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Nutraukta gamyba
4.7
iš 5
101
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
ANIA122
29/12/2020
Polska
Bardzo wygodna butelka.
Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.
Argumentai už
Wygodna, ładna, szybka w myciu.
Argumentai prieš
Nie ma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Marlenka25
29/12/2020
Polska
Doskonała butelka
Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.
Argumentai už
Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości
Argumentai prieš
Brak wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
ZadowolonaA
12/02/2018
Polska
Jest super!
Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +