Pabudinkite jų vaizduotę. Sukurkite vientisus ekranus. Su „L-Line Professional“ LED ekranų siena galimybės yra begalinės. Berėmis dizainas, platus matymo kampas ir stulbinantis ryškumas užtikrina įspūdingą vaizdą. Bet kokio dydžio.
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Šiam gaminiui taikoma PVM lengvata
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
LED ekranas. Puiki vaizdo kokybė. Tobulas vienodumas
Sukurkite bet kokios formos, dydžio ar skiriamosios gebos vaizdo sienas be rėmelio. Modulinį „Philips Professional“ LED spintų dizainą galite pritaikyti bet kokioje erdvėje. Sukurkite didžiulius, prikaustančius įrenginius arba surinkite intriguojančius modelius. Lengvai sukurkite vaizdo sienas, tobulai apgaubiančias duris ir kitas angas.
Kurkite berėmes vaizdo sienas bet kokios formos ar dydžio
Tiesiog prijunkite kelias LED ekranų spintas ir sukurkite norimą skiriamąją gebą: tiek 4K, 8K ar dar didesnę. Palyginti su LCD ekranais, LED ekranai pasižymi didesniu atnaujinimo dažniu, todėl vaizdas atrodo natūraliau. Kad ir kur juos naudosite, nustebinsite itin aiškia vaizdo kokybe.
Aukštos kokybės LED su auksu dengtais laidais
„Philips Professional“ LED ekranuose naudojami aukštos kokybės LED diodai su auksu dengtais laidais, kurie yra energiją taupantys ir ekonomiški. Šviesa yra ryškesnė, o LED diodų tarnavimo laikas ilgesnis.
LED moduliai su prieiga iš priekio. Lengva techninė priežiūra ir remontas
Prie vidinės elektronikos lengva prieiti atliekant techninę priežiūrą ar remontą. Kiekvieną iš aštuonių korpuse esančių LED modulių galima išimti naudojant specialų magnetinį įrankį, kuris modulį iškelia iš priekio.
Įmontuotas galinis kabelių dangtelis. Lengvas laidų tvarkymas
„Philips Professional“ LED ekrane yra įmontuotas galinis kabelių dangtelis, kad maitinimo ir duomenų laidai būtų tvarkingi. Ekranus taip pat galima sujungti tiek maitinimo, tiek duomenų perdavimo atžvilgiu. Tai leidžia sumažinti laidų netvarką ir pagreitinti montavimą.
Techninės savybės
Vaizdas / ekranas
Aspect ratio
1:2
Vienodas ryškumas
> = 97 %
Ryškumas po kalibravimo
800 nitų
Ryškumas prieš kalibravimą
1000 nitų
Kalibravimas (ryškumas / spalvos)
Palaikoma
Spalvos temperatūros reguliavimo diapazonas
4000–9500 K (pagal programinę įrangą)
Numatytoji spalvos temperatūra
6500 ± 500 K
Contrast ratio (typical)
> = 3000:1
Viewing angle (horizontal)
140
laipsniai
Viewing angle (vertical)
140
laipsniai
Picture enhancement
Dinamiško kontrasto sustiprinimas
Plačios spalvų gamos ekranas
Vietos parinkimas
Portretas
Kadrų dažnis (Hz)
50 ir 60
Atnaujinimo dažnis (Hz)
1200~1920
Naudojimas
Visą parą, patalpoje
Patogumas
Ease of installation
Kreipiamieji kaiščiai
Lengvas
Spintelės fiksavimo mechanizmas
Galios grandinė per
230 V aplinkai: 6 ar mažiau spintų; 110 V aplinkai: 3 ar mažiau spintų