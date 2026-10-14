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Nutraukta gamyba

„DVD Micro Theater“

MCD179/12

Paverskite bet kurį kambarį kino sale

MCD179 DVD namų kino mikrosistema – tai viskas, ko jums reikia, jei norite žiūrėti filmus, tarsi būtumėte tikrame kino teatre. Naudodamiesi užburiantį garsą skleidžiančia 2.1 garsiakalbių sistema ir „Dolby Digital“, optimalios kokybės vaizdus garantuojančia progresinio nuskaitymo funkcija, patirsite tikrą garso ir vaizdo teikiamą malonumą!

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su 2.1 garsiakalbiais

Paverskite bet kurį kambarį kino sale

  • 2,1

  • „DivX“ įrašo perklausa

  • komponentinis dizainas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

„USB Direct“ muzikos perklausai ir nuotraukų peržiūrai

„USB Direct“ muzikos perklausai ir nuotraukų peržiūrai

Paprasčiausiai prijunkite savo USB prietaisą prie sistemos ir dalinkitės savo skaitmenine muzika bei nuotraukomis su šeima ar draugais.

Elegantiška garsiakalbių medžio apdaila

Techninės savybės

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