu, skirtu burnos sveikatai. Valykite su „G3 Premium Gum Care“ šepetėlio galvute, kad valymas būtų išskirtinis.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Jūsų „Philips Sonicare Advanced Clean“ turi pažangų jutiklį, kuris matuoja valant dantis daromą spaudimą. Jei spaudžiate per stipriai, dantų šepetėlis iškart pateiks grįžtamąjį ryšį, nurodantį, kad reikia sumažinti spaudimą. Šis grįžtamasis ryšys pateikiamas oranžiniu šviesos žiedu, esančiu rankenos apačioje.
Įmontuotame išmaniajame ekrane iškart matysite šepetėlio spaudimą, valymo trukmę, akumuliatoriaus įkrovos lygį ir net kada reikia pakeisti šepetėlio galvutę. Vos vienu paspaudimu greitai suprasite svarbiausią informaciją, padėsiančią pagerinti dantų valymo įpročius, nereikės net diegti programėlės.
Mūsų unikali garsinė valymo technologija kruopščiai sukalibruota, kad sukurtų švelnius mikroburbuliukus, kurie prasiskverbia giliai į tarpdančius. Dantys švelniai valomi 31 tūkst. šepetėlio judesių per minutę**, suskaidomos ir pašalintos apnašos, užtikrinant išskirtinę kasdienę švarą.
2 minutės „SmarTimer“ ir 30 sekundžių „QuadPacer“ nurodo rekomenduojamą laiką valyti dantis visose burnos srityse, kad būtų užtikrintas kruopštus dantų valymas.
„G3 Premium Gum Care“ šepetėlio galvutė padengta geliu. Ji švelniai sugeria per didelį spaudimą ant dantenų ir dantų, užtikrindama geriausią valymo patirtį. Šerelių viršus yra užapvalintas, o lanko formos dizainas padidina šerelių sąlyčio paviršių, saugo dantenas ir efektyviai jas valo.
„Philips Sonicare Advanced Clean 6800 Series“ turi 5 režimus, kurie atitinka visus jūsų dantų valymo poreikius. Valymo režimas („Clean“) užtikrina išskirtinę kasdienę švarą. „Gum Pro“ režimas su trigubo dažnio keitimu valo ir prižiūri dantis vienu metu. Giluminio valymo režimas („Deep“) užtikrina gaivinantį ir kruopštų valymą. Jautrusis režimas („Sensitive“) švelniai prižiūri jautrias dantenas ir valo dantis. Balinimo režimas („White“) efektyviai pašalina dėmes.
Mūsų lengvos pradžios programa suteikia galimybę palengva ir po truputį didinti valymo galią per pirmuosius 14 kartų naudojant naują dantų šepetėlį.
Maitinimas
Techniniai duomenys
Dizainas ir apdaila
Techninė priežiūra
Lengva naudoti
Pridėti priedai
Valymo veiksmingumas
Režimai
Išmanioji jutiklinė technologija
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.