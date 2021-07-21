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Nutraukta gamyba
10 gėrimai
Integruotas pieno ąsotėlis
Juoda
„AquaClean“
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Patobulintas ekranas rodo visą svarbią informaciją, kad lengvai sąveikautumėte su aparatu ir jis veiktų geriausiai. Piktogramų deriniai ir tekstas padės pasirinkti visas individualaus nustatymo parinktis ir svarbius priežiūros darbus.
„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.
5.0
iš 5
23
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Kami13
21/07/2021
Hrvatska
Izvrstan omjer cijene i kvalitete
Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Memica 123
04/09/2020
Hrvatska
Odličan!
Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...
Argumentai už
Praktičan i nije puno bučan
Argumentai prieš
cijena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Monimo
01/07/2020
България
Перфектен продукт
Препоръчвам на всички продукта е чудесен . Страхотна визия. Прави уникално кафе.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių