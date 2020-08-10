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Sodrus garsas ir kompaktiškas įrenginys
Tikrai tiks tiems, kurie vertina naujausias technologijas ir stilių – „Philips“ MCM710 išsiskiria subtilumu ir kokybe. Mėgaukitės MP3 / WMA muzika iš nešiojamojo grotuvo naudodami „USB Direct“ atkūrimo funkciją.
MP3 / WMA-CD atkūrimas
„USB Direct“
Daugelis žadintuvų turi daugybę žadinimo parinkčių. Šis „Philips“ laikrodis-radijas pažadina jus radijo ar tradiciniais signalo garsais. Išjungimo laikmatis leidžia užprogramuoti muziką norimam laiko tarpui pagal tai, kada maždaug užmiegate. Nesvarbu, ko jums reikia, ar rytinio monotoniško garso signalo, ar mėgstamos muzikos prieš užmiegant – šiame laikrodyje-radijuje yra viskas.
Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
metsur
10/08/2020
Eesti
Hea toode
Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!
Argumentai už
Kompaktne, hea heli, töökindel
Argumentai prieš
Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Naudojimo data 2018-08-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Naudojimo data 2018-08-10
Arno50
16/12/2018
Eesti
Hea kvaliteedi ja heliga seade.
Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem