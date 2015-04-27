Kiti dėžėje esantys elementai
- Nuotolinio valdymo pulto baterijos
- Nuotolinis valdymas
- Garantijos lapelis
- Maitinimo laidas
- Stalinis stovas
24HFL3010W/12
Neįtikėtinas, svečiams pritaikytas, funkcionalumas
Įsigiję šį energiją taupantį LED televizorių, galėsite išnaudoti visus specialaus „Healthcare TV“ privalumus. Jūsų pacientai galės įsigyti kokybiško turinio, jūs galėsite juos informuoti per sveikatos priežiūros informacinius puslapius ir naudoti pažangiausias nuotolines technologijas, kad diegimas ir valdymas nereikalautų pastangųPeržiūrėti visus privalumus
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Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
„MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.
Naudojant „SmartInstall“ diegimas ir televizorių priežiūra nereikalaus jokių pastangų. Paprastu naudoti žiniatinklio įrankiu galėsite nuotoliniu būdu konfigūruoti ir diegti televizorių programas nevaikščiodami po kambarius! Taip sutaupysite laiko ir netrukdysite savo svečiams. Ar naujintumėte viešbučio informacijos puslapius, ar diegtumėte naujus kanalus, „SmartInstall“ gali viską.
Naudodami „SmartInfo“ lengvai pateiksite ligoninės arba sveikatos priežiūros informaciją savo pacientams. Pacientai prieigą prie šio interaktyvaus ligoninės tinklalapio turės net ir tuo atveju, jei televizorius neprijungtas prie intraneto arba interneto. Galite reguliariai keisti informaciją ir lengvai pranešti naujausią informaciją pacientams.
Su „Serial Xpress Protocol Easy“ televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.
Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.
Šis televizorius pateikiamas su stilingu baltu nuotolinio valdymo pultu, sukurtu specialiai sveikatos priežiūros įstaigoms. Tvirtą nuotolinio valdymo pulto paviršių ir lygią nugarėlę lengva valyti ir dezinfekuoti. Senkančios baterijos ir apsaugos nuo vagystės funkcijos užtikrina efektyvų naudojimą gydymo įstaigose.
Profesionaliam naudojimui aplinkoje, kurioje taikomi aukštesni reikalavimai, nei svetainėje. Pradedant garso ir meniu užrakinimu ir baigiant kruopštesniais medžiagų bandymais, energijos taupymu, nuo vagystės apsaugotais nuotolinio valdymo pultais ir specialiomis sveikatos priežiūrai ir kalėjimams skirtomis funkcijomis, pritaikytomis tam tikram rinkos segmentui.
Universalaus nuotolinio valdymo funkcija užtikrina, kad vienu pulteliu būtų valdomas tik vienas televizorius. Patalpoje gali būti iki 14 skirtingų televizorių, bet nuotolinio valdymo pulteliai netrukdys vieni kitiems.
Panaudojus seselės iškvietimo sistemos suderinamumą, „Philips“ sveikatos priežiūrai pritaikyti televizoriai tampa integruotu įrankiu, kuriame naudotojai / pacientai gali rinktis ne tik pramogas, bet ir patogiai kreiptis dėl medicininės pagalbos.
Ši garsiakalbių sistema turi papildomą ausinių jungtį. Prijunkite savo ausines, kad bet kada galėtumėte klausytis netrukdydami kitiems.
Įjungdamas arba išjungdamas vietinio valdiklio užrakinimą administratorius gali apsaugoti televizorių nuo neteisėtos eksploatacijos pasinaudojant mygtukais.
Ekologinė pusiausvyra yra sudėtinė „Philips“ verslo dalis. „Philips“ televizoriai yra sukonstruoti ir pagaminti pagal mūsų „EcoDesign“ principus, skirtus minimizuoti bendrą poveikį aplinkai, mažinant energijos sąnaudas, atsisakant kenksmingų medžiagų, mažinant svorį, parenkant efektyvesnę pakuotę ir gerinant antrinį perdirbimą. Be to, „Philips“ televizoriai turi specialų korpusą iš nedegios medžiagos. Nepriklausomi priešgaisrinių tarnybų atlikti bandymai parodė, kad kai kurie televizoriai kartais gali sustiprinti išorinio šaltinio sukeltą liepsną, tuo tarpu „Philips“ televizoriai nepalaiko degimo.
„Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploatavimo išlaidas.
Vaizdas / ekranas
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
Savybės
Viešbučiams pritaikytos funkcijos
Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos
Daugialypė terpė
Garso įrašai
Maitinimas
Priedai
Šoninės jungtys
Galinės jungtys
Jungiamumo pagerinimas
Konstrukcija
Matmenys
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