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MCM761/12
Sužavėti garsų
Naudodamiesi „Philips“ klasikine „Hi-Fi“ mikrosistema užtikrintai mėgaukitės puikiu garsu. Perkelkite muziką tiesiai į MP3 naudodamiesi „USB Direct“ funkcija. Nereikalingas joks kompiuteris. Grakštūs klasikinės išvaizdos garsiakalbiai neišsiskirs iš jūsų stiliaus.
„Ribbon tweeter“
150 W
Diskanto ir žemieji dažniai yra išlyginamoji savybė, kontroliuojanti garso įrašo aukštų ir žemų dažnių garso lygius. Diskantas reguliuoja aukštų muzikos tonų stiprėjimą, o žemieji dažniai - žemų. Galima lengvai sustiprinti ar susilpninti žemuosius ir aukštuosius tonus naudojantis „žemyn“ ir „aukštyn“ mygtukais arba nekeisti diskanto ir žemųjų dažnių bei klausytis muzikos tokios, kokia ji buvo įrašyta. Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas suteikia galimybę klausytis muzikos taip, kaip pageidaujate.
Paprasčiausiai prijunkite savo prietaisą prie USB jungties „Philips Hi-Fi“ sistemoje. Jūsų skaitmeninė muzika bus tiesiogiai grojama iš jūsų prietaiso. Dabar galite dalintis ypatingomis akimirkomis su šeima ir draugams.
Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.
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