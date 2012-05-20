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Nutraukta gamyba

Klasikinė garso mikrosistema

MCM305/12

3.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

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Naudodamiesi „Philips“ klasikine mikrosistema užtikrintai mėgaukitės puikiu garsu. Leiskite savo mėgstamą MP3 / WMA muziką naudodamiesi „USBDirect“ ir MP3 nuoroda. Grakštūs klasikinės išvaizdos garsiakalbiai neišsiskirs iš jūsų aplinkos.

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  • 30 W

Radijo duomenų sistema stoties informacijai ir duomenų perdavimo paslaugoms

Radijo duomenų sistema (RDS) leidžia nustatyti radijo stotis ir nereikia prisiminti jų dažnių. Standartiniame režime RDS rodo stoties pavadinimą, o ne transliavimo dažnį, padedant greitai ir lengvai nustatyti. RDS taip pat leidžia stotims siųsti tekstines žinutes, tokias kaip naujienos ir stoties informacija, tiesiai į radijo ekraną. Dažniausiai naudojamas Europoje, RDS tekstas yra išsiunčiamas tuo pačiu dažniu, kuriuo transliuojama radijo stotis. Galite pasirinkti arba pagrindinį RDS ekraną (stoties pavadinimas) arba prenumeruoti papildomas tekstines paslaugas.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

Daugelis žadintuvų turi daugybę žadinimo parinkčių. Šis „Philips“ laikrodis-radijas pažadina jus radijo ar tradiciniais signalo garsais. Išjungimo laikmatis leidžia užprogramuoti muziką norimam laiko tarpui pagal tai, kada maždaug užmiegate. Nesvarbu, ko jums reikia, ar rytinio monotoniško garso signalo, ar mėgstamos muzikos prieš užmiegant – šiame laikrodyje-radijuje yra viskas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

Dobre brzmienia za na prawdę małe pieniądze, w sam raz do sypialni.

Sprzęt ma dobre parametry jak za taką cenę. Oczywiście mozna powiedzieć że jest wiele sprzętów które biją MCM305 na głowę, lecz są to sprzęty z półki dopiero dwu krotnie wyższej. Brzmienie w zupełności wystarczające do sypialni, pokoju dziecka bądź kuchni. W większych pomieszczenia raczej polecam zestaw kina 5.1 z dobrym DD.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM305 Mikrowieża Classic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM305 Mikrowieża Classic

15/05/2012

Polska

Polska

Mała wieża z duszą i zapasem mocy. Doskonała do małego pokoju.

Na pewno warto kupić ten sprzęt. Po za małymi niedoskonałościami (słaby zasięg FM z powodu braku wyjścia na zewnętrzna profesjonalną antenę; chwilowe zawieszanie się niektórych funkcji takich jak klawisze numeryczne) jest to multimedialne centrum muzyczne dla przeciętnego użytkownika. Łatwość obsługi oraz atrakcyjny wygląd sprawiają że warto kupić ten niedrogi sprzęt.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM305 Mikrowieża Classic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM305 Mikrowieża Classic

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