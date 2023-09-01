Paieškos terminai

    Limited Edition 9000 Series Kosminės klasės plieninis elektrinis skustuvas

    S9980/59

    Ypatingai švarus skutimas*, sukurtas tarnauti ilgai

    Išskirtinis patvarumas su pasigalandančiais peiliukais, pagamintais iš panašaus į naudojamą aviacijos ir kosmoso pramonėje plieno, kurie išlieka aštrūs ir atlaiko net sunkiausias sąlygas. Mėgaukitės itin švariu skutimu ir individualiai pritaikytu odos komfortu diena iš dienos.

    Limited Edition 9000 Series Kosminės klasės plieninis elektrinis skustuvas

    Ypatingai švarus skutimas*, sukurtas tarnauti ilgai

    Ypatingas švarumas*, netgi skutant 5 dienų barzdą

    • Itin švarus skutimas
    • Kosmoso klasės plieno tikslumas
    • Apsaugos nuo spaudimo jutiklis
    • 360-D lanksčios galvutės
    • Garantija iki 5 metų*****
    Kosmoso klasės plieno peiliukai skuta bet kuria kryptimi

    Kosmoso klasės plieno peiliukai skuta bet kuria kryptimi

    Pagaminti iš aukštos kosmoso kokybės plieno, 2 metus patys pasigalandantys ir 360 laipsnių apsisukantys rotaciniai peiliukai skuta plaukus bet kuria kryptimi pagal natūralų plaukų augimą.

    Itin švarus skutimas su „Lift & Cut“ skutimo sistema

    Itin švarus skutimas su „Lift & Cut“ skutimo sistema

    Mūsų patentuota unikali „Lift & Cut“ rotacinė technologija švelniai pakelia plaukus nuo šaknų ir tik tada jie itin švariai nuskutami (iki 0,00 mm iki odos), peiliukams net nepaliečiant odos.

    Visada optimalus spaudimas dėl apsaugos nuo spaudimo jutiklio

    Visada optimalus spaudimas dėl apsaugos nuo spaudimo jutiklio

    Tinkamas spaudimas labai svarbus prigludimui prie odos ir jos apsaugai. Pažangūs skustuvo jutikliai nustato spaudimą, o inovatyvus šviesos signalas parodo, kai spaudžiate per daug arba per mažai. Kad skutimas būtų pritaikytas kaip tik jums.

    360-D lanksčios galvutės prisitaiko prie jūsų linkių

    360-D lanksčios galvutės prisitaiko prie jūsų linkių

    Šis „Philips“ elektrinis skustuvas turi visiškai lanksčias galvutes, kurios sukasi 360° prisitaikydamos prie jūsų veido ir net kaklo kontūrų, kad kruopščiai ir patogiai nusiskustumėte.

    Sukurti ilgam: garantija iki 5 metų*****

    Sukurti ilgam: garantija iki 5 metų*****

    Mūsų skustuvai sukurti taip, kad skustų tobulai. Be to, jiems suteikiama 5 metų garantija, kad galėtumėte mėgautis aukščiausio lygio patikimumu ir veikimu. Kiekvieną kartą.

    30 % lygesnis** slydimas dėl „Nano SkinGlide“ dangos

    30 % lygesnis** slydimas dėl „Nano SkinGlide“ dangos

    Tarp skustuvo galvučių ir jūsų odos yra apsauginė danga. Ji pagaminta iš iki 250,000 mikrotechnologinių rutuliukų kvadratiniame centimetre, pagerina slydimą odą iki 30 %**, kad būtų kiek įmanoma sumažintas dirginimas.

    Prisitaiko prie barzdos tankumo dėl „Power ADAPT“ jutiklio

    Prisitaiko prie barzdos tankumo dėl „Power ADAPT“ jutiklio

    Elektrinis skustuvas turi išmanią veido ir plaukų aptikimo technologiją, kuri nuskaito plaukų tankumą 500 kartus per sekundę. „Power Adapt“ jutiklis automatiškai pritaiko skutimo galią, kad skustumėte švelniai ir be pastangų.

    Pagerinkite skutimą naudodami programėlę „Philips Shaving“***

    Pagerinkite skutimą naudodami programėlę „Philips Shaving“***

    Patobulinkite skutimą susiedami skustuvą su programėle „Philips Shaving“. Kaskart skusdamiesi stebėkite odos progresą, individualiai pritaikykite skutimą ir įvaldykite skutimo būdą taip, kad skustumėte švariai ir nedirgindami odos.

    Vos 1 min. trunkantis kruopštus valymas, kad skustumėtės higieniškai

    Vos 1 min. trunkantis kruopštus valymas, kad skustumėtės higieniškai

    Galingoje valymo kasetėje vos per 1 min. kruopščiai išvalomas ir sutepamas skustuvas, kad ilgiau veiktų geriausiai. Kasetė yra 10 kartų efektyvesnė nei valymas vandeniu****. Tai yra pasaulyje mažiausia valymo kasetė, todėl ją paprasta laikyti ir naudoti bet kur.

    Pasirinkite patogų sausą ar gaivinantį drėgną skutimąsi

    Pasirinkite patogų sausą ar gaivinantį drėgną skutimąsi

    Pritaikykite savo skutimosi įpročius savo poreikiams. Su „Wet & Dry“ galite maloniai skustis sausai arba mėgautis gaivinančiu drėgnuoju skutimu. Skuskitės naudodami gelį ar putas net duše.

    Rankenoje integruotas koreguojantis peiliukas

    Rankenoje integruotas koreguojantis peiliukas

    Pagražinkite išvaizdą spyruokliniu koreguojančiu peiliuku. Jis integruotas skustuvo korpuse ir puikiai tinka ūsams patrumpinti bei žandenoms apkirpti.

    Sukurta rūpinantis jumis ir planeta

    Sukurta rūpinantis jumis ir planeta

    Pakeisdami 30 % vidinio plastiko perdirbtu, gamyboje sutaupome tonas naujo plastiko. Be to, mūsų peiliukai pagaminti iš 80 % perdirbto plieno gamykloje, kurioje naudojama 100 % atsinaujinančios energijos.

    Įstatomas barzdos formavimo prietaisas su 5 ilgio nustatymais

    Įstatomas barzdos formavimo prietaisas su 5 ilgio nustatymais

    Keiskite savo išvaizdą naudodami spustelėjamą barzdos formavimo priedą. Pasirinkite iš 5 ilgio nustatymų ir kurkite bet kokį barzdos stilių – nuo tobulai apkirptų šerių iki trumpos ir tvarkingai sumodeliuotos barzdos. Barzdos formavimo priedo suapvalinti ašmenų galiukai ir šukos nedirgina odos.

    Lengvas įkrovimas su patogiu, lengvai pasiekiamu stovu

    Lengvas įkrovimas su patogiu, lengvai pasiekiamu stovu

    Visiškai įkraukite skustuvą per 1 valandą stove. Stovas sukurtas taip, kad jame būtų galima patogiai įkrauti prietaisą ir vėliau tvarkingai jį laikyti.

    OLED ekranas dinamiškiems „SkinIQ“ ir skustuvo pranešimams

    OLED ekranas dinamiškiems „SkinIQ“ ir skustuvo pranešimams

    Pirmasis „Philips“ skustuvas su dinamišku OLED ekranu, kuriame rodomos visos skustuvo funkcijos ir pranešimai bei aiški, sklandi animacija. Intuityvi sąsaja apima „SkinIQ“ nurodymus, akumuliatoriaus būseną, valymo patarimus ir kt.

    60 minučių belaidžio skutimosi, visiškai įkrovus

    Ši pažangi įkrovimo sistema suteikia du patogius būdus: įkrovus visą bateriją, galima naudotis 60 minučių arba trumpai įkrauti vienam skutimuisi.

    Techninės savybės

    • Priedai

      „SmartClick“
      Barzdos formavimo prietaisas
      Įkrovimo stovas
      Taip
      Krepšelis
      Kelioninis dėklas
      „Quick Clean Pod“
      • Taip
      • Pridedama 1 kasetė

    • Maitinimas

      Veikimo laikas
      60 min.
      Įkrovimas
      • Visiškai įkraunama per 1 valandą
      • 5 min. greitasis įkrovimas
      Baterijos tipas
      Ličio jonų
      Išjungtas režimas (nėra priedų)
      < 0,1 W

    • Konstrukcija

      Rankenėlė
      Patogi ir ergonomiška rankena
      Apdaila
      Amžina elegancija
      Spalva
      Adrijos mėlyna

    • Techninė priežiūra

      Keičiama galvutė
      Naudodami SH91, keiskite kas 2 metus
      2 + 3 metų garantija*****
      Taip

    • Skutimo efektyvumas

      Kontūrus atkartojančios
      360-D lanksčios galvutės
      Skutimo sistema
      • Kosmoso klasės plieniniai ašmenys
      • Pakėlimo ir kirpimo sistema
      „SkinIQ“ technologija
      • Judesių valdymo jutiklis
      • „PowerAdapt“ jutiklis
      • „Nano SkinGlide“ danga

    • Lengva naudoti

      „Wet & Dry“
      Drėgnas ir sausas naudojimas
      Ekranas
      Pažangus OLED ekranas
      Valymas
      • Belaidė „Quick Clean Pod“
      • Atidaroma vienu palietimu
      • Visiškai plaunamas

