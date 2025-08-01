Paieškos terminai

    Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Pažangesnis valymas

    HX3792/12

    Bendras vertinimas / 5
    Išmanusis šepetėlis asmeniniam, švelniam valymui

    Rodo kasdienio dantų valymo rezultatus su įmontuotu išmaniuoju ekranu. Švelnus dantenoms su nauju „gum pro“ režimu ir spaudimo jutikliu, skirtu burnos sveikatai. Valykite su „G3 Premium Gum Care“ šepetėlio galvute, kad valymas būtų išskirtinis.

    Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Pažangesnis valymas

    Išmanusis šepetėlis asmeniniam, švelniam valymui

    Mėgaukitės nauju burnos priežiūros lygiu!

    • Išmanusis ekranas
    • Pažangi „Sonic“ technologija
    • Spaudimo jutiklis
    • 5 valymo režimai
    Slėgio jutiklis padeda apsaugoti dantis ir dantenas

    Jūsų „Philips Sonicare Advanced Clean“ turi pažangų jutiklį, kuris matuoja valant dantis daromą spaudimą. Jei spaudžiate per stipriai, dantų šepetėlis iškart pateiks grįžtamąjį ryšį, nurodantį, kad reikia sumažinti spaudimą. Šis grįžtamasis ryšys pateikiamas oranžiniu šviesos žiedu, esančiu rankenos apačioje.

    Išmanusis ekranas leidžia akimirksniu patikrinti dantų valymo rezultatus

    Įmontuotame išmaniajame ekrane iškart matysite šepetėlio spaudimą, valymo trukmę, akumuliatoriaus įkrovos lygį ir net kada reikia pakeisti šepetėlio galvutę. Vos vienu paspaudimu greitai suprasite svarbiausią informaciją, padėsiančią pagerinti dantų valymo įpročius, nereikės net diegti programėlės.

    Mūsų technologija valo veiksmingai, tačiau švelniai

    Mūsų unikali garsinė valymo technologija kruopščiai sukalibruota, kad sukurtų švelnius mikroburbuliukus, kurie prasiskverbia giliai į tarpdančius. Dantys švelniai valomi 31 tūkst. šepetėlio judesių per minutę**, suskaidomos ir pašalintos apnašos, užtikrinant išskirtinę kasdienę švarą.

    Optimizuokite dantų valymą su „SmarTimer“ ir „QuadPacer“

    2 minutės „SmarTimer“ ir 30 sekundžių „QuadPacer“ nurodo rekomenduojamą laiką valyti dantis visose burnos srityse, kad būtų užtikrintas kruopštus dantų valymas.

    G3 šepetėlio galvutė sugeria per didelį dantenų spaudimą

    „G3 Premium Gum Care“ šepetėlio galvutė padengta geliu. Ji švelniai sugeria per didelį spaudimą ant dantenų ir dantų, užtikrindama geriausią valymo patirtį. Šerelių viršus yra užapvalintas, o lanko formos dizainas padidina šerelių sąlyčio paviršių, saugo dantenas ir efektyviai jas valo.

    5 režimai: „Clean“, „Gum Pro“, „Deep Clean“, „Sensitive“, „White“

    „Philips Sonicare Advanced Clean 6800 Series“ turi 5 režimus, kurie atitinka visus jūsų dantų valymo poreikius. Valymo režimas („Clean“) užtikrina išskirtinę kasdienę švarą. „Gum Pro“ režimas su trigubo dažnio keitimu valo ir prižiūri dantis vienu metu. Giluminio valymo režimas („Deep“) užtikrina gaivinantį ir kruopštų valymą. Jautrusis režimas („Sensitive“) švelniai prižiūri jautrias dantenas ir valo dantis. Balinimo režimas („White“) efektyviai pašalina dėmes.

    Lengva pradžia, kad perėjimas būtų lengvesnis

    Mūsų lengvos pradžios programa suteikia galimybę palengva ir po truputį didinti valymo galią per pirmuosius 14 kartų naudojant naują dantų šepetėlį.

    Techninės savybės

    • Maitinimas

      Įtampa
      5 V nuol. sr.

    • Techniniai duomenys

      Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio)
      Iki 14 dienų
      Baterija
      Pakartotinai įkraunama
      Baterijos tipas
      Ličio jonų

    • Dizainas ir apdaila

      Spalva
      Šviesiai rausvo metalo

    • Techninė priežiūra

      Garantija
      2-jų metų ribota garantija

    • Lengva naudoti

      Šepetėlio galvutės sistema
      Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

    • Pridėti priedai

      Rankenėlė
      1 „Philips Sonicare Advanced Clean“
      Šepetėlių galvutės
      1 „G3 Premium Gum Care“
      Kelioninis krepšelis
      1
      Įkroviklis
      1 kroviklis

    • Valymo veiksmingumas

      Laikmatis
      „BrushPacer“ ir „SmarTimer“
      Atsakomoji reakcija į spaudimą
      Rankenos apačioje esantis žiedas užsidega oranžine spalva

    • Režimai

      „Clean“
      Išskirtinei kasdienei švarai (2 min.)
      Balta
      Pašalina dantų dėmes (2 minutės 30 sekundžių)
      „Deep Clean“
      Gaivinančiam ir kruopščiam valymui (3 min.)
      „Sensitive“
      Švelnus dantenų valymas (2 min.)
      „Gum Pro“
      Nuostabiai švarus ir švelnus dantenų masažas (3 minutės)

    • Išmanioji jutiklinė technologija

      Spaudimo jutiklis
      Įspėja, kai valoma per stipriai
      „BrushSync“ keitimo priminimas
      • Visada žinokite, kada
      • keisti šepetėlio galvutes

    • Naudojant su „G3 Premium Gum Care“ šepetėlio galvute „Clean“ režimu, palyginti su įprastu dantų šepetėliu; laboratorinio tyrimo metu faktiniai rezultatai gali skirtis.
    • *„Gum Pro“ arba „White“ režimu

