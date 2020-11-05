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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
10 gėrimai
Integruotas pieno ąsotėlis
Nerūdijančiojo plieno priekinė dalis
„AquaClean“
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški
Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros
5.0
iš 5
47
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
ARA1919
05/11/2020
Україна
Класна річь
Дуже хороший кавомашина. Отримав її в подарунок від співробітників. Користуюсь нею із задоволенням. Рекомендую її усім)))
Argumentai už
усе супер супер супер))
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Milana_29
01/05/2020
Україна
Отличная машина для любителей кофе
Пользуюсь кофемашиной больше года. Очень крутая!!! И большой выбор напитков, главное кофе "горячий". Простота в использовании и обслуживании. Рекомендую.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Вироника
01/05/2020
Україна
Кофемашина лучше всех!
Хотела бы подилиться своим впечатление от покупки кофемашины.Очень довольна ,так как делает кофе вкусным и много выбора напитков,я любительница Латте, пенка просто восхитетельная. И точно есть в ней очеститель воды просто изумительно. Крутая.
Argumentai už
За всё.
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių