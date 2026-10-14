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MCD179/12
Paverskite bet kurį kambarį kino sale
MCD179 DVD namų kino mikrosistema – tai viskas, ko jums reikia, jei norite žiūrėti filmus, tarsi būtumėte tikrame kino teatre. Naudodamiesi užburiantį garsą skleidžiančia 2.1 garsiakalbių sistema ir „Dolby Digital“, optimalios kokybės vaizdus garantuojančia progresinio nuskaitymo funkcija, patirsite tikrą garso ir vaizdo teikiamą malonumą!
2,1
„DivX“ įrašo perklausa
komponentinis dizainas
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
Paprasčiausiai prijunkite savo USB prietaisą prie sistemos ir dalinkitės savo skaitmenine muzika bei nuotraukomis su šeima ar draugais.
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