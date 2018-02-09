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Nutraukta gamyba

Klasikinė garso mikrosistema

MCM1120/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Mėgaukitės įspūdingu garsu, sklindančiu iš kompaktiškos ir stilingos „Philips“ klasikinės garso mikrosistemos MCM1120/12. Klausykitės mėgstamos MP3-CD muzikos ir naudokitės „USB Direct“ funkcija – sodresnis garsas dėl dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo.

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naudodami šią kompaktišką garso sistemą

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Kasetė

  • 10 W

10W RMS bendra išvesties galia

10W RMS bendra išvesties galia

Ši „Philips“ muzikos sistema turi 10 W RMS bendros išvesties galią. RMS (angl. „Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Kasetės dėklas su automatiniu sustabdymu

Kompaktiškas dizainas

Techninės savybės

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

09/02/2018

България

България

Оценка 6

Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1120 Класическа микро озвучителна система

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1120 Класическа микро озвучителна система

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