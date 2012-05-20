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Sužavėti garsų
Naudodamiesi „Philips“ klasikine mikrosistema užtikrintai mėgaukitės puikiu garsu. Leiskite savo mėgstamą MP3 / WMA muziką naudodamiesi „USBDirect“ ir MP3 nuoroda. Grakštūs klasikinės išvaizdos garsiakalbiai neišsiskirs iš jūsų aplinkos.
30 W
Radijo duomenų sistema (RDS) leidžia nustatyti radijo stotis ir nereikia prisiminti jų dažnių. Standartiniame režime RDS rodo stoties pavadinimą, o ne transliavimo dažnį, padedant greitai ir lengvai nustatyti. RDS taip pat leidžia stotims siųsti tekstines žinutes, tokias kaip naujienos ir stoties informacija, tiesiai į radijo ekraną. Dažniausiai naudojamas Europoje, RDS tekstas yra išsiunčiamas tuo pačiu dažniu, kuriuo transliuojama radijo stotis. Galite pasirinkti arba pagrindinį RDS ekraną (stoties pavadinimas) arba prenumeruoti papildomas tekstines paslaugas.
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
Daugelis žadintuvų turi daugybę žadinimo parinkčių. Šis „Philips“ laikrodis-radijas pažadina jus radijo ar tradiciniais signalo garsais. Išjungimo laikmatis leidžia užprogramuoti muziką norimam laiko tarpui pagal tai, kada maždaug užmiegate. Nesvarbu, ko jums reikia, ar rytinio monotoniško garso signalo, ar mėgstamos muzikos prieš užmiegant – šiame laikrodyje-radijuje yra viskas.
3.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Nowaczek
20/05/2012
Polska
Dobre brzmienia za na prawdę małe pieniądze, w sam raz do sypialni.
Sprzęt ma dobre parametry jak za taką cenę. Oczywiście mozna powiedzieć że jest wiele sprzętów które biją MCM305 na głowę, lecz są to sprzęty z półki dopiero dwu krotnie wyższej. Brzmienie w zupełności wystarczające do sypialni, pokoju dziecka bądź kuchni. W większych pomieszczenia raczej polecam zestaw kina 5.1 z dobrym DD.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM305 Mikrowieża Classic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM305 Mikrowieża Classic
Haki
15/05/2012
Polska
Mała wieża z duszą i zapasem mocy. Doskonała do małego pokoju.
Na pewno warto kupić ten sprzęt. Po za małymi niedoskonałościami (słaby zasięg FM z powodu braku wyjścia na zewnętrzna profesjonalną antenę; chwilowe zawieszanie się niektórych funkcji takich jak klawisze numeryczne) jest to multimedialne centrum muzyczne dla przeciętnego użytkownika. Łatwość obsługi oraz atrakcyjny wygląd sprawiają że warto kupić ten niedrogi sprzęt.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM305 Mikrowieża Classic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM305 Mikrowieża Classic