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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
15 gėrimai
„Latteduo“ sistema
„Piano Black“ priekinė dalis
12 pakopų reguliuojamas malūnėlis
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški
Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros
Apdovanojimai
4.9
iš 5
31
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Ksunia
08/02/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Отличная модель
Я очень довольна кофемашиной!!! Кайф получаю от приготовления кофе
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Ndyga
12/10/2021
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Кофе, как в кофейне
Бывают моменты в жизни, когда можно просто отвлечься - остальное, для тебя, сделает кофемашина.
Argumentai už
Полный автомат, никаких дополнительных действий. Уровень шума - не раздражает. Большой контейнер для кофе. Кофейный эквалайзер и возможность сохранения профилей.
Argumentai prieš
Очень спорное решение для трубки подачи молока. Есть сложности - достать контейнер для воды.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Viktor/1972
08/11/2020
Україна
Чудова кавоварка
Чудова кавоварка. Маю різну побутову техніку Філіпс. Рекомендую.
Argumentai už
За
Argumentai prieš
Ні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių
Energijos sunaudojimo efektyvumo etiketė: B klasė pagal šveicarų energijos sunaudojimo efektyvumo etiketę ir remiantis EN 60661 standarto matavimo metodu.