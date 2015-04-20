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    Profesionalus LED televizorius

    48HFL5010T/12

    Prijunkite ir valdykite

    Naudodamiesi šiuo energiją taupančiu „Hospitality TV“ galėsite mėgautis pažangiais prijungimo ir interaktyvių viešbučio informacijos puslapių privalumais, o nuotolinis diegimas ir valdymas padės užtikrinti mažiausias išlaikymo išlaidas

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    Profesionalus LED televizorius

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    svečiams skirtos pažangios technologijos

    • 48" „MediaSuite“
    • LED
    • DVB-T2/T/C ir IPTV
    „SmartInstall“ – lengvas nuotolinis diegimas ir priežiūra

    „SmartInstall“ – lengvas nuotolinis diegimas ir priežiūra

    Naudojant „SmartInstall“ diegimas ir televizorių priežiūra nereikalaus jokių pastangų. Paprastu naudoti žiniatinklio įrankiu galėsite nuotoliniu būdu konfigūruoti ir diegti televizorių programas nevaikščiodami po kambarius! Taip sutaupysite laiko ir netrukdysite savo svečiams. Ar naujintumėte viešbučio informacijos puslapius, ar diegtumėte naujus kanalus, „SmartInstall“ gali viską.

    „SmartInfo“ – interaktyvūs viešbučių informacijos puslapiai su prekės ženklu

    „SmartInfo“ – interaktyvūs viešbučių informacijos puslapiai su prekės ženklu

    Naudodami „SmartInfo“ galite svečiams pateikti viešbučio arba miesto informaciją. Svečiai prieigą prie šio interaktyvaus viešbučio puslapio turės net ir tuo atveju, jei televizorius neprijungtas prie intraneto arba interneto. Lengvai reguliariai pakeiskite informaciją, kad svečiams būtų pateiktos naujausios viešbučio žinios.

    „Miracast“ ir „DirectShare“ – bendrinkite filmus ir muziką televizoriaus ekrane

    „Miracast“ ir „DirectShare“ – bendrinkite filmus ir muziką televizoriaus ekrane

    Naudodamiesi mūsų televizoriais svečiai gali lengvai mėgautis savo turiniu dideliame televizoriaus ekrane be jokių laidų. Pritaikius atviros sistemos metodą aptarnaujame „iOS“ ir „Android“ naudotojus, bei nuolat didiname suderinamumą. Saugus bendrinimas apsaugo svečių turinį. Naudojant „Miracast“ ir „DirectShare“ televizoriaus ekrane galima lengvai bendrinti nuotraukas, filmus ir muziką!

    Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos

    Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos

    „MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.

    „Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu

    Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

    „Smart TV“ programos ir daug viešbučiams pritaikytų paslaugų

    „Philips Smart TV“ programos siūlo vis didesnį programų pasirinkimą nuo „YouTube“ iki socialinių tinklų programų ir dar daugelį kitų. Specialioji versija priderinta naudojimui viešbučiuose ir turi kelis privalumus, pvz., pasinaudojus svečio informacija saugiai ištrinama, kad nelegalus turinys nepakenktų jūsų verslui.

    Naudodami programų valdymą galite lengvai pridėti, rūšiuoti ir ištrinti programas

    Naudodami programų valdymą galite pasiūlyti svečiams tokias televizoriaus programas, apie kurias jie svajoja. Jūs galite pridėti, ištrinti ir rūšiuoti programas taip, kaip jums patinka. Be to, šiuos nustatymus galite klonuoti į bet kurį kitą televizorių neatlikdami to televizoriaus nustatymo! Taip pat galite kurti skirtingus profilius ir lengvai juos keisti. Norite liukso kambariams tiekti didelio dažnių juostos pločio įrašų programas, o kitiems kambariams siauro dažnių juostos pločio programas? Jokių problemų. Programų valdymas padės jums ir jūsų svečiams mėgautis paslaugomis.

    Integruota IPTV sistema – optimali pritaikyta sąveika

    Daugiau tvarkos ir mažesnės išlaidos. Naudodami naujuosius „Smart TV“ viešbučio sistemą galite kurti tiesiog televizoriuje. Interaktyviais kanalais, vaizdo įrašų nuoma, užsakymo internetu sistema, interaktyviu viešbučio meniu ir informacija galite naudotis neprijungdami išorinės dėžutės. Be turinio perdavimo per koaksialinį televizoriaus laidą, taip pat galite naudotis interneto tinklu ir perduoti televizijos kanalus arba VOD tiesiogiai į televizorių. Partnerių tinklas padės užtikrinti, kad kiekvienas gautų pageidaujamą ir pritaikytą portalą.

    Integruotas „Wi-Fi“, kad galėtumėte naudoti „Smart TV“ belaidžiu būdu

    Naudodamiesi integruotu „Wi-Fi“ savo „Philips Smart TV“ be laidų pasieksite bet kokį turinį.

    „Serial Xpress Protocol“ interaktyvioms sistemoms

    Naudojant „Serial Xpress Protocol“ (SXP) protokolą televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.

    Svečių patogumui laikrodžio rodymas ekrane

    Įdiegus naująją laikrodžio rodymo ekrane funkciją, svečiai gali patogiai sužinoti laiką. Paspaudus mygtuką, televizoriaus ekrane rodomas laikrodis – geresnis matomumas ir mažesnės energijos sąnaudos.

    Nedidelės energijos sąnaudos

    „Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploatavimo išlaidas.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Aspect ratio
      16:9
      Diagonal screen size (inch)
      48  in
      Diagonal screen size (metric)
      121  cm
      Display
      LED „Full HD“
      Panel resolution
      1920 x 1080 p
      Ryškumas
      350  cd/m²
      Picture enhancement
      • 200 Hz „Perfect Motion Rate“
      • „Pixel Plus HD“
      Matymo kampas
      178º (H) / 178º (V)

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Digital TV
      DVB-T/T2/C
      Vaizdo atkūrimas
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analoginė televizija
      PAL
      IP atkūrimas
      • „Multicast“
      • „Unicast“

    • Savybės

      Lengva naudoti
      • Vaizdo stilius
      • Garso stilius
      Skaitmeninės paslaugos
      • 8d EPG
      • „Now & Next“
      • MHEG
      • Teletekstas
      • HbbTV
      Vietinis valdymas
      Valdiklis

    • Viešbučiams pritaikytos funkcijos

      Viešbučio režimas
      • Valdiklio kontrolės užraktas
      • Meniu užraktas
      • Meniu užrakto įdiegimas
      • Garsumo ribojimas
      Kalėjimo režimas
      • aukšto saugos lygio režimas
      • TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
      Laikmatis
      • Išsijungimo laikmatis
      • Žadinimo signalas
      • Žadinimas įjungiant kanalą
      • Žadinimo garsai
      Įjungimo valdymas
      • Kanalas
      • Savybė
      • Vaizdo formatas
      • Garsumas
      Apsauga nuo vagystės
      • Baterijų apsauga nuo vagysčių
      • „Kensington“ užraktas
      Energijos tiekimo valdymas
      • Automatinis įjungimas
      • Ekonomiškas / greitas įjungimas
      • WoLAN
      Programos
      • Programų valdymas
      • „Cloud“ programos
      Jūsų gamintojas
      • „SmartInfo“
      • Pasveikinimo logotipas
      • Pasveikinimo pranešimas
      • „Smart TV“ pasirinktinis fonas
      • Tinkinamas prietaisų skydelis (HTML)
      • IPTV sistema
      Laikrodis
      • Laikrodis budėjimo režimu
      • Tamsoje šviečiantis nuotolinio valdymo pulto mygtukas
      • Ekraninis laikrodis
      • Papildomas išorinis laikrodis
      „SmartInfo“
      • HTML5 naršyklė
      • Interaktyvieji šablonai
      • Nuotraukų skaidrių rodymas
      Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
      • Momentinis pradinis kopijavimas
      • Per USB/RF/IP
      CMND ir valdymas
      • Kanalų redagavimo priemonė atsijungus
      • Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė
      • TV būsena realiu laiku (IP)
      • Nuotolinis valdymas per IP/RF
      • CMND ir kūrimas
      • TV grupės valdymas
      Valdymas
      • Automatinio kanalų naujinimo blokavimas
      • „Serial Xpress Protocol“
      • JSON API, skirtas TV valdymui – JAPIT
      Interaktyvus DRM
      • „VSecure“
      • „PlayReady“ transliavimas
      Pajamų generavimas
      • AppRevenue
      • „MyChoice“
      Nuotolinis valdymas
      • Pritaikytas kabelio juostai
      • Senkančios baterijos nustatymas
      • Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas
      Kanalai
      Bendras sąrašas

    • Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

      Valdymas
      • Universalus nuotolinis valdymas
      • Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu
      • Suderinamas su seselės iškvietimo sistema
      Patogumas
      • Ausinių išvestis
      • Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas
      Saugumas
      • Dviguba izoliacija, II klasė
      • Nedegus

    • Daugialypė terpė

      Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas
      • Formatai: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Talpyklos: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • „Quicktime“
      • TS
      • WMV
      Palaikomi muzikos formatai
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (nuo v2 iki v9.2)
      Palaikomi subtitrų formatai
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Palaikomi nuotraukų formatai
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Palaikoma vaizdo raiška iš USB
      iki 1920x1080p@60Hz
      Multimedijos jungtys
      • USB
      • LAN

    • Garso įrašai

      Garso išvesties galia
      20 (2 x 10)  W
      Vonios garsiakalbio išvestis
      1,5 W, Mono 8 omai
      Garsiakalbiai
      • 2,0
      • Nukreiptas žemyn
      Garso funkcijos
      • AVL
      • „Incredible Surround“
      • Dinaminiai žemieji dažniai
      • „Dolby MS10“

    • Maitinimas

      Mains power
      Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
      Ambient temperature
      0–40 °C
      Standby power consumption
      < 0,3 W
      Energijos ženklinimo etiketės klasė
      A++
      ES Energijos ženklinimo etiketės galia
      42  W
      Power Saving Features
      Eko režimas
      Metinis energijos suvartojimas
      61  kW·h

    • Priedai

      Įtraukta
      • Nuotolinio valdymo pultas 22AV1409A/12
      • Pasukamas stalinis stovas
      • 2 x AAA akumuliatoriai
      • Garantijos lapelis
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
      • Maitinimo laidas
      Papildomai
      • Išorinis laikrodis 22AV1120C/00
      • „Healthcare“ nuotolinio valdymo pultas 22AV1109H/12
      • Nustatymas RC 22AV9573A

    • Belaidis ryšys

      Belaidis LAN
      802,11 b/g/n
      Tiesioginis „Wi-Fi“
      • „DirectShare“
      • „Miracast“

    • Šoninės jungtys

      CI+
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Ausinių išvestis
      Minikištukas
      USB1
      USB 2.0

    • Galinės jungtys

      „Scart“
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Vonios garsiakalbio išvestis
      Minikištukas
      Komponentinis
      YPbPr + K/D jungtis
      AV įvestis
      CVBS bendrinama su YPbPr
      DVI garso įvestis
      Minikištukas
      Išorinis maitinimas
      • 12 V / 15 W
      • Minikištukas
      Išorinis valdymas
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Skaitmeninė garso išvestis
      Optinė
      Eternetas (LAN)
      RJ-45
      VGA įvestis
      15 kontaktų, D-sub

    • Jungiamumo pagerinimas

      RJ48
      • IR įvestis / išvestis
      • „Serial Xpress“ sąsaja
      „EasyLink“ (HDMI CEC)
      • Paleidimas vienu paspaudimu
      • Sistemos parengtis
      • RC signalo perdavimas
      • sistemos garso valdymas
      LAN
      Wake up on LAN
      HDMI
      • ARC (visos jungtys)
      • DVI (visos jungtys)
      „Scart“
      SCART įjungimas

    • Konstrukcija

      Spalva
      Juoda

    • Matmenys

      Set Width
      1082  mm
      Set Height
      623  mm
      Set Depth
      65/78  mm
      Product weight
      12,4  kg
      Set width (with stand)
      1082  mm
      Set height (with stand)
      686  mm
      Set depth (with stand)
      249  mm
      Product weight (+stand)
      13.9  kg
      Wall mount compatible
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
    • Nuotolinis valdymas
    • Garantijos lapelis
    • Maitinimo laidas
    • Stalinis stovas
    Badge-D2C

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    • Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.
    • Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

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