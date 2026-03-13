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Saeco „GranAroma“ Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
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SM6585/00
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EDC 582 SM6480 SM6580 SM6582 SM6585 - English (US)
Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
Visi (5)
DUK apie „Saeco“ espreso aparatą ir trikčių šalinimo informacija
Ar galiu „Philips“ espreso aparate naudoti kitokį filtrą?
Kalkių šalinimas iš „Saeco GranAroma“ espreso aparato
„Philips“ espreso aparato virimo elemento sutepimas
Kaip naudoti „Philips“ kavos aliejaus šalinimo tabletes?
Espreso kavos aparatas„Philips“ virimo elemento tepalas
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Priežiūros rinkinys
Priežiūrai skirti priedaiKalkių šalinimo ir vandens filtras
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
Vandens kietumo tikrinimo juostelė
Greitai prisipildo „Philips“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas
Mano „Philips“ espreso aparatas neįsijungia
„Philips“ espreso aparatas gerai nesuplaka pieno putų
„Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą
Po „Philips“ espreso aparato virimo elementu yra maltos kavos
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