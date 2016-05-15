Suteikite svečiams galimybę žiūrėti televizorių taip, kaip jiems patinka. Jiems patiks greičiau reaguojantis televizorius ir viešbučiui skirtų programų gausa, o jūs turėsite galimybę patogiai diegti ir tvarkyti programas nuotoliniu būdu.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
„Miracast“ ir „DirectShare“ – bendrinkite filmus ir muziką televizoriaus ekrane
Naudodamiesi mūsų televizoriais svečiai gali lengvai mėgautis savo turiniu dideliame televizoriaus ekrane be jokių laidų. Pritaikius atviros sistemos metodą aptarnaujame „iOS“ ir „Android“ naudotojus, bei nuolat didiname suderinamumą. Saugus bendrinimas apsaugo svečių turinį. Naudojant „Miracast“ ir „DirectShare“ televizoriaus ekrane galima lengvai bendrinti nuotraukas, filmus ir muziką!
Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos
„MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.
CMND ir valdymas: lengva televizorių priežiūra
Naudojant CMND ir valdymą, televizorių konfigūravimą ir instaliavimą galima atlikti nuotoliniu būdu, nevaikštant po kambarius. Lengvai atnaujinkite ir valdykite visus ekranus netrukdydami savo svečiams.
CMND ir kūrimas: rodykite norimą informaciją tada, kada norite
Naudojant CMND ir kūrimą, norimą informaciją galima pateikti norimu metu. CMND turinio valdymo modulis leidžia lengvai kurti ir platinti interaktyvius viešbučio prekių ženklo puslapius. Paruoškite televizorius pateikti svečiams naujausią informaciją apie tai, kas šiuo metu vyksta viešbutyje.
„Android“ – greitesnės, įvairesnės ir daugiau malonumo teikiančios televizoriaus žiūrėjimo akimirkos
Profesionaliame televizoriuje naudojama „Android“, todėl sąsaja tapo greitesnė, įvairesnė ir patrauklesnė vartotojui. Galėsite lengvai valdyti pritaikytas paslaugas, programas ir ne tik. Lengvai naršomame meniu pateikiamos tiesioginės nuorodos į mėgstamas programas.
Naudodami programų valdymą galite lengvai pridėti, rūšiuoti ir ištrinti programas
Naudodami programų valdymą įkelkite į televizorių visas norimas programas. Pridėkite, ištrinkite ir rūšiuokite programas, konfigūruokite tam tikriems kambariams skirtas programas ir individualizuokite atsižvelgdami į svečių poreikius. Visą tai galite atlikti centralizuotai, nevaikščiodami po kambarius. Kad galėtumėte paprastai ir saugiai naudotis, užtenka įkelti tinkintą programą į mūsų privatų debesų serverį, kur tik jūs galėsite ją pasiekti.
Pažangios programos ir daug viešbučiams pritaikytų paslaugų
Pažangios programos – tai nuolat auganti programų biblioteka. Pradėjus naudoti „Android, programos veikia sklandžiau, greičiau ir yra pažangesnės. Specialiose viešbučiams sukurtose versijose svečių informacija saugiai ištrinama tik baigus naudotis, o jūs esate apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie turinio, kuris gali pakenkti jūsų verslui.
Integruota IPTV sistema – optimali pritaikyta sąveika
Daugiau tvarkos ir mažesnės išlaidos. Naudodami naujuosius „Smart TV“ viešbučio sistemą galite kurti tiesiog televizoriuje. Interaktyviais kanalais, vaizdo įrašų nuoma, užsakymo internetu sistema, interaktyviu viešbučio meniu ir informacija galite naudotis neprijungdami išorinės dėžutės. Be turinio perdavimo per koaksialinį televizoriaus laidą, taip pat galite naudotis interneto tinklu ir perduoti televizijos kanalus arba VOD tiesiogiai į televizorių. Partnerių tinklas padės užtikrinti, kad kiekvienas gautų pageidaujamą ir pritaikytą portalą.
„Serial Xpress Protocol“ interaktyvioms sistemoms
Naudojant „Serial Xpress Protocol“ (SXP) protokolą televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.
„Philips TV Remote App“ – daugiau valdymo galimybių jūsų svečiams
Nenorite naudoti nuotolinio valdymo pulto? Valdykite televizorių, pasirinkite norimas peržiūrėti programas ir pasiekite „SmartInfo“ naudodami „Philips TV Remote App“ išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje. Į „iOS“ ir „Android“ įrenginius ją galima atsisiųsti nemokamai.
Techninės savybės
Vaizdas / ekranas
Aspect ratio
16:9
Diagonal screen size (inch)
43
in
Diagonal screen size (metric)
110
cm
Display
LED „Full HD“
Panel resolution
1920 x 1080 p
Ryškumas
300
cd/m²
Picture enhancement
200 Hz „Perfect Motion Rate“
„Pixel Plus HD“
Matymo kampas
178º (H) / 178º (V)
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
Digital TV
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (iki 1080p60)
Vaizdo atkūrimas
NTSC
PAL
Analoginė televizija
PAL
IP atkūrimas
„Multicast“
„Unicast“
„Android TV“
OS
„Android™“ 5.1 („Lollipop“)
Atminties dydis (laikinosios)
8 GB
Savybės
Lengva naudoti
Vaizdo stilius
Garso stilius
Skaitmeninės paslaugos
8d EPG
„Now & Next“
MHEG
Teletekstas
HbbTV
Subtitrai
Vietinis valdymas
Valdiklis
Viešbučiams pritaikytos funkcijos
Viešbučio režimas
Valdiklio kontrolės užraktas
Meniu užraktas
Meniu užrakto įdiegimas
Garsumo ribojimas
Kalėjimo režimas
aukšto saugos lygio režimas
TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
Laikmatis
Išsijungimo laikmatis
Žadinimo signalas
Žadinimas įjungiant kanalą
Žadinimo garsai
Įjungimo valdymas
Kanalas
Savybė
Vaizdo formatas
Garsumas
Vaizdo stilius
Apsauga nuo vagystės
Baterijų apsauga nuo vagysčių
„Kensington“ užraktas
Energijos tiekimo valdymas
Automatinis įjungimas
Ekonomiškas / greitas įjungimas
WoLAN
WoWLAN
Programos
Programų valdymas
„Cloud“ programos
„Android“ programos
„Philips TV Remote App“
Jūsų gamintojas
„SmartInfo“
Pasveikinimo logotipas
Tinkinamas prietaisų skydelis (HTML)
IPTV sistema
Tinkintos programos
Vietos pavadinimas („Geonames“ ID)
Laikrodis
Laikrodis budėjimo režimu
Tamsoje šviečiantis nuotolinio valdymo pulto mygtukas
Ekraninis laikrodis
Papildomas išorinis laikrodis
„SmartInfo“
HTML5 naršyklė
Interaktyvieji šablonai
Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
Momentinis pradinis kopijavimas
Per USB/RF/IP
CMND ir valdymas
Kanalų redagavimo priemonė atsijungus
Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė
TV būsena realiu laiku (IP)
Nuotolinis valdymas per IP/RF
CMND ir kūrimas
TV grupės valdymas
Valdymas
Automatinio kanalų naujinimo blokavimas
„Serial Xpress Protocol“
JSON API, skirtas TV valdymui – JAPIT
Integruotos paslaugos
5 dienų orų prognozė
Interaktyvus DRM
„VSecure“
„PlayReady“ transliavimas
Saugi medija
Pajamų generavimas
„MyChoice“
Kalbos
Svečių valdomas kalbos pasirinkimas
Nuotolinis valdymas
Pritaikytas kabelio juostai
Senkančios baterijos nustatymas
Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas
Kanalai
Bendras sąrašas
Teminis sąrašas
Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos
Valdymas
Universalus nuotolinis valdymas
Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu
Suderinamas su seselės iškvietimo sistema
Patogumas
Ausinių išvestis
Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas
Saugumas
Dviguba izoliacija, II klasė
Nedegus
Daugialypė terpė
Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas
Formatai: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Talpyklos: AVI, MKV
Palaikomi muzikos formatai
MP3
AAC
WAV
WMA (nuo v2 iki v9.2)
WMA-PRO (v9 ir v10)
Palaikomi subtitrų formatai
SRT
SMI
SSA SUB
TXT
ASS
Palaikomi nuotraukų formatai
JPG
Palaikoma vaizdo raiška iš USB
iki 1920x1080p@60Hz
Multimedijos jungtys
USB
LAN
Garso įrašai
Garso išvesties galia
16 (2 x 8)
W
Vonios garsiakalbio išvestis
1,5 W, Mono 8 omai
Garsiakalbiai
2,0
Nukreiptas žemyn
Garso funkcijos
AVL
„Incredible Surround“
Dinaminiai žemieji dažniai
„Dolby MS10“
Maitinimas
Mains power
Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
Ambient temperature
0–40 °C
Standby power consumption
< 0,4 W
Energijos ženklinimo etiketės klasė
A+
ES Energijos ženklinimo etiketės galia
43
W
Power Saving Features
Eko režimas
Metinis energijos suvartojimas
62
kW·h
Priedai
Įtraukta
Pasukamas stalinis stovas
2 x AAA akumuliatoriai
Garantijos lapelis
Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
Maitinimo laidas
Nuotolinio valdymo pultas 22AV1505B/12
Papildomai
Išorinis laikrodis 22AV1120C/00
„Healthcare“ nuotolinio valdymo pultas 22AV1109H/12