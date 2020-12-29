Używam butelki Philips Avent Classic + 260 ml od kilku dni i jestem z niej bardzo zadowolona. Butelka w pełni spełniła moje oczekiwania. Wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów. Mój synke chcętnie zaakceptował butelkę i uwielbia pić z niej mleczko ( czasami nawet z nią zasypia ). Miarka na butelce jest bardzo wyraźna i nie ściera się. Butelkę można szybko zmontować, ponieważ składa się z bardzo małej ilości elementów. Butelka nie posiada też zakamarków i trudno dostępnych miejsc, przez co jest łatwa w utrzymaniu czystości i myciu. Co najważniejsze butelka jest bardzo szczelna, mleczko nigdzie nie wycieka ( niestety to zdarzało się w starszym modelu butelki Classic ). Butelka ma świetny , nowoczesny wygląd.