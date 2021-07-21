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  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį

Nutraukta gamyba

Saeco „PicoBaristo“Puikus automatinis espreso aparatas

SM5460/10

5
| (23) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
„PicoBaristo“ yra kompaktiškas aparatas, kurio ruošiamos kavos įvairovė nudžiugins kavos mėgėjus. Naudodamiesi vartotojo sąsaja iš plataus asortimento pasirinkite norimą kavą vienu mygtuko paspaudimu. Dėl „AquaClean“ filtro galėsite paruošti iki 5 000 puodelių* kavos be nuosėdų šalinimo
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10 kompaktišku aparatu gaminamų gėrimų

Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį

  • 10 gėrimai

  • Integruotas pieno ąsotėlis

  • Juoda

  • „AquaClean“

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

Geresnis aparato valdymas patobulintame ekrane

Geresnis aparato valdymas patobulintame ekrane

Patobulintas ekranas rodo visą svarbią informaciją, kad lengvai sąveikautumėte su aparatu ir jis veiktų geriausiai. Piktogramų deriniai ir tekstas padės pasirinkti visas individualaus nustatymo parinktis ir svarbius priežiūros darbus.

Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo

Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo

„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

23

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

21/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan omjer cijene i kvalitete

Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

04/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...

Argumentai už

Praktičan i nije puno bučan

Argumentai prieš

cijena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

01/07/2020

България

България

Перфектен продукт

Препоръчвам на всички продукта е чудесен . Страхотна визия. Прави уникално кафе.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių