Kiti dėžėje esantys elementai
- Nuotolinio valdymo pulto baterijos
- Nuotolinis valdymas
- Garantijos lapelis
- Maitinimo laidas
- Stalinis stovas
48HFL5010T/12
Prijunkite ir valdykite
Naudodamiesi šiuo energiją taupančiu „Hospitality TV“ galėsite mėgautis pažangiais prijungimo ir interaktyvių viešbučio informacijos puslapių privalumais, o nuotolinis diegimas ir valdymas padės užtikrinti mažiausias išlaikymo išlaidasPeržiūrėti visus privalumus
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Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Naudojant „SmartInstall“ diegimas ir televizorių priežiūra nereikalaus jokių pastangų. Paprastu naudoti žiniatinklio įrankiu galėsite nuotoliniu būdu konfigūruoti ir diegti televizorių programas nevaikščiodami po kambarius! Taip sutaupysite laiko ir netrukdysite savo svečiams. Ar naujintumėte viešbučio informacijos puslapius, ar diegtumėte naujus kanalus, „SmartInstall“ gali viską.
Naudodami „SmartInfo“ galite svečiams pateikti viešbučio arba miesto informaciją. Svečiai prieigą prie šio interaktyvaus viešbučio puslapio turės net ir tuo atveju, jei televizorius neprijungtas prie intraneto arba interneto. Lengvai reguliariai pakeiskite informaciją, kad svečiams būtų pateiktos naujausios viešbučio žinios.
Naudodamiesi mūsų televizoriais svečiai gali lengvai mėgautis savo turiniu dideliame televizoriaus ekrane be jokių laidų. Pritaikius atviros sistemos metodą aptarnaujame „iOS“ ir „Android“ naudotojus, bei nuolat didiname suderinamumą. Saugus bendrinimas apsaugo svečių turinį. Naudojant „Miracast“ ir „DirectShare“ televizoriaus ekrane galima lengvai bendrinti nuotraukas, filmus ir muziką!
„MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
„Philips Smart TV“ programos siūlo vis didesnį programų pasirinkimą nuo „YouTube“ iki socialinių tinklų programų ir dar daugelį kitų. Specialioji versija priderinta naudojimui viešbučiuose ir turi kelis privalumus, pvz., pasinaudojus svečio informacija saugiai ištrinama, kad nelegalus turinys nepakenktų jūsų verslui.
Naudodami programų valdymą galite pasiūlyti svečiams tokias televizoriaus programas, apie kurias jie svajoja. Jūs galite pridėti, ištrinti ir rūšiuoti programas taip, kaip jums patinka. Be to, šiuos nustatymus galite klonuoti į bet kurį kitą televizorių neatlikdami to televizoriaus nustatymo! Taip pat galite kurti skirtingus profilius ir lengvai juos keisti. Norite liukso kambariams tiekti didelio dažnių juostos pločio įrašų programas, o kitiems kambariams siauro dažnių juostos pločio programas? Jokių problemų. Programų valdymas padės jums ir jūsų svečiams mėgautis paslaugomis.
Daugiau tvarkos ir mažesnės išlaidos. Naudodami naujuosius „Smart TV“ viešbučio sistemą galite kurti tiesiog televizoriuje. Interaktyviais kanalais, vaizdo įrašų nuoma, užsakymo internetu sistema, interaktyviu viešbučio meniu ir informacija galite naudotis neprijungdami išorinės dėžutės. Be turinio perdavimo per koaksialinį televizoriaus laidą, taip pat galite naudotis interneto tinklu ir perduoti televizijos kanalus arba VOD tiesiogiai į televizorių. Partnerių tinklas padės užtikrinti, kad kiekvienas gautų pageidaujamą ir pritaikytą portalą.
Naudodamiesi integruotu „Wi-Fi“ savo „Philips Smart TV“ be laidų pasieksite bet kokį turinį.
Naudojant „Serial Xpress Protocol“ (SXP) protokolą televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.
Įdiegus naująją laikrodžio rodymo ekrane funkciją, svečiai gali patogiai sužinoti laiką. Paspaudus mygtuką, televizoriaus ekrane rodomas laikrodis – geresnis matomumas ir mažesnės energijos sąnaudos.
„Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploatavimo išlaidas.
Vaizdas / ekranas
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
Savybės
Viešbučiams pritaikytos funkcijos
Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos
Daugialypė terpė
Garso įrašai
Maitinimas
Priedai
Belaidis ryšys
Šoninės jungtys
Galinės jungtys
Jungiamumo pagerinimas
Konstrukcija
Matmenys
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