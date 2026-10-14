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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

MCM2050/12

Jūsų namams tinkama garso sistema

Klausykitės muzikos iš įvairių šaltinių. Naudodami „MP3 Link“ ir „USB Direct“ galite klausytis MP3 kompaktinių diskų, radijo ar nešiojamuosiuose įrenginiuose saugomų įrašų. „Philips“ garso mikrosistemą MCM2050/12 galite tvirtinti prie sienos arba padėti ją ant stalo – ji tiks kiekvieniems namams.

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Jūsų namams tinkama garso sistema

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia stiliaus ir elegancijos

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia stiliaus ir elegancijos

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.

20W RMS bendra išvesties galia

20W RMS bendra išvesties galia

Ši sistema turi 20W RMS bendros išvesties galią. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Techninės savybės

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