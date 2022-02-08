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  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
  • Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas

Nutraukta gamyba

Saeco „Xelsis“Puikus automatinis espreso aparatas

SM7685/00

4.9
| (31) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas
Iki 15 pasaulyje žymių receptų – nuo įprastos espreso ir kapučino kavos iki ypatingos kavos, pvz., amerikietiškos kavos. Tiesiog braukite jutikliniu ekranu, norėdami pasirinkti gėrimą ir, esant pageidavimui, individualiai pritaikyti naudojant intuityvų „Coffee Equalizer™“
Peržiūrėti visas naudas

Kol kas pažangiausias „Saeco“ espreso kavos aparatas

  • 15 gėrimai

  • „Latteduo“ sistema

  • Nerūdijantysis plienas

  • 12 pakopų reguliuojamas malūnėlis

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

8 profiliai: paprastai išsaugokite individualius skonio nustatymus

8 profiliai: paprastai išsaugokite individualius skonio nustatymus

Naudojantis patogiu ekranu, kiekvieno individualius mėgstamus nustatymus galima išsaugoti iki 8 naudotojų profiliuose

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961326

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

31

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

08/02/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Отличная модель

Я очень довольна кофемашиной!!! Кайф получаю от приготовления кофе

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

12/10/2021

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Кофе, как в кофейне

Бывают моменты в жизни, когда можно просто отвлечься - остальное, для тебя, сделает кофемашина.

Argumentai už

Полный автомат, никаких дополнительных действий. Уровень шума - не раздражает. Большой контейнер для кофе. Кофейный эквалайзер и возможность сохранения профилей.

Argumentai prieš

Очень спорное решение для трубки подачи молока. Есть сложности - достать контейнер для воды.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

08/11/2020

Україна

Україна

Чудова кавоварка

Чудова кавоварка. Маю різну побутову техніку Філіпс. Рекомендую.

Argumentai už

За

Argumentai prieš

Ні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

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Atsakomybės apribojimai

  1. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių

  2. Energijos sunaudojimo efektyvumo etiketė: B klasė pagal šveicarų energijos sunaudojimo efektyvumo etiketę ir remiantis EN 60661 standarto matavimo metodu.