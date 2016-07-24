Paieškos terminai

Nesusieta
  • Nustebinkite savo svečius Nustebinkite savo svečius Nustebinkite savo svečius

    „Hospitality TV“

    32HFL3011T/12

    Nustebinkite savo svečius

    Nustebinkite svečius nepakartojama vaizdo kokybe ir pateikite interaktyvius viešbučio puslapius su prekių ženklu.

    Peržiūrėti visus privalumus

    Deja, šis produktas jau nebėra

    „Hospitality TV“

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus Nesusieta

    Nustebinkite savo svečius

    pasiūlydami dar išmanesnę „Hospitality TV“

    • 32 in „EasySuite“
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND ir valdymas: lengva televizorių priežiūra

    CMND ir valdymas: lengva televizorių priežiūra

    Naudojant CMND ir valdymą, televizorių konfigūravimą ir instaliavimą galima atlikti nuotoliniu būdu, nevaikštant po kambarius. Lengvai atnaujinkite ir valdykite visus ekranus netrukdydami savo svečiams.

    CMND ir kūrimas: rodykite norimą informaciją tada, kada norite

    CMND ir kūrimas: rodykite norimą informaciją tada, kada norite

    Naudojant CMND ir kūrimą, norimą informaciją galima pateikti norimu metu. CMND turinio valdymo modulis leidžia lengvai kurti ir platinti interaktyvius viešbučio prekių ženklo puslapius. Paruoškite televizorius pateikti svečiams naujausią informaciją apie tai, kas šiuo metu vyksta viešbutyje.

    Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos

    Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos

    „MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.

    Pasveikinkite svečius tinkintu pradžios puslapiu

    Pasveikinkite svečius tinkintu pradžios puslapiu

    Pradžios puslapis rodomas kiekvieną kartą, kai tik įjungiamas televizorius. Diegimo metu pradžios puslapyje galite pridėti prekės ženklą ir jį tinkinti naudodami paprastą .png formato pradžios puslapio vaizdą.

    Išsamūs viešbučio, ligoninės, kalėjimo režimai

    Profesionaliam naudojimui aplinkoje, kurioje taikomi aukštesni reikalavimai, nei svetainėje. Pradedant garso ir meniu užrakinimu ir baigiant kruopštesniais medžiagų bandymais, energijos taupymu, nuo vagystės apsaugotais nuotolinio valdymo pultais ir specialiomis sveikatos priežiūrai ir kalėjimams skirtomis funkcijomis, pritaikytomis tam tikram rinkos segmentui.

    Suderinamumas su seselės iškvietimo funkcija pritaikytas sveikatos priežiūros sektoriui

    Panaudojus seselės iškvietimo sistemos suderinamumą, „Philips“ sveikatos priežiūrai pritaikyti televizoriai tampa integruotu įrankiu, kuriame naudotojai / pacientai gali rinktis ne tik pramogas, bet ir patogiai kreiptis dėl medicininės pagalbos.

    Svečių patogumui laikrodžio rodymas ekrane

    Įdiegus naująją laikrodžio rodymo ekrane funkciją, svečiai gali patogiai sužinoti laiką. Paspaudus mygtuką, televizoriaus ekrane rodomas laikrodis – geresnis matomumas ir mažesnės energijos sąnaudos.

    Suplanuokite, ką ir kada norite daryti

    Naudodami integruotą planuoklę rodykite, ką norite ir kada norite. Užprogramuokite iki 7 skirtingų tvarkaraščių, kurie rodytų jūsų pageidaujamą turinį. Kartokite kiekvieną dieną, arba pasirinkite tam tikras dienas, pavyzdžiui, savaitgalį.

    „SmartInfo“ – interaktyvūs viešbučių informacijos puslapiai su prekės ženklu

    Naudodami „SmartInfo“ galite svečiams pateikti viešbučio arba miesto informaciją per „SmartUI“. Svečiai prieigą prie šio interaktyvaus viešbučio puslapio turės net ir tuo atveju, jei televizorius neprijungtas prie intraneto arba interneto. Lengvai reguliariai pakeiskite informaciją, kad svečiams būtų pateiktos naujausios viešbučio žinios.

    „Serial Xpress Protocol“ interaktyvioms sistemoms

    Naudojant „Serial Xpress Protocol“ (SXP) protokolą televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.

    Diegimo meniu užrakinimas

    Apsaugo nuo neįgaliotos prieigos prie diegimo ir konfigūracijos nustatymų, kad svečiai galėtų mėgautis patogiu naudojimu, o jūsų išvengtumėte diegimo iš naujo išlaidų.

    Papildoma ausinių jungtis asmeniniam klausymui

    Ši garsiakalbių sistema turi papildomą ausinių jungtį. Prijunkite savo ausines, kad bet kada galėtumėte klausytis netrukdydami kitiems.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Aspect ratio
      16:9
      Diagonal screen size (inch)
      32  in
      Diagonal screen size (metric)
      80  cm
      Display
      LED HD televizorius
      Panel resolution
      1366 x 768p
      Ryškumas
      280  cd/m²
      Picture enhancement
      • „Pixel Plus HD“
      • 200 Hz „Perfect Motion Rate“
      Matymo kampas
      178º (H) / 178º (V)

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Digital TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (iki 1080p60)
      Vaizdo atkūrimas
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analoginė televizija
      PAL

    • Savybės

      Lengva naudoti
      • Vaizdo stilius
      • Garso stilius
      • Vaizdo formatas
      • Atskiras garso valdymas
      Skaitmeninės paslaugos
      • 8d EPG
      • „Now & Next“
      • MHEG
      • Teletekstas
      Vietinis valdymas
      Valdiklis

    • Viešbučiams pritaikytos funkcijos

      Viešbučio režimas
      • Valdiklio kontrolės užraktas
      • Meniu užraktas
      • Meniu užrakto įdiegimas
      • Garsumo ribojimas
      Kalėjimo režimas
      • aukšto saugos lygio režimas
      • TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
      Laikmatis
      • Planuoklė (7x)
      • Išsijungimo laikmatis
      • Žadinimo signalas
      • Žadinimas įjungiant kanalą
      • Žadinimo garsai
      Įjungimo valdymas
      • Kanalas
      • Savybė
      • Vaizdo stilius
      • Vaizdo formatas
      • Garso stilius
      • Garsumas
      • Meniu kalba
      Apsauga nuo vagystės
      • Baterijų apsauga nuo vagysčių
      • „Kensington“ užraktas
      Energijos tiekimo valdymas
      Ekonomiškas / greitas įjungimas
      Jūsų gamintojas
      • „SmartInfo“
      • Pasveikinimo logotipas
      Laikrodis
      • Laikrodis budėjimo režimu
      • Tamsoje šviečiantis nuotolinio valdymo pulto mygtukas
      • Ekraninis laikrodis
      • Papildomas išorinis laikrodis
      „SmartInfo“
      • HTML5 naršyklė
      • Interaktyvieji šablonai
      • Nuotraukų skaidrių rodymas
      Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
      • Momentinis pradinis kopijavimas
      • Per USB/RF
      CMND ir valdymas
      • Kanalų redagavimo priemonė atsijungus
      • Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė
      • Nuotolinis valdymas per RF
      • CMND ir kūrimas
      Valdymas
      • Automatinio kanalų naujinimo blokavimas
      • „Serial Xpress Protocol“
      • JSON API, skirtas TV valdymui – JAPIT
      Interaktyvus DRM
      „VSecure“
      Pajamų generavimas
      „MyChoice“
      Nuotolinis valdymas
      • Pritaikytas kabelio juostai
      • Senkančios baterijos nustatymas
      • Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas
      Kanalai
      • Bendras sąrašas
      • Teminis sąrašas
      • Kanalų redagavimo priemonė atsijungus

    • Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

      Valdymas
      • Universalus nuotolinis valdymas
      • Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu
      • Suderinamas su seselės iškvietimo sistema
      Patogumas
      • Ausinių išvestis
      • Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas
      Saugumas
      • Dviguba izoliacija, II klasė
      • Nedegus

    • Daugialypė terpė

      Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas
      • Formatai: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Talpyklos: AVI, MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      Palaikomi muzikos formatai
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (nuo v2 iki v9.2)
      Palaikomi subtitrų formatai
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Palaikomi nuotraukų formatai
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Palaikoma vaizdo raiška iš USB
      iki 1920x1080p@60Hz
      Multimedijos jungtys
      USB

    • Garso įrašai

      Garso išvesties galia
      16 (2 x 8)  W
      Vonios garsiakalbio išvestis
      1,5 W, Mono 8 omai
      Garsiakalbiai
      • 2,0
      • Nukreiptas žemyn
      Garso funkcijos
      • AVL
      • „Incredible Surround“
      • „Dolby MS10“

    • Maitinimas

      Mains power
      Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
      Ambient temperature
      0–40 °C
      Standby power consumption
      < 0,3 W
      Energijos ženklinimo etiketės klasė
      A+
      ES Energijos ženklinimo etiketės galia
      31  W
      Power Saving Features
      Eko režimas
      Metinis energijos suvartojimas
      45  kW·h

    • Priedai

      Įtraukta
      • Stalinis stovas
      • 2 x AAA akumuliatoriai
      • Garantijos lapelis
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
      • Maitinimo laidas
      • Nuotolinio valdymo pultas 22AV1503A/12
      Papildomai
      • Išorinis laikrodis 22AV1120C/00
      • „Healthcare“ nuotolinio valdymo pultas 22AV1109H/12
      • Sąrankos nuotolinio valdymo pultas 22AV9573A/12

    • Šoninės jungtys

      USB2
      USB 3.0
      CI+
      CI+ 1.3
      HDMI3
      HDMI 2.0 su HDCP 2.2
      Ausinių išvestis
      Minikištukas

    • Galinės jungtys

      Vonios garsiakalbio išvestis
      Minikištukas
      Komponentinis
      YPbPr + K/D jungtis
      AV įvestis
      CVBS bendrinama su YPbPr
      DVI garso įvestis
      Minikištukas
      Išorinis valdymas
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      • HDMI 2.0 su HDCP 2.2
      • ARC
      Skaitmeninė garso išvestis
      Optinė
      HDMI2
      HDMI 2.0 su HDCP 2.2
      USB1
      USB 2.0

    • Jungiamumo pagerinimas

      RJ48
      • IR įvestis / išvestis
      • „Serial Xpress“ sąsaja
      „EasyLink“ (HDMI CEC)
      • Paleidimas vienu paspaudimu
      • Sistemos parengtis
      • RC signalo perdavimas
      • sistemos garso valdymas
      HDMI
      DVI (visos jungtys)

    • Konstrukcija

      Spalva
      Juoda

    • Matmenys

      Set Width
      727  mm
      Set Height
      425  mm
      Set Depth
      64/77  mm
      Product weight
      5  kg
      Set width (with stand)
      727  mm
      Set height (with stand)
      490  mm
      Set depth (with stand)
      186  mm
      Product weight (+stand)
      5.7  kg
      Wall mount compatible
      • M4
      • 100 x 100 mm

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
    • Nuotolinis valdymas
    • Garantijos lapelis
    • Maitinimo laidas
    • Stalinis stovas
    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    • Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.
    • Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

    Atrasti

    My Philips

    Prisiregistruokite ir gaukite
    išskirtinių privilegijų

    Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

    * Privalomi laukai​

    Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

    Informacija apie naujausius produktus

    Patarimai ir rekomendacijos

    *
    Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
    Ką tai reiškia?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visos teisės saugomos.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.