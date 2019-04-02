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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
10 gėrimai
Integruotas pieno ąsotėlis
Balta
„AquaClean“
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški
Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Макс75
02/04/2019
Україна
Хорошее качество.
Отличный дизайн и качество. Сложновато регулировать порционность.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Adrijan1
18/12/2019
Slovenija
Izdelek je odličen
To oceno sem izbral ker je izdelek enostaven za uporabo in deluje odlično.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Matej123
28/11/2019
Slovenija
Prostorocen.
Izdelek se ponasa kvalitetno on prirocno,prilagodljiv vsem mladim in starejsim osebam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių