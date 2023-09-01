S9980/59
Ypatingai švarus skutimas*, sukurtas tarnauti ilgai
Išskirtinis patvarumas su pasigalandančiais peiliukais, pagamintais iš panašaus į naudojamą aviacijos ir kosmoso pramonėje plieno, kurie išlieka aštrūs ir atlaiko net sunkiausias sąlygas. Mėgaukitės itin švariu skutimu ir individualiai pritaikytu odos komfortu diena iš dienos.Peržiūrėti visus privalumus
Pagaminti iš aukštos kosmoso kokybės plieno, 2 metus patys pasigalandantys ir 360 laipsnių apsisukantys rotaciniai peiliukai skuta plaukus bet kuria kryptimi pagal natūralų plaukų augimą.
Mūsų patentuota unikali „Lift & Cut“ rotacinė technologija švelniai pakelia plaukus nuo šaknų ir tik tada jie itin švariai nuskutami (iki 0,00 mm iki odos), peiliukams net nepaliečiant odos.
Tinkamas spaudimas labai svarbus prigludimui prie odos ir jos apsaugai. Pažangūs skustuvo jutikliai nustato spaudimą, o inovatyvus šviesos signalas parodo, kai spaudžiate per daug arba per mažai. Kad skutimas būtų pritaikytas kaip tik jums.
Šis „Philips“ elektrinis skustuvas turi visiškai lanksčias galvutes, kurios sukasi 360° prisitaikydamos prie jūsų veido ir net kaklo kontūrų, kad kruopščiai ir patogiai nusiskustumėte.
Mūsų skustuvai sukurti taip, kad skustų tobulai. Be to, jiems suteikiama 5 metų garantija, kad galėtumėte mėgautis aukščiausio lygio patikimumu ir veikimu. Kiekvieną kartą.
Tarp skustuvo galvučių ir jūsų odos yra apsauginė danga. Ji pagaminta iš iki 250,000 mikrotechnologinių rutuliukų kvadratiniame centimetre, pagerina slydimą odą iki 30 %**, kad būtų kiek įmanoma sumažintas dirginimas.
Elektrinis skustuvas turi išmanią veido ir plaukų aptikimo technologiją, kuri nuskaito plaukų tankumą 500 kartus per sekundę. „Power Adapt“ jutiklis automatiškai pritaiko skutimo galią, kad skustumėte švelniai ir be pastangų.
Patobulinkite skutimą susiedami skustuvą su programėle „Philips Shaving“. Kaskart skusdamiesi stebėkite odos progresą, individualiai pritaikykite skutimą ir įvaldykite skutimo būdą taip, kad skustumėte švariai ir nedirgindami odos.
Galingoje valymo kasetėje vos per 1 min. kruopščiai išvalomas ir sutepamas skustuvas, kad ilgiau veiktų geriausiai. Kasetė yra 10 kartų efektyvesnė nei valymas vandeniu****. Tai yra pasaulyje mažiausia valymo kasetė, todėl ją paprasta laikyti ir naudoti bet kur.
Pritaikykite savo skutimosi įpročius savo poreikiams. Su „Wet & Dry“ galite maloniai skustis sausai arba mėgautis gaivinančiu drėgnuoju skutimu. Skuskitės naudodami gelį ar putas net duše.
Pagražinkite išvaizdą spyruokliniu koreguojančiu peiliuku. Jis integruotas skustuvo korpuse ir puikiai tinka ūsams patrumpinti bei žandenoms apkirpti.
Pakeisdami 30 % vidinio plastiko perdirbtu, gamyboje sutaupome tonas naujo plastiko. Be to, mūsų peiliukai pagaminti iš 80 % perdirbto plieno gamykloje, kurioje naudojama 100 % atsinaujinančios energijos.
Keiskite savo išvaizdą naudodami spustelėjamą barzdos formavimo priedą. Pasirinkite iš 5 ilgio nustatymų ir kurkite bet kokį barzdos stilių – nuo tobulai apkirptų šerių iki trumpos ir tvarkingai sumodeliuotos barzdos. Barzdos formavimo priedo suapvalinti ašmenų galiukai ir šukos nedirgina odos.
Visiškai įkraukite skustuvą per 1 valandą stove. Stovas sukurtas taip, kad jame būtų galima patogiai įkrauti prietaisą ir vėliau tvarkingai jį laikyti.
Pirmasis „Philips“ skustuvas su dinamišku OLED ekranu, kuriame rodomos visos skustuvo funkcijos ir pranešimai bei aiški, sklandi animacija. Intuityvi sąsaja apima „SkinIQ“ nurodymus, akumuliatoriaus būseną, valymo patarimus ir kt.
Ši pažangi įkrovimo sistema suteikia du patogius būdus: įkrovus visą bateriją, galima naudotis 60 minučių arba trumpai įkrauti vienam skutimuisi.
