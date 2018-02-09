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Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
Mėgaukitės įspūdingu garsu, sklindančiu iš kompaktiškos ir stilingos „Philips“ klasikinės garso mikrosistemos MCM1120/12. Klausykitės mėgstamos MP3-CD muzikos ir naudokitės „USB Direct“ funkcija – sodresnis garsas dėl dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo.
CD, MP3-CD, USB, FM
Kasetė
10 W
Ši „Philips“ muzikos sistema turi 10 W RMS bendros išvesties galią. RMS (angl. „Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
IPM1971
09/02/2018
България
Оценка 6
Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1120 Класическа микро озвучителна система
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1120 Класическа микро озвучителна система