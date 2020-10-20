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  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPuodelis su snapeliu

SCF747/03

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Geriant nelaša
„Philips Avent“ puodelis su dangteliu be BPA turi minkštą silikoninį snapelį, kad geriant neprabėgtų. Naudodamasis minkštomis rankenomis, pradedantis vaikščioti kūdikis išmoks gerti savarankiškai. Paprasta vaikui, patogu jums.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Lengva paversti buteliuką puodeliu

Geriant nelaša

  • Geriant nelaša

  • 9 oz / 260 ml

  • 12 mėn.+

Integruotas vožtuvas, kad gėrimas neišsilietų

Mažoms rankytėms pritaikytos minkštos pagalbinės rankenėlės

Mažoms rankytėms pritaikytos minkštos pagalbinės rankenėlės

Mažyliui patogu laikyti puodelį už rankenėlių ir gerti savarankiškai. Šios rankenėlės pritaikytos mažoms rankytėms, kad būtų lengva jas paimti, bet to, rankenėlės padengtos guma, kad neslystų.

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra BPA.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/10/2020

Україна

Україна

Необходимая чашка для ребёнка

Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/02 Чашка з носиком

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/02 Чашка з носиком

12/11/2021

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

Hibátlan termék

Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.

Argumentai už

Jó áron jó minőség.

Argumentai prieš

Nincs ilyen.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

27/07/2020

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen lonček za vse situacije

To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/04 Lonček z ustnikom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF747/04 Lonček z ustnikom

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 