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  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
  • Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį

Nutraukta gamyba

Saeco „PicoBaristo“Puikus automatinis espreso aparatas

SM5473/10

5
| (47) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
Atraskite kavos pasaulį per įprastus receptus, pvz., espreso ir kapučino kavos, ar ypatingus kavos gėrimus, pvz., amerikietišką kavą ar espresą su (pieno) puta
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Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį

  • 10 gėrimai

  • Integruotas pieno ąsotėlis

  • Nerūdijančiojo plieno priekinė dalis

  • „AquaClean“

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

47

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Класна річь

Дуже хороший кавомашина. Отримав її в подарунок від співробітників. Користуюсь нею із задоволенням. Рекомендую її усім)))

Argumentai už

усе супер супер супер))

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

01/05/2020

Україна

Україна

Отличная машина для любителей кофе

Пользуюсь кофемашиной больше года. Очень крутая!!! И большой выбор напитков, главное кофе "горячий". Простота в использовании и обслуживании. Рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

01/05/2020

Україна

Україна

Кофемашина лучше всех!

Хотела бы подилиться своим впечатление от покупки кофемашины.Очень довольна ,так как делает кофе вкусным и много выбора напитков,я любительница Латте, пенка просто восхитетельная. И точно есть в ней очеститель воды просто изумительно. Крутая.

Argumentai už

За всё.

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių