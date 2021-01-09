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  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį

Nutraukta gamyba

Saeco „PicoBaristo“Puikus automatinis espreso aparatas

SM5470/10

4.8
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
Atraskite kavos pasaulį per įprastus receptus, pvz., espreso ir kapučino kavos, ar ypatingus kavos gėrimus, pvz., amerikietišką kavą ar espresą su (pieno) puta
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  • 10 gėrimai

  • Integruotas pieno ąsotėlis

  • Juoda

  • „AquaClean“

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/01/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Saeco PicoBaristo - skvely kavovar

- naprosta spokojenost - vyborna kava, snadne cisteni a udrzba kavovaru, prehledne menu a nastaveni pristroje - dostatecna moznost vyberu druhu kavy - paradni automaticke cisteni trysek po pouziti vcetne proplachnuti "okruhu" na mleko - vyhodou je i AquaClean system, neni nutne odvapnovani

Argumentai už

- vse co je napsano v recenzi..., vyborna kava, snadna obsluha...

Argumentai prieš

- zadnou nevyhodu jsem nenasel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

18/10/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Dobrá káva

Po měsíci používání jsem velmi spokojen.Zatím pořád testuji,nastavuji,ale i tak je káva už teď výborná.Údržba je celkem snadná.Kávovar doporučuji.

Argumentai už

Kvalitní zpracování

Argumentai prieš

Nevím

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

12/10/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Vynikající káva

Velice jednoduchá obsluha, máte možnost si vybrat mnoho typů kávy / cappuccino, late,cafe au lait, ristretto, expresso, expresso machiato, americano. Napněňovač mléka krásně napění mléko. perfektní samočištění celého stroje i napěňovače mléka. Máte možnost si nastavit hrubost mletí i sílu kávy.

Argumentai už

vše na jedničku :-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

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  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių