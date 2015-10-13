Kiti dėžėje esantys elementai
- Nuotolinio valdymo pulto baterijos
- Nuotolinis valdymas
- Garantijos lapelis
- Maitinimo laidas
- Stalinis stovas
19HFL4010W/12
Prie lovos įrengiamas televizorius
Šis išskirtinis „Hospitality TV“ televizorius lengvai montuojamas prie paciento lovos. Sukurtas sveikatos priežiūros įstaigoms, jis netrukdo kitiems pacientams ir užtikrina maksimalų komfortą sukuriant privataus žiūrėjimo pojūtįPeržiūrėti visus privalumus
Deja, šis produktas jau nebėra
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Naudojant „SmartInstall“ diegimas ir televizorių priežiūra nereikalaus jokių pastangų. Paprastu naudoti žiniatinklio įrankiu galėsite nuotoliniu būdu konfigūruoti ir diegti televizorių programas nevaikščiodami po kambarius! Taip sutaupysite laiko ir netrukdysite savo svečiams. Ar naujintumėte viešbučio informacijos puslapius, ar diegtumėte naujus kanalus, „SmartInstall“ gali viską.
Naudodami „SmartInfo“ lengvai pateiksite ligoninės arba sveikatos priežiūros informaciją savo pacientams. Pacientai prieigą prie šio interaktyvaus ligoninės tinklalapio turės net ir tuo atveju, jei televizorius neprijungtas prie intraneto arba interneto. Galite reguliariai keisti informaciją ir lengvai pranešti naujausią informaciją pacientams.
„MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.
Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.
Balta apdaila ir suapvalinti kampai puikiai dera sveikatos priežiūros įstaigos aplinkoje.
Kad vartotojui būtų patogiau, naujoviško prie lovos įrengiamo televizoriaus apatinėje dalyje įrengtas išmanus jutiklinio valdymo skydelis. Apšviečiamus mygtukus lengva rasti net tamsoje. Plokščias valomas paviršius ir mygtukų užraktas, todėl lengva valyti.
Visapusiška sauga, puikios charakteristikos ir patikimumas yra svarbūs profesionalios klinikinės aplinkos reikalavimai. Skirtingai nei standartiniai televizoriai, „Philips HeartLine“ naudoja specialius medicininės kategorijos maitinimo šaltinius, kad atitiktų šiuos reikalavimus. Jis atitinka EN/IEC 60601-1 standartą, užtikrinantį reikiamą saugą ir svarbiausias charakteristikas. Be to, jis atitinka EN/IEC 60601-1-2 papildomą medicininės kategorijos elektromagnetinių bandymų ir suderinamumo standartą. Daugelio šalių ligoninėse ir klinikose privaloma laikytis šių standartų.
Siekiant užtikrinti kuo saugesnį paciento ausinių prijungimą prie „Philips HeartLine“ televizoriaus, ausinių jungtis yra su galvanine apsauga. Galvaninė apsauga reikalinga užtikrinti saugų ausinių atskyrimą nuo šalia paciento lovos veikiančių elektros įrenginių.
Mikrobai tampa vis didesne problema viso pasaulio ligoninėse ir klinikose, nes jie gali sukelti gyvybei pavojingas infekcijas. „Philips HeartLine“ televizoriai pasirūpina šiuo iššūkiu savo korpusų medžiagoje naudodami JIS Z2801 atitinkantį antimikrobinį priedą, kuris yra ekrano korpuso sudėtinė dalis. Dabar jūs ir jūsų pacientai apsaugoti šiuo apsauginiu skydu, kuris neleidžia augti daugeliui mikroorganizmų, tokių kaip, pavyzdžiui, „Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)“, „Escherichia coli (E Coli)“ ir „Klebsiella (Pneumonija)“.
„Philips Smart TV“ programos siūlo vis didesnį programų pasirinkimą nuo „YouTube“ iki socialinių tinklų programų ir dar daugelį kitų. Specialioji versija priderinta naudojimui viešbučiuose ir turi kelis privalumus, pvz., pasinaudojus svečio informacija saugiai ištrinama, kad nelegalus turinys nepakenktų jūsų verslui.
Naudojant „Serial Xpress Protocol“ protokolą televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.
Įdiegus naująją laikrodžio rodymo ekrane funkciją, svečiai gali patogiai sužinoti laiką. Paspaudus mygtuką, televizoriaus ekrane rodomas laikrodis – geresnis matomumas ir mažesnės energijos sąnaudos.
„Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploatavimo išlaidas.
Vaizdas / ekranas
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
Savybės
Viešbučiams pritaikytos funkcijos
Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos
Daugialypė terpė
Garso įrašai
Maitinimas
Priedai
Šoninės jungtys
Galinės jungtys
Jungiamumo pagerinimas
Konstrukcija
Matmenys
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