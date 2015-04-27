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    Profesionalus LED televizorius

    28HFL3010T/12

    Neįtikėtinas, svečiams pritaikytas, funkcionalumas

    Įsigiję šį energiją taupantį LED televizorių, galėsite išnaudoti visus specialaus „Hospitality TV“ privalumus. Jūsų svečiai galės įsigyti kokybiško turinio, jūs galėsite juos informuoti per viešbučio informacinius puslapius ir naudoti pažangiausias nuotolines technologijas, kad diegimas ir valdymas nereikalautų pastangų

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    Profesionalus LED televizorius

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    ir išmanūs viešbučio informaciniai puslapiai

    • 28 in „EasySuite“
    • LED
    • DVB-T2/T/C
    Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos

    Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos

    „MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.

    „SmartInstall“ – lengvas nuotolinis diegimas ir priežiūra

    „SmartInstall“ – lengvas nuotolinis diegimas ir priežiūra

    Naudojant „SmartInstall“ diegimas ir televizorių priežiūra nereikalaus jokių pastangų. Paprastu naudoti žiniatinklio įrankiu galėsite nuotoliniu būdu konfigūruoti ir diegti televizorių programas nevaikščiodami po kambarius! Taip sutaupysite laiko ir netrukdysite savo svečiams. Ar naujintumėte viešbučio informacijos puslapius, ar diegtumėte naujus kanalus, „SmartInstall“ gali viską.

    „SmartInfo“ – interaktyvūs viešbučių informacijos puslapiai su prekės ženklu

    „SmartInfo“ – interaktyvūs viešbučių informacijos puslapiai su prekės ženklu

    Naudodami „SmartInfo“ galite svečiams pateikti viešbučio arba miesto informaciją. Svečiai prieigą prie šio interaktyvaus viešbučio puslapio turės net ir tuo atveju, jei televizorius neprijungtas prie intraneto arba interneto. Lengvai reguliariai pakeiskite informaciją, kad svečiams būtų pateiktos naujausios viešbučio žinios.

    „Serial Xpress Protocol Easy“ interaktyvioms sistemoms

    „Serial Xpress Protocol Easy“ interaktyvioms sistemoms

    Su „Serial Xpress Protocol Easy“ televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.

    LED TV – neįtikėtino kontrasto vaizdai

    Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.

    Išsamūs viešbučio, ligoninės, kalėjimo režimai

    Profesionaliam naudojimui aplinkoje, kurioje taikomi aukštesni reikalavimai, nei svetainėje. Pradedant garso ir meniu užrakinimu ir baigiant kruopštesniais medžiagų bandymais, energijos taupymu, nuo vagystės apsaugotais nuotolinio valdymo pultais ir specialiomis sveikatos priežiūrai ir kalėjimams skirtomis funkcijomis, pritaikytomis tam tikram rinkos segmentui.

    Papildoma ausinių jungtis asmeniniam klausymui

    Ši garsiakalbių sistema turi papildomą ausinių jungtį. Prijunkite savo ausines, kad bet kada galėtumėte klausytis netrukdydami kitiems.

    Suderinamumas su seselės iškvietimo funkcija pritaikytas sveikatos priežiūros sektoriui

    Panaudojus seselės iškvietimo sistemos suderinamumą, „Philips“ sveikatos priežiūrai pritaikyti televizoriai tampa integruotu įrankiu, kuriame naudotojai / pacientai gali rinktis ne tik pramogas, bet ir patogiai kreiptis dėl medicininės pagalbos.

    Svečių patogumui laikrodžio rodymas ekrane

    Įdiegus naująją laikrodžio rodymo ekrane funkciją, svečiai gali patogiai sužinoti laiką. Paspaudus mygtuką, televizoriaus ekrane rodomas laikrodis – geresnis matomumas ir mažesnės energijos sąnaudos.

    Užrakinkite vietinį valdiklį ir apsisaugokite nuo neleistino naudojimo

    Įjungdamas arba išjungdamas vietinio valdiklio užrakinimą administratorius gali apsaugoti televizorių nuo neteisėtos eksploatacijos pasinaudojant mygtukais.

    Draugiška aplinkai konstrukcija ir nedegus korpusas

    Ekologinė pusiausvyra yra sudėtinė „Philips“ verslo dalis. „Philips“ televizoriai yra sukonstruoti ir pagaminti pagal mūsų „EcoDesign“ principus, skirtus minimizuoti bendrą poveikį aplinkai, mažinant energijos sąnaudas, atsisakant kenksmingų medžiagų, mažinant svorį, parenkant efektyvesnę pakuotę ir gerinant antrinį perdirbimą. Be to, „Philips“ televizoriai turi specialų korpusą iš nedegios medžiagos. Nepriklausomi priešgaisrinių tarnybų atlikti bandymai parodė, kad kai kurie televizoriai kartais gali sustiprinti išorinio šaltinio sukeltą liepsną, tuo tarpu „Philips“ televizoriai nepalaiko degimo.

    Nedidelės energijos sąnaudos

    „Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploatavimo išlaidas.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Aspect ratio
      16:9
      Diagonal screen size (inch)
      28  in
      Diagonal screen size (metric)
      70  cm
      Display
      LED HD televizorius
      Panel resolution
      1366 x 768p
      Ryškumas
      310  cd/m²
      Picture enhancement
      • „Pixel Plus HD“
      • 200 Hz „Perfect Motion Rate“
      Matymo kampas
      178º (H) / 178º (V)

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Digital TV
      DVB-T/T2/C
      Vaizdo atkūrimas
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analoginė televizija
      PAL

    • Savybės

      Lengva naudoti
      • Vaizdo stilius
      • Garso stilius
      • Vaizdo formatas
      Skaitmeninės paslaugos
      • 8d EPG
      • „Now & Next“
      • MHEG
      • Teletekstas
      • HbbTV
      Vietinis valdymas
      Įjungimo / išjungimo jungiklis (šone)

    • Viešbučiams pritaikytos funkcijos

      Viešbučio režimas
      • Meniu užraktas
      • Meniu užrakto įdiegimas
      • Garsumo ribojimas
      • Vietinio valdymo užraktas
      Kalėjimo režimas
      • aukšto saugos lygio režimas
      • TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
      Laikmatis
      • Išsijungimo laikmatis
      • Žadinimo signalas
      • Žadinimas įjungiant kanalą
      • Žadinimo garsai
      Įjungimo valdymas
      • Kanalas
      • Savybė
      • Vaizdo formatas
      • Garsumas
      Apsauga nuo vagystės
      • Baterijų apsauga nuo vagysčių
      • „Kensington“ užraktas
      Energijos tiekimo valdymas
      • Automatinis įjungimas
      • Ekonomiškas / greitas įjungimas
      Jūsų gamintojas
      • „SmartInfo“
      • Pasveikinimo logotipas
      • Pasveikinimo pranešimas
      • Tinkinamas prietaisų skydelis (HTML)
      Laikrodis
      • Laikrodis budėjimo režimu
      • Tamsoje šviečiantis nuotolinio valdymo pulto mygtukas
      • Ekraninis laikrodis
      • Papildomas išorinis laikrodis
      „SmartInfo“
      • HTML5 naršyklė
      • Interaktyvieji šablonai
      • Nuotraukų skaidrių rodymas
      Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
      • Momentinis pradinis kopijavimas
      • Per USB/RF
      CMND ir valdymas
      • Kanalų redagavimo priemonė atsijungus
      • Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė
      • Nuotolinis valdymas per RF
      • CMND ir kūrimas
      Valdymas
      • Automatinio kanalų naujinimo blokavimas
      • „Serial Xpress Protocol“
      Interaktyvus DRM
      „VSecure“
      Pajamų generavimas
      „MyChoice“
      Nuotolinis valdymas
      • Pritaikytas kabelio juostai
      • Senkančios baterijos nustatymas
      • Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas
      Kanalai
      Bendras sąrašas

    • Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

      Valdymas
      • Universalus nuotolinis valdymas
      • Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu
      • Suderinamas su seselės iškvietimo sistema
      Patogumas
      • Ausinių išvestis
      • Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas
      Saugumas
      • Dviguba izoliacija, II klasė
      • Nedegus

    • Daugialypė terpė

      Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas
      • Formatai: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Talpyklos: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • „Quicktime“
      • TS
      • WMV
      Palaikomi muzikos formatai
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (nuo v2 iki v9.2)
      Palaikomi subtitrų formatai
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Palaikomi nuotraukų formatai
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Palaikoma vaizdo raiška iš USB
      iki 1920x1080p@60Hz
      Multimedijos jungtys
      USB

    • Garso įrašai

      Garso išvesties galia
      10 (2 x 5)  W
      Garsiakalbiai
      • 2,0
      • Nukreiptas žemyn
      Garso funkcijos
      • AVL
      • „Incredible Surround“
      • Dinaminiai žemieji dažniai
      • „Dolby MS10“

    • Maitinimas

      Mains power
      Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
      Ambient temperature
      0–40 °C
      Standby power consumption
      < 0,3 W
      Energijos ženklinimo etiketės klasė
      A+
      ES Energijos ženklinimo etiketės galia
      18  W
      Power Saving Features
      Eko režimas
      Metinis energijos suvartojimas
      26  kW·h

    • Priedai

      Įtraukta
      • Nuotolinio valdymo pultas 22AV1409A/12
      • Stalinis stovas
      • 2 x AAA akumuliatoriai
      • Garantijos lapelis
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
      • Maitinimo laidas
      Papildomai
      • Išorinis laikrodis 22AV1120C/00
      • „Healthcare“ nuotolinio valdymo pultas 22AV1109H/12
      • Nustatymas RC 22AV9573A

    • Šoninės jungtys

      CI+
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Ausinių išvestis
      Minikištukas
      USB1
      USB 2.0

    • Galinės jungtys

      „Scart“
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Komponentinis
      YPbPr + K/D jungtis
      AV įvestis
      CVBS bendrinama su YPbPr
      DVI garso įvestis
      Minikištukas
      Išorinis valdymas
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Skaitmeninė garso išvestis
      Optinė
      VGA įvestis
      15 kontaktų, D-sub

    • Jungiamumo pagerinimas

      RJ48
      • IR įvestis / išvestis
      • „Serial Xpress“ sąsaja
      „EasyLink“ (HDMI CEC)
      • Paleidimas vienu paspaudimu
      • Sistemos parengtis
      • RC signalo perdavimas
      • sistemos garso valdymas
      HDMI
      • ARC (visos jungtys)
      • DVI (visos jungtys)
      „Scart“
      SCART įjungimas

    • Konstrukcija

      Spalva
      Juoda

    • Matmenys

      Set Width
      635  mm
      Set Height
      393  mm
      Set Depth
      62/74  mm
      Product weight
      4,5  kg
      Set width (with stand)
      635  mm
      Set height (with stand)
      438  mm
      Set depth (with stand)
      190  mm
      Product weight (+stand)
      5.1  kg
      Wall mount compatible
      • M4
      • 100 x 100 mm

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
    • Nuotolinis valdymas
    • Garantijos lapelis
    • Maitinimo laidas
    • Stalinis stovas
    Badge-D2C

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    • Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.
    • Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

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