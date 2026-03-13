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Saeco „GranAroma“ Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

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Saeco „GranAroma“Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6480/00

Saeco „GranAroma“ Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

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Vadovai ir dokumentacija

EDC 582 SM6480 SM6580 SM6582 SM6585 - English (US)

  • PDF fail., 633.8 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine

  • PDF fail., 1.6 MB
  • 13 May 2026

Dažnai užduodami klausimai

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