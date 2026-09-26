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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

MCM1150/12

4.4

| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sodrus ir galingas garsas

Naudodami „USB Direct“ ir garso įvesties jungtis klausykitės mėgstamiausių įrašų iš nešiojamojo muzikos grotuvo. Naudojantis šia „Philips“ garso mikrosistema galima leisti MP3 ir R/RW formato kompaktinius diskus; joje įmontuoti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, kurie atkuria galingus ir stulbinamus žemuosius dažnius.

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Sodrus ir galingas garsas

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W maks.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

26/09/2026

Polska

Polska

Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1150 Mikrowieża

Naudojimo data 2026-09-26

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1150 Mikrowieża

Naudojimo data 2026-09-26

31/12/2015

Polska

Polska

Fajnie odtwarza muzykę

Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1150 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1150 Mikrowieża

24/02/2015

Polska

Polska

THE BEST

Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1150 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1150 Mikrowieża

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