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Nutraukta gamyba

„Hi-Fi“ mikrosistema

MCM710/12

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sodrus garsas ir kompaktiškas įrenginys

Tikrai tiks tiems, kurie vertina naujausias technologijas ir stilių – „Philips“ MCM710 išsiskiria subtilumu ir kokybe. Mėgaukitės MP3 / WMA muzika iš nešiojamojo grotuvo naudodami „USB Direct“ atkūrimo funkciją.

Peržiūrėti visas naudas

su „USB Direct“ atkūrimo funkcija

Sodrus garsas ir kompaktiškas įrenginys

  • MP3 / WMA-CD atkūrimas

  • „USB Direct“

Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

Daugelis žadintuvų turi daugybę žadinimo parinkčių. Šis „Philips“ laikrodis-radijas pažadina jus radijo ar tradiciniais signalo garsais. Išjungimo laikmatis leidžia užprogramuoti muziką norimam laiko tarpui pagal tai, kada maždaug užmiegate. Nesvarbu, ko jums reikia, ar rytinio monotoniško garso signalo, ar mėgstamos muzikos prieš užmiegant – šiame laikrodyje-radijuje yra viskas.

Išankstinis skaitmeninis 20 nustatomų stočių pasirinkimas ypatingam patogumui

Išankstinis skaitmeninis 20 nustatomų stočių pasirinkimas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Elegantiška garsiakalbių medžio apdaila

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

10/08/2020

Eesti

Eesti

Hea toode

Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!

Argumentai už

Kompaktne, hea heli, töökindel

Argumentai prieš

Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Naudojimo data 2018-08-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Naudojimo data 2018-08-10

16/12/2018

Eesti

Eesti

Hea kvaliteedi ja heliga seade.

Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

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