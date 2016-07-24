Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Naudojant CMND ir valdymą, televizorių konfigūravimą ir instaliavimą galima atlikti nuotoliniu būdu, nevaikštant po kambarius. Lengvai atnaujinkite ir valdykite visus ekranus netrukdydami savo svečiams.
CMND ir kūrimas: rodykite norimą informaciją tada, kada norite
Naudojant CMND ir kūrimą, norimą informaciją galima pateikti norimu metu. CMND turinio valdymo modulis leidžia lengvai kurti ir platinti interaktyvius viešbučio prekių ženklo puslapius. Paruoškite televizorius pateikti svečiams naujausią informaciją apie tai, kas šiuo metu vyksta viešbutyje.
Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos
„MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.
Pasveikinkite svečius tinkintu pradžios puslapiu
Pradžios puslapis rodomas kiekvieną kartą, kai tik įjungiamas televizorius. Diegimo metu pradžios puslapyje galite pridėti prekės ženklą ir jį tinkinti naudodami paprastą .png formato pradžios puslapio vaizdą.
Išsamūs viešbučio, ligoninės, kalėjimo režimai
Profesionaliam naudojimui aplinkoje, kurioje taikomi aukštesni reikalavimai, nei svetainėje. Pradedant garso ir meniu užrakinimu ir baigiant kruopštesniais medžiagų bandymais, energijos taupymu, nuo vagystės apsaugotais nuotolinio valdymo pultais ir specialiomis sveikatos priežiūrai ir kalėjimams skirtomis funkcijomis, pritaikytomis tam tikram rinkos segmentui.
Suderinamumas su seselės iškvietimo funkcija pritaikytas sveikatos priežiūros sektoriui
Panaudojus seselės iškvietimo sistemos suderinamumą, „Philips“ sveikatos priežiūrai pritaikyti televizoriai tampa integruotu įrankiu, kuriame naudotojai / pacientai gali rinktis ne tik pramogas, bet ir patogiai kreiptis dėl medicininės pagalbos.
Svečių patogumui laikrodžio rodymas ekrane
Įdiegus naująją laikrodžio rodymo ekrane funkciją, svečiai gali patogiai sužinoti laiką. Paspaudus mygtuką, televizoriaus ekrane rodomas laikrodis – geresnis matomumas ir mažesnės energijos sąnaudos.
Suplanuokite, ką ir kada norite daryti
Naudodami integruotą planuoklę rodykite, ką norite ir kada norite. Užprogramuokite iki 7 skirtingų tvarkaraščių, kurie rodytų jūsų pageidaujamą turinį. Kartokite kiekvieną dieną, arba pasirinkite tam tikras dienas, pavyzdžiui, savaitgalį.
„Serial Xpress Protocol“ interaktyvioms sistemoms
Naudojant „Serial Xpress Protocol“ (SXP) protokolą televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.
Diegimo meniu užrakinimas
Apsaugo nuo neįgaliotos prieigos prie diegimo ir konfigūracijos nustatymų, kad svečiai galėtų mėgautis patogiu naudojimu, o jūsų išvengtumėte diegimo iš naujo išlaidų.
Papildoma ausinių jungtis asmeniniam klausymui
Ši garsiakalbių sistema turi papildomą ausinių jungtį. Prijunkite savo ausines, kad bet kada galėtumėte klausytis netrukdydami kitiems.
Techninės savybės
Vaizdas / ekranas
Aspect ratio
16:9
Diagonal screen size (inch)
24
in
Diagonal screen size (metric)
60
cm
Display
LED HD televizorius
Panel resolution
1366 x 768p
Ryškumas
200
cd/m²
Picture enhancement
„Pixel Plus HD“
200 Hz „Perfect Motion Rate“
Matymo kampas
176º (H) / 176º (V)
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
Digital TV
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (iki 1080p60)
Vaizdo atkūrimas
NTSC
PAL
SECAM
Analoginė televizija
PAL
Savybės
Lengva naudoti
Vaizdo stilius
Garso stilius
Vaizdo formatas
Atskiras garso valdymas
Skaitmeninės paslaugos
8d EPG
„Now & Next“
MHEG
Teletekstas
Vietinis valdymas
Valdiklis
Viešbučiams pritaikytos funkcijos
Viešbučio režimas
Meniu užraktas
Meniu užrakto įdiegimas
Garsumo ribojimas
Valdiklio kontrolės užraktas
Kalėjimo režimas
aukšto saugos lygio režimas
TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
Laikmatis
Planuoklė (7x)
Išsijungimo laikmatis
Žadinimo signalas
Žadinimas įjungiant kanalą
Žadinimo garsai
Įjungimo valdymas
Kanalas
Savybė
Vaizdo stilius
Vaizdo formatas
Garso stilius
Garsumas
Meniu kalba
Apsauga nuo vagystės
Baterijų apsauga nuo vagysčių
„Kensington“ užraktas
Energijos tiekimo valdymas
Ekonomiškas / greitas įjungimas
Jūsų gamintojas
„SmartInfo“
Pasveikinimo logotipas
Laikrodis
Laikrodis budėjimo režimu
Tamsoje šviečiantis nuotolinio valdymo pulto mygtukas
Ekraninis laikrodis
Papildomas išorinis laikrodis
„SmartInfo“
HTML5 naršyklė
Interaktyvieji šablonai
Nuotraukų skaidrių rodymas
Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
Momentinis pradinis kopijavimas
Per USB/RF
CMND ir valdymas
Kanalų redagavimo priemonė atsijungus
Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė
Nuotolinis valdymas per RF
CMND ir kūrimas
Valdymas
Automatinio kanalų naujinimo blokavimas
„Serial Xpress Protocol“
JSON API, skirtas TV valdymui – JAPIT
Interaktyvus DRM
„VSecure“
Pajamų generavimas
„MyChoice“
Nuotolinis valdymas
Pritaikytas kabelio juostai
Senkančios baterijos nustatymas
Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas
Kanalai
Bendras sąrašas
Teminis sąrašas
Kanalų redagavimo priemonė atsijungus
Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos
Valdymas
Universalus nuotolinis valdymas
Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu
Suderinamas su seselės iškvietimo sistema
Patogumas
Ausinių išvestis
Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas
Saugumas
Dviguba izoliacija, II klasė
Nedegus
Daugialypė terpė
Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas
Formatai: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
Talpyklos: AVI, MKV
MP4
MPG
TS
WMV
HEVC
Palaikomi muzikos formatai
MP3
AAC
WAV
WMA (nuo v2 iki v9.2)
Palaikomi subtitrų formatai
SRT
ASS
SMI
SSA SUB
TXT
Palaikomi nuotraukų formatai
BMP
JPG
PNG
GIF
Palaikoma vaizdo raiška iš USB
iki 1920x1080p@60Hz
Multimedijos jungtys
USB
Garso įrašai
Garso išvesties galia
10 (2 x 5)
W
Vonios garsiakalbio išvestis
1,5 W, Mono 8 omai
Garsiakalbiai
2,0
Nukreiptas žemyn
Garso funkcijos
AVL
„Incredible Surround“
„Dolby MS10“
Maitinimas
Mains power
Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
Ambient temperature
0–40 °C
Standby power consumption
< 0,3 W
Energijos ženklinimo etiketės klasė
A+
ES Energijos ženklinimo etiketės galia
19
W
Power Saving Features
Eko režimas
Metinis energijos suvartojimas
28
kW·h
Priedai
Įtraukta
Stalinis stovas
2 x AAA akumuliatoriai
Garantijos lapelis
Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
Maitinimo laidas
Nuotolinio valdymo pultas 22AV1503A/12
Papildomai
Išorinis laikrodis 22AV1120C/00
„Healthcare“ nuotolinio valdymo pultas 22AV1109H/12