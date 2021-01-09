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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
10 gėrimai
Integruotas pieno ąsotėlis
Juoda
„AquaClean“
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški
Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros
4.8
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
zdenal
09/01/2021
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Saeco PicoBaristo - skvely kavovar
- naprosta spokojenost - vyborna kava, snadne cisteni a udrzba kavovaru, prehledne menu a nastaveni pristroje - dostatecna moznost vyberu druhu kavy - paradni automaticke cisteni trysek po pouziti vcetne proplachnuti "okruhu" na mleko - vyhodou je i AquaClean system, neni nutne odvapnovani
Argumentai už
- vse co je napsano v recenzi..., vyborna kava, snadna obsluha...
Argumentai prieš
- zadnou nevyhodu jsem nenasel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Pasoni
18/10/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Dobrá káva
Po měsíci používání jsem velmi spokojen.Zatím pořád testuji,nastavuji,ale i tak je káva už teď výborná.Údržba je celkem snadná.Kávovar doporučuji.
Argumentai už
Kvalitní zpracování
Argumentai prieš
Nevím
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Brundibár
12/10/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Vynikající káva
Velice jednoduchá obsluha, máte možnost si vybrat mnoho typů kávy / cappuccino, late,cafe au lait, ristretto, expresso, expresso machiato, americano. Napněňovač mléka krásně napění mléko. perfektní samočištění celého stroje i napěňovače mléka. Máte možnost si nastavit hrubost mletí i sílu kávy.
Argumentai už
vše na jedničku :-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių