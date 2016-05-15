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Profesionalus televizorius
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    Profesionalus televizorius

    43HFL5011T/12

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    Nauja patirtis

    Suteikite svečiams galimybę žiūrėti televizorių taip, kaip jiems patinka. Jiems patiks greičiau reaguojantis televizorius ir viešbučiui skirtų programų gausa, o jūs turėsite galimybę patogiai diegti ir tvarkyti programas nuotoliniu būdu.

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    Profesionalus televizorius

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    Nauja patirtis

    su „Android™“

    • 43 in „MediaSuite“
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    „Miracast“ ir „DirectShare“ – bendrinkite filmus ir muziką televizoriaus ekrane

    „Miracast“ ir „DirectShare“ – bendrinkite filmus ir muziką televizoriaus ekrane

    Naudodamiesi mūsų televizoriais svečiai gali lengvai mėgautis savo turiniu dideliame televizoriaus ekrane be jokių laidų. Pritaikius atviros sistemos metodą aptarnaujame „iOS“ ir „Android“ naudotojus, bei nuolat didiname suderinamumą. Saugus bendrinimas apsaugo svečių turinį. Naudojant „Miracast“ ir „DirectShare“ televizoriaus ekrane galima lengvai bendrinti nuotraukas, filmus ir muziką!

    Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos

    Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos

    „MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.

    CMND ir valdymas: lengva televizorių priežiūra

    CMND ir valdymas: lengva televizorių priežiūra

    Naudojant CMND ir valdymą, televizorių konfigūravimą ir instaliavimą galima atlikti nuotoliniu būdu, nevaikštant po kambarius. Lengvai atnaujinkite ir valdykite visus ekranus netrukdydami savo svečiams.

    CMND ir kūrimas: rodykite norimą informaciją tada, kada norite

    CMND ir kūrimas: rodykite norimą informaciją tada, kada norite

    Naudojant CMND ir kūrimą, norimą informaciją galima pateikti norimu metu. CMND turinio valdymo modulis leidžia lengvai kurti ir platinti interaktyvius viešbučio prekių ženklo puslapius. Paruoškite televizorius pateikti svečiams naujausią informaciją apie tai, kas šiuo metu vyksta viešbutyje.

    „Android“ – greitesnės, įvairesnės ir daugiau malonumo teikiančios televizoriaus žiūrėjimo akimirkos

    Profesionaliame televizoriuje naudojama „Android“, todėl sąsaja tapo greitesnė, įvairesnė ir patrauklesnė vartotojui. Galėsite lengvai valdyti pritaikytas paslaugas, programas ir ne tik. Lengvai naršomame meniu pateikiamos tiesioginės nuorodos į mėgstamas programas.

    Naudodami programų valdymą galite lengvai pridėti, rūšiuoti ir ištrinti programas

    Naudodami programų valdymą įkelkite į televizorių visas norimas programas. Pridėkite, ištrinkite ir rūšiuokite programas, konfigūruokite tam tikriems kambariams skirtas programas ir individualizuokite atsižvelgdami į svečių poreikius. Visą tai galite atlikti centralizuotai, nevaikščiodami po kambarius. Kad galėtumėte paprastai ir saugiai naudotis, užtenka įkelti tinkintą programą į mūsų privatų debesų serverį, kur tik jūs galėsite ją pasiekti.

    Pažangios programos ir daug viešbučiams pritaikytų paslaugų

    Pažangios programos – tai nuolat auganti programų biblioteka. Pradėjus naudoti „Android, programos veikia sklandžiau, greičiau ir yra pažangesnės. Specialiose viešbučiams sukurtose versijose svečių informacija saugiai ištrinama tik baigus naudotis, o jūs esate apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie turinio, kuris gali pakenkti jūsų verslui.

    Integruota IPTV sistema – optimali pritaikyta sąveika

    Daugiau tvarkos ir mažesnės išlaidos. Naudodami naujuosius „Smart TV“ viešbučio sistemą galite kurti tiesiog televizoriuje. Interaktyviais kanalais, vaizdo įrašų nuoma, užsakymo internetu sistema, interaktyviu viešbučio meniu ir informacija galite naudotis neprijungdami išorinės dėžutės. Be turinio perdavimo per koaksialinį televizoriaus laidą, taip pat galite naudotis interneto tinklu ir perduoti televizijos kanalus arba VOD tiesiogiai į televizorių. Partnerių tinklas padės užtikrinti, kad kiekvienas gautų pageidaujamą ir pritaikytą portalą.

    „Serial Xpress Protocol“ interaktyvioms sistemoms

    Naudojant „Serial Xpress Protocol“ (SXP) protokolą televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.

    „Philips TV Remote App“ – daugiau valdymo galimybių jūsų svečiams

    Nenorite naudoti nuotolinio valdymo pulto? Valdykite televizorių, pasirinkite norimas peržiūrėti programas ir pasiekite „SmartInfo“ naudodami „Philips TV Remote App“ išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje. Į „iOS“ ir „Android“ įrenginius ją galima atsisiųsti nemokamai.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Aspect ratio
      16:9
      Diagonal screen size (inch)
      43  in
      Diagonal screen size (metric)
      110  cm
      Display
      LED „Full HD“
      Panel resolution
      1920 x 1080 p
      Ryškumas
      300  cd/m²
      Picture enhancement
      • 200 Hz „Perfect Motion Rate“
      • „Pixel Plus HD“
      Matymo kampas
      178º (H) / 178º (V)

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Digital TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (iki 1080p60)
      Vaizdo atkūrimas
      • NTSC
      • PAL
      Analoginė televizija
      PAL
      IP atkūrimas
      • „Multicast“
      • „Unicast“

    • „Android TV“

      OS
      „Android™“ 5.1 („Lollipop“)
      Atminties dydis (laikinosios)
      8 GB

    • Savybės

      Lengva naudoti
      • Vaizdo stilius
      • Garso stilius
      Skaitmeninės paslaugos
      • 8d EPG
      • „Now & Next“
      • MHEG
      • Teletekstas
      • HbbTV
      • Subtitrai
      Vietinis valdymas
      Valdiklis

    • Viešbučiams pritaikytos funkcijos

      Viešbučio režimas
      • Valdiklio kontrolės užraktas
      • Meniu užraktas
      • Meniu užrakto įdiegimas
      • Garsumo ribojimas
      Kalėjimo režimas
      • aukšto saugos lygio režimas
      • TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
      Laikmatis
      • Išsijungimo laikmatis
      • Žadinimo signalas
      • Žadinimas įjungiant kanalą
      • Žadinimo garsai
      Įjungimo valdymas
      • Kanalas
      • Savybė
      • Vaizdo formatas
      • Garsumas
      • Vaizdo stilius
      Apsauga nuo vagystės
      • Baterijų apsauga nuo vagysčių
      • „Kensington“ užraktas
      Energijos tiekimo valdymas
      • Automatinis įjungimas
      • Ekonomiškas / greitas įjungimas
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Programos
      • Programų valdymas
      • „Cloud“ programos
      • „Android“ programos
      • „Philips TV Remote App“
      Jūsų gamintojas
      • „SmartInfo“
      • Pasveikinimo logotipas
      • Tinkinamas prietaisų skydelis (HTML)
      • IPTV sistema
      • Tinkintos programos
      • Vietos pavadinimas („Geonames“ ID)
      Laikrodis
      • Laikrodis budėjimo režimu
      • Tamsoje šviečiantis nuotolinio valdymo pulto mygtukas
      • Ekraninis laikrodis
      • Papildomas išorinis laikrodis
      „SmartInfo“
      • HTML5 naršyklė
      • Interaktyvieji šablonai
      Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
      • Momentinis pradinis kopijavimas
      • Per USB/RF/IP
      CMND ir valdymas
      • Kanalų redagavimo priemonė atsijungus
      • Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė
      • TV būsena realiu laiku (IP)
      • Nuotolinis valdymas per IP/RF
      • CMND ir kūrimas
      • TV grupės valdymas
      Valdymas
      • Automatinio kanalų naujinimo blokavimas
      • „Serial Xpress Protocol“
      • JSON API, skirtas TV valdymui – JAPIT
      Integruotos paslaugos
      5 dienų orų prognozė
      Interaktyvus DRM
      • „VSecure“
      • „PlayReady“ transliavimas
      • Saugi medija
      Pajamų generavimas
      „MyChoice“
      Kalbos
      Svečių valdomas kalbos pasirinkimas
      Nuotolinis valdymas
      • Pritaikytas kabelio juostai
      • Senkančios baterijos nustatymas
      • Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas
      Kanalai
      • Bendras sąrašas
      • Teminis sąrašas

    • Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

      Valdymas
      • Universalus nuotolinis valdymas
      • Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu
      • Suderinamas su seselės iškvietimo sistema
      Patogumas
      • Ausinių išvestis
      • Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas
      Saugumas
      • Dviguba izoliacija, II klasė
      • Nedegus

    • Daugialypė terpė

      Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas
      • Formatai: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Talpyklos: AVI, MKV
      Palaikomi muzikos formatai
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (nuo v2 iki v9.2)
      • WMA-PRO (v9 ir v10)
      Palaikomi subtitrų formatai
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Palaikomi nuotraukų formatai
      JPG
      Palaikoma vaizdo raiška iš USB
      iki 1920x1080p@60Hz
      Multimedijos jungtys
      • USB
      • LAN

    • Garso įrašai

      Garso išvesties galia
      16 (2 x 8)  W
      Vonios garsiakalbio išvestis
      1,5 W, Mono 8 omai
      Garsiakalbiai
      • 2,0
      • Nukreiptas žemyn
      Garso funkcijos
      • AVL
      • „Incredible Surround“
      • Dinaminiai žemieji dažniai
      • „Dolby MS10“

    • Maitinimas

      Mains power
      Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
      Ambient temperature
      0–40 °C
      Standby power consumption
      < 0,4 W
      Energijos ženklinimo etiketės klasė
      A+
      ES Energijos ženklinimo etiketės galia
      43  W
      Power Saving Features
      Eko režimas
      Metinis energijos suvartojimas
      62  kW·h

    • Priedai

      Įtraukta
      • Pasukamas stalinis stovas
      • 2 x AAA akumuliatoriai
      • Garantijos lapelis
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
      • Maitinimo laidas
      • Nuotolinio valdymo pultas 22AV1505B/12
      Papildomai
      • Išorinis laikrodis 22AV1120C/00
      • „Healthcare“ nuotolinio valdymo pultas 22AV1109H/12
      • Nustatymas RC 22AV9573A
      • „Bluetooth“ RC 22AV1507A/12

    • Belaidis ryšys

      Belaidis LAN
      802,11 b/g/n
      „Bluetooth“
      • 4,0
      • Pritaikyta HID žaidimų pultui
      • Daugiakanalis
      • Belaidės garso sistemos (ausinės)
      Tiesioginis „Wi-Fi“
      • „DirectShare“
      • „Miracast“

    • Jungtys apačioje

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antena
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Skaitmeninė garso išvestis
      Optinė
      USB1
      USB 2.0
      Eternetas (LAN)
      RJ-45

    • Šoninės jungtys

      USB2
      USB 3.0
      CI+
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Ausinių išvestis
      Minikištukas

    • Galinės jungtys

      „Scart“
      • RGB
      • CVBS
      Vonios garsiakalbio išvestis
      Minikištukas
      Komponentinis
      YPbPr + K/D jungtis
      DVI garso įvestis
      Minikištukas
      Išorinis maitinimas
      • 12 V / 15 W
      • Minikištukas
      Išorinis valdymas
      RJ-48

    • Jungiamumo pagerinimas

      RJ48
      • IR įvestis / išvestis
      • „Serial Xpress“ sąsaja
      „EasyLink“ (HDMI CEC)
      • Paleidimas vienu paspaudimu
      • Sistemos parengtis
      • RC signalo perdavimas
      • sistemos garso valdymas
      LAN
      Wake up on LAN
      HDMI
      • ARC (visos jungtys)
      • DVI (visos jungtys)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Konstrukcija

      Spalva
      Sidabrinė

    • Matmenys

      Set Width
      968  mm
      Set Height
      563  mm
      Set Depth
      64/77  mm
      Product weight
      9,1  kg
      Set width (with stand)
      968  mm
      Set height (with stand)
      625  mm
      Set depth (with stand)
      250  mm
      Product weight (+stand)
      10,5  kg
      Wall mount compatible
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
    • Nuotolinis valdymas
    • Garantijos lapelis
    • Maitinimo laidas
    • Stalinis stovas
    Badge-D2C

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    • Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.
    • „Philips“ negarantuoja programų pasiekiamumo, tęstinumo ar tinkamo funkcionavimo.
    • Dėl įrenginio konfigūracijos laisvos atminties gali būti mažiau
    • Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

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