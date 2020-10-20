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Nutraukta gamyba
Geriant nelaša
9 oz / 260 ml
12 mėn.+
Mažyliui patogu laikyti puodelį už rankenėlių ir gerti savarankiškai. Šios rankenėlės pritaikytos mažoms rankytėms, kad būtų lengva jas paimti, bet to, rankenėlės padengtos guma, kad neslystų.
Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra BPA.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/02 Чашка з носиком
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/02 Чашка з носиком
Dinike26
12/11/2021
Magyarország
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Hibátlan termék
Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.
Argumentai už
Jó áron jó minőség.
Argumentai prieš
Nincs ilyen.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Distinta
27/07/2020
Slovenija
Zelo praktičen lonček za vse situacije
To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/04 Lonček z ustnikom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/04 Lonček z ustnikom
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.