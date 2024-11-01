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    Signage Solutions LED ekranas

    44BDL8128L/00

    Be ribų

    Pabudinkite jų vaizduotę. Sukurkite vientisus ekranus. Su „L-Line Professional“ LED ekranų siena galimybės yra begalinės. Berėmis dizainas, platus matymo kampas ir stulbinantis ryškumas užtikrina įspūdingą vaizdą. Bet kokio dydžio.

    Deja, šis produktas jau nebėra

    Signage Solutions LED ekranas

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    Be ribų

    LED ekranų siena be rėmo.

    • 44 col.
    • Tiesioginio vaizdo LED

    LED ekranas. Puiki vaizdo kokybė. Tobulas vienodumas

    Sukurkite bet kokios formos, dydžio ar skiriamosios gebos vaizdo sienas be rėmelio. Modulinį „Philips Professional“ LED spintų dizainą galite pritaikyti bet kokioje erdvėje. Sukurkite didžiulius, prikaustančius įrenginius arba surinkite intriguojančius modelius. Lengvai sukurkite vaizdo sienas, tobulai apgaubiančias duris ir kitas angas.

    Kurkite berėmes vaizdo sienas bet kokios formos ar dydžio

    Tiesiog prijunkite kelias LED ekranų spintas ir sukurkite norimą skiriamąją gebą: tiek 4K, 8K ar dar didesnę. Palyginti su LCD ekranais, LED ekranai pasižymi didesniu atnaujinimo dažniu, todėl vaizdas atrodo natūraliau. Kad ir kur juos naudosite, nustebinsite itin aiškia vaizdo kokybe.

    Aukštos kokybės LED su auksu dengtais laidais

    „Philips Professional“ LED ekranuose naudojami aukštos kokybės LED diodai su auksu dengtais laidais, kurie yra energiją taupantys ir ekonomiški. Šviesa yra ryškesnė, o LED diodų tarnavimo laikas ilgesnis.

    LED moduliai su prieiga iš priekio. Lengva techninė priežiūra ir remontas

    Prie vidinės elektronikos lengva prieiti atliekant techninę priežiūrą ar remontą. Kiekvieną iš aštuonių korpuse esančių LED modulių galima išimti naudojant specialų magnetinį įrankį, kuris modulį iškelia iš priekio.

    Įmontuotas galinis kabelių dangtelis. Lengvas laidų tvarkymas

    „Philips Professional“ LED ekrane yra įmontuotas galinis kabelių dangtelis, kad maitinimo ir duomenų laidai būtų tvarkingi. Ekranus taip pat galima sujungti tiek maitinimo, tiek duomenų perdavimo atžvilgiu. Tai leidžia sumažinti laidų netvarką ir pagreitinti montavimą.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Aspect ratio
      1:2
      Vienodas ryškumas
      > = 97 %
      Ryškumas po kalibravimo
      800 nitų
      Ryškumas prieš kalibravimą
      1000 nitų
      Kalibravimas (ryškumas / spalvos)
      Palaikoma
      Spalvos temperatūros reguliavimo diapazonas
      4000–9500 K (pagal programinę įrangą)
      Numatytoji spalvos temperatūra
      6500 ± 500 K
      Contrast ratio (typical)
      > = 3000:1
      Viewing angle (horizontal)
      140  laipsniai
      Viewing angle (vertical)
      140  laipsniai
      Picture enhancement
      • Dinamiško kontrasto sustiprinimas
      • Plačios spalvų gamos ekranas
      Vietos parinkimas
      Portretas
      Kadrų dažnis (Hz)
      50 ir 60
      Atnaujinimo dažnis (Hz)
      1200~1920
      Naudojimas
      Visą parą, patalpoje

    • Patogumas

      Ease of installation
      • Kreipiamieji kaiščiai
      • Lengvas
      • Spintelės fiksavimo mechanizmas
      Galios grandinė per
      230 V aplinkai: 6 ar mažiau spintų; 110 V aplinkai: 3 ar mažiau spintų
      Signalo valdymo grandinė per
      RJ45

    • Maitinimas

      Consumption (Typical)
      <=87  W
      BTU vertė m2
      1,773 BTU/m2
      Korpuso maks. energijos suvartojimas
      260  W
      Įvesties įtampa
      KS 200–240 V / NS100–120 V (50–60 Hz)

    • Eksploatavimo sąlygos

      Temperature range (operation)
      -20–45  °C
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 50  °C
      Humidity range (operation)[RH]
      10–80 %
      Humidity range (storage) [RH]
      10–85 %

    • Korpusas

      Korpuso plotas (m2)
      0,5
      Korpuso pikseliai (taškai)
      61 952
      Korpuso skiriamoji geba (P x A)
      176 x 352
      Korpuso dydis (mm)
      500 x 1000 x 86
      Duomenų jungtis
      RJ45
      Maitinimo jungtis
      Įėjimas / išėjimas (C14/C13)
      Priėmimo plokščių kiekis
      1 vnt.
      Priėmimo plokštės specifikacijos
      „A5S“ / „A5S Plus“
      Priėmimo plokštės prekių ženklas
      „Novastar“
      Svoris (kg)
      15,6 kg
      Korpuso įstrižainė (col.)
      44
      Korpuso konstrukcija
      Aliuminis ir plienas

    • Modulis

      LED tipas
      SMD 2121 auksinis laidas
      Pikselių struktūra
      1R1G1B
      LED veikimo trukmė (val.)
      100 000
      Modulio skiriamoji geba (P x A pikseliais)
      88x88
      Modulio dydis (P x A x I mm)
      250*250*19,1
      Žingsnis tarp pikselių (mm)
      2,84

    • Priedai

      Bendras jungiamasis elementas
      3 vnt.
      LAN laidas (RJ45, CAT-5)
      1 vnt. (130 cm)
      QSG
      1 vnt.
      Įsukamas varžtas
      4 vnt. (M10*70) (vidinis šešiakampis varžtas)
      Galios kilpa naudojant laidą
      1 vnt.

    • Kita

      Warranty
      3 m.
      Regulatory approvals
      • FCC SDOC, 15 dalis
      • EMC A klasė
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS

    Badge-D2C

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