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TAH8000EBK/00
Detalus, tikroviškas garsas
Keičiamas akumuliatorius
„Noise Canceling Pro“
Veikia iki 70 val.
Šilku padengti 40 mm garsiakalbiai užtikrina išsamų garsą, o „Dynamic Bass“ – visapusiškus ir sodrius žemus dažnius net ir esant mažam garsumui. Palaikomi LDAC ir LC3 kodekai, kad galėtumėte maksimaliai išnaudoti aukštos raiškos transliavimo galimybes, o per USB-C jungtį galite klausytis laidiniu būdu. Be to, mūsų programėlėje galite įjungti „Spatial Audio“ funkciją, kad klausymas būtų dar labiau įtraukiantis.
Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, realiuoju laiku. Jei norite girdėti, kas vyksta netoliese, aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus, todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.
Skambučio metu specialūs mikrofonai ir triukšmo mažinimo algoritmas aiškiai fiksuoja jūsų balsą ir sumažina foninį triukšmą. Net jei esate judrioje miesto gatvėje labai vėjuotą dieną – jūsų balsas bus aiškiai girdimas, o kalbančio asmens balsas nebus blaškomas to, kas vyksta aplinkui.
4.0
iš 5
4
Atsiliepimai
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Argumentai už
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne