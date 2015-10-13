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  • Prie lovos įrengiamas televizorius Prie lovos įrengiamas televizorius Prie lovos įrengiamas televizorius

    Profesionalus LED televizorius

    19HFL4010W/12

    Prie lovos įrengiamas televizorius

    Šis išskirtinis „Hospitality TV“ televizorius lengvai montuojamas prie paciento lovos. Sukurtas sveikatos priežiūros įstaigoms, jis netrukdo kitiems pacientams ir užtikrina maksimalų komfortą sukuriant privataus žiūrėjimo pojūtį

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    Profesionalus LED televizorius

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    Prie lovos įrengiamas televizorius

    Itin funkcionalus ir pritaikytas pacientams

    • 19" „HeartLine“
    • LED
    • DVB-T2/T/C ir IPTV
    „SmartInstall“ – lengvas nuotolinis diegimas ir priežiūra

    „SmartInstall“ – lengvas nuotolinis diegimas ir priežiūra

    Naudojant „SmartInstall“ diegimas ir televizorių priežiūra nereikalaus jokių pastangų. Paprastu naudoti žiniatinklio įrankiu galėsite nuotoliniu būdu konfigūruoti ir diegti televizorių programas nevaikščiodami po kambarius! Taip sutaupysite laiko ir netrukdysite savo svečiams. Ar naujintumėte viešbučio informacijos puslapius, ar diegtumėte naujus kanalus, „SmartInstall“ gali viską.

    „SmartInfo“ – interaktyvūs sveikatos priežiūros informacijos puslapiai su prekės ženklu

    „SmartInfo“ – interaktyvūs sveikatos priežiūros informacijos puslapiai su prekės ženklu

    Naudodami „SmartInfo“ lengvai pateiksite ligoninės arba sveikatos priežiūros informaciją savo pacientams. Pacientai prieigą prie šio interaktyvaus ligoninės tinklalapio turės net ir tuo atveju, jei televizorius neprijungtas prie intraneto arba interneto. Galite reguliariai keisti informaciją ir lengvai pranešti naujausią informaciją pacientams.

    Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos

    Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos

    „MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.

    LED TV – neįtikėtino kontrasto vaizdai

    Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.

    Balta apdaila specialiai sveikatos priežiūros įstaigoms

    Balta apdaila ir suapvalinti kampai puikiai dera sveikatos priežiūros įstaigos aplinkoje.

    Apšviečiami jutikliniai mygtukai priekyje su artumo jutikliu

    Kad vartotojui būtų patogiau, naujoviško prie lovos įrengiamo televizoriaus apatinėje dalyje įrengtas išmanus jutiklinio valdymo skydelis. Apšviečiamus mygtukus lengva rasti net tamsoje. Plokščias valomas paviršius ir mygtukų užraktas, todėl lengva valyti.

    Medicininės kategorijos maitinimas užtikrina saugą ir mažą emisiją

    Visapusiška sauga, puikios charakteristikos ir patikimumas yra svarbūs profesionalios klinikinės aplinkos reikalavimai. Skirtingai nei standartiniai televizoriai, „Philips HeartLine“ naudoja specialius medicininės kategorijos maitinimo šaltinius, kad atitiktų šiuos reikalavimus. Jis atitinka EN/IEC 60601-1 standartą, užtikrinantį reikiamą saugą ir svarbiausias charakteristikas. Be to, jis atitinka EN/IEC 60601-1-2 papildomą medicininės kategorijos elektromagnetinių bandymų ir suderinamumo standartą. Daugelio šalių ligoninėse ir klinikose privaloma laikytis šių standartų.

    Ausinių jungtis su galvanine apsauga

    Siekiant užtikrinti kuo saugesnį paciento ausinių prijungimą prie „Philips HeartLine“ televizoriaus, ausinių jungtis yra su galvanine apsauga. Galvaninė apsauga reikalinga užtikrinti saugų ausinių atskyrimą nuo šalia paciento lovos veikiančių elektros įrenginių.

    „AntiMicrobial“ korpusas aktyviai stabdo bakterijų augimą

    Mikrobai tampa vis didesne problema viso pasaulio ligoninėse ir klinikose, nes jie gali sukelti gyvybei pavojingas infekcijas. „Philips HeartLine“ televizoriai pasirūpina šiuo iššūkiu savo korpusų medžiagoje naudodami JIS Z2801 atitinkantį antimikrobinį priedą, kuris yra ekrano korpuso sudėtinė dalis. Dabar jūs ir jūsų pacientai apsaugoti šiuo apsauginiu skydu, kuris neleidžia augti daugeliui mikroorganizmų, tokių kaip, pavyzdžiui, „Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)“, „Escherichia coli (E Coli)“ ir „Klebsiella (Pneumonija)“.

    „Smart TV“ programos ir daug viešbučiams pritaikytų paslaugų

    „Philips Smart TV“ programos siūlo vis didesnį programų pasirinkimą nuo „YouTube“ iki socialinių tinklų programų ir dar daugelį kitų. Specialioji versija priderinta naudojimui viešbučiuose ir turi kelis privalumus, pvz., pasinaudojus svečio informacija saugiai ištrinama, kad nelegalus turinys nepakenktų jūsų verslui.

    „Serial Xpress Protocol“ interaktyvioms sistemoms

    Naudojant „Serial Xpress Protocol“ protokolą televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.

    Svečių patogumui laikrodžio rodymas ekrane

    Įdiegus naująją laikrodžio rodymo ekrane funkciją, svečiai gali patogiai sužinoti laiką. Paspaudus mygtuką, televizoriaus ekrane rodomas laikrodis – geresnis matomumas ir mažesnės energijos sąnaudos.

    Nedidelės energijos sąnaudos

    „Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploatavimo išlaidas.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Aspect ratio
      16:9
      Diagonal screen size (inch)
      19  in
      Diagonal screen size (metric)
      47  cm
      Display
      LED HD televizorius
      Panel resolution
      1366 x 768p
      Ryškumas
      200  cd/m²
      Picture enhancement
      • 200 Hz „Perfect Motion Rate“
      • „Pixel Plus HD“
      Matymo kampas
      170º (H) / 160º (V)

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Digital TV
      DVB-T/T2/C
      Analoginė televizija
      PAL
      IP atkūrimas
      • „Multicast“
      • „Unicast“

    • Savybės

      Lengva naudoti
      • Vaizdo stilius
      • Garso stilius
      Skaitmeninės paslaugos
      • 8d EPG
      • „Now & Next“
      • MHEG
      • Teletekstas
      • HbbTV
      Vietinis valdymas
      Jutiklinis valdymas

    • Viešbučiams pritaikytos funkcijos

      Viešbučio režimas
      • Meniu užraktas
      • Meniu užrakto įdiegimas
      • Garsumo ribojimas
      • Vietinio valdymo užraktas
      Kalėjimo režimas
      • aukšto saugos lygio režimas
      • TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
      Laikmatis
      • Išsijungimo laikmatis
      • Žadinimo signalas
      • Žadinimas įjungiant kanalą
      • Žadinimo garsai
      Įjungimo valdymas
      • Kanalas
      • Savybė
      • Vaizdo formatas
      • Garsumas
      Apsauga nuo vagystės
      „Kensington“ užraktas
      Energijos tiekimo valdymas
      • Automatinis įjungimas
      • Ekonomiškas / greitas įjungimas
      • WoLAN
      Programos
      • Programų valdymas
      • „Cloud“ programos
      Jūsų gamintojas
      • „SmartInfo“
      • Pasveikinimo logotipas
      • „Smart TV“ pasirinktinis fonas
      • Pasveikinimo pranešimas
      • Tinkinamas prietaisų skydelis (HTML)
      • IPTV sistema
      Laikrodis
      • Laikrodis budėjimo režimu
      • Ekraninis laikrodis
      • Papildomas išorinis laikrodis
      „SmartInfo“
      • HTML5 naršyklė
      • Interaktyvieji šablonai
      • Nuotraukų skaidrių rodymas
      Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
      • Momentinis pradinis kopijavimas
      • Per USB/RF/IP
      CMND ir valdymas
      • Kanalų redagavimo priemonė atsijungus
      • Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė
      • TV būsena realiu laiku (IP)
      • Nuotolinis valdymas per IP/RF
      • CMND ir kūrimas
      • TV grupės valdymas
      Valdymas
      • Automatinio kanalų naujinimo blokavimas
      • „Serial Xpress Protocol“
      • JSON API, skirtas TV valdymui – JAPIT
      Interaktyvus DRM
      • „VSecure“
      • „PlayReady“ transliavimas
      Pajamų generavimas
      „MyChoice“
      Kanalai
      Bendras sąrašas

    • Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

      Valdymas
      • Apšviečiami jutiklinio valdymo mygtukai
      • Universalus nuotolinis valdymas
      • Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu
      • Suderinamas su seselės iškvietimo sistema
      Patogumas
      • Ausinių išvestis
      • Artumo jutiklis
      • Užrakto valant funkcija
      • Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas
      • TV stovas
      Saugumas
      • IEC/EN60601-1
      • Nedegus
      • Galvaninė apsauga. Ausinių išvestis
      • Dviguba izoliacija, II klasė
      Higieniška
      • JISZ2801„AntiMicrobial“ korpusas
      • Glotnus galinis skydelis
      EMC
      IEC/EN60601-1-2

    • Daugialypė terpė

      Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas
      • Formatai: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Talpyklos: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • „Quicktime“
      • TS
      • WMV
      Palaikomi muzikos formatai
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (nuo v2 iki v9.2)
      Palaikomi subtitrų formatai
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Palaikomi nuotraukų formatai
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Palaikoma vaizdo raiška iš USB
      iki 1920x1080p@60Hz
      Multimedijos jungtys
      • USB
      • LAN

    • Garso įrašai

      Garso išvesties galia
      5 (2x2,5)  W
      Vonios garsiakalbio išvestis
      1,5 W, Mono 8 omai
      Garsiakalbiai
      • 2,0
      • Garsiakalbiai priekinėje dalyje
      Garso funkcijos
      • AVL
      • „Incredible Surround“
      • Dinaminiai žemieji dažniai
      • „Dolby MS10“

    • Maitinimas

      Ambient temperature
      0–40 °C
      Įvestis
      12 V nuolatinė srovė
      Standby power consumption
      < 0,5 W
      Išorinis maitinimo šaltinis
      • 50-60 Hz
      • AC 100-240 V
      • XXL DC laidas 3,5 m
      • Medicininis sert. IEC/EN60601-1
      Energijos ženklinimo etiketės klasė
      A+
      ES Energijos ženklinimo etiketės galia
      13  W
      Power Saving Features
      Eko režimas
      Metinis energijos suvartojimas
      19  kW·h

    • Priedai

      Įtraukta
      • Nuolatinės srovės adapteris
      • Garantijos lapelis
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
      Papildomai
      • „Healthcare“ nuotolinio valdymo pultas 22AV1109H/12
      • Nustatymas RC 22AV9573A
      • Išorinis laikrodis 22AV1120C/00

    • Šoninės jungtys

      HDMI2
      HDMI 1.4
      Ausinių išvestis
      Minikištukas
      USB1
      USB 2.0

    • Galinės jungtys

      Vonios garsiakalbio išvestis
      Minikištukas
      Išorinis valdymas
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Eternetas (LAN)
      RJ-45

    • Jungiamumo pagerinimas

      RJ48
      • IR įvestis / išvestis
      • „Serial Xpress“ sąsaja
      „EasyLink“ (HDMI CEC)
      • Paleidimas vienu paspaudimu
      • Sistemos parengtis
      • RC signalo perdavimas
      • sistemos garso valdymas
      LAN
      Wake up on LAN
      HDMI
      ARC (visos jungtys)
      USB
      Režimas „Tik įkrovimo prievadas“

    • Konstrukcija

      Spalva
      Balta

    • Matmenys

      Product weight
      2,4  kg
      Wall mount compatible
      • M4
      • 75 x 75 mm
      Komplekto matmenys (be rankenos)
      (W x H x D): 446 x 293 x 38  mm
      Gaminio svoris (+rankena)
      2,6  kg

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
    • Nuotolinis valdymas
    • Garantijos lapelis
    • Maitinimo laidas
    • Stalinis stovas
    Badge-D2C

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    • Nuotolinio valdymo pulto rinkinyje nėra. Diegiant televizorių reikalingas papildomas nuotolinio valdymo pultas. Kai kurių funkcijų negalima valdyti be papildomo nuotolinio valdymo pulto.
    • Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.
    • Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

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