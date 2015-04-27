Kiti dėžėje esantys elementai
- Nuotolinio valdymo pulto baterijos
- Nuotolinis valdymas
- Garantijos lapelis
- Maitinimo laidas
- Stalinis stovas
40HFL3010T/12
Neįtikėtinas, svečiams pritaikytas, funkcionalumas
Įsigiję šį energiją taupantį LED televizorių, galėsite išnaudoti visus specialaus „Hospitality TV“ privalumus. Jūsų svečiai galės įsigyti kokybiško turinio, jūs galėsite juos informuoti per viešbučio informacinius puslapius ir naudoti pažangiausias nuotolines technologijas, kad diegimas ir valdymas nereikalautų pastangųPeržiūrėti visus privalumus
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Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
„MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.
Naudojant „SmartInstall“ diegimas ir televizorių priežiūra nereikalaus jokių pastangų. Paprastu naudoti žiniatinklio įrankiu galėsite nuotoliniu būdu konfigūruoti ir diegti televizorių programas nevaikščiodami po kambarius! Taip sutaupysite laiko ir netrukdysite savo svečiams. Ar naujintumėte viešbučio informacijos puslapius, ar diegtumėte naujus kanalus, „SmartInstall“ gali viską.
Naudodami „SmartInfo“ galite svečiams pateikti viešbučio arba miesto informaciją. Svečiai prieigą prie šio interaktyvaus viešbučio puslapio turės net ir tuo atveju, jei televizorius neprijungtas prie intraneto arba interneto. Lengvai reguliariai pakeiskite informaciją, kad svečiams būtų pateiktos naujausios viešbučio žinios.
Su „Serial Xpress Protocol Easy“ televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
Profesionaliam naudojimui aplinkoje, kurioje taikomi aukštesni reikalavimai, nei svetainėje. Pradedant garso ir meniu užrakinimu ir baigiant kruopštesniais medžiagų bandymais, energijos taupymu, nuo vagystės apsaugotais nuotolinio valdymo pultais ir specialiomis sveikatos priežiūrai ir kalėjimams skirtomis funkcijomis, pritaikytomis tam tikram rinkos segmentui.
Ši garsiakalbių sistema turi papildomą ausinių jungtį. Prijunkite savo ausines, kad bet kada galėtumėte klausytis netrukdydami kitiems.
Panaudojus seselės iškvietimo sistemos suderinamumą, „Philips“ sveikatos priežiūrai pritaikyti televizoriai tampa integruotu įrankiu, kuriame naudotojai / pacientai gali rinktis ne tik pramogas, bet ir patogiai kreiptis dėl medicininės pagalbos.
Įdiegus naująją laikrodžio rodymo ekrane funkciją, svečiai gali patogiai sužinoti laiką. Paspaudus mygtuką, televizoriaus ekrane rodomas laikrodis – geresnis matomumas ir mažesnės energijos sąnaudos.
Ekologinė pusiausvyra yra sudėtinė „Philips“ verslo dalis. „Philips“ televizoriai yra sukonstruoti ir pagaminti pagal mūsų „EcoDesign“ principus, skirtus minimizuoti bendrą poveikį aplinkai, mažinant energijos sąnaudas, atsisakant kenksmingų medžiagų, mažinant svorį, parenkant efektyvesnę pakuotę ir gerinant antrinį perdirbimą. Be to, „Philips“ televizoriai turi specialų korpusą iš nedegios medžiagos. Nepriklausomi priešgaisrinių tarnybų atlikti bandymai parodė, kad kai kurie televizoriai kartais gali sustiprinti išorinio šaltinio sukeltą liepsną, tuo tarpu „Philips“ televizoriai nepalaiko degimo.
Įjungdamas arba išjungdamas valdiklio kontrolės užrakinimą administratorius gali apsaugoti televizorių nuo neteisėtos eksploatacijos pasinaudojant valdikliu.
„Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploatavimo išlaidas.
Vaizdas / ekranas
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
Savybės
Viešbučiams pritaikytos funkcijos
Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos
Daugialypė terpė
Garso įrašai
Maitinimas
Priedai
Šoninės jungtys
Galinės jungtys
Jungiamumo pagerinimas
Konstrukcija
Matmenys
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