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„Philips Signage 2000“ serija
„Philips Signage“ 2000 serija grąžina informacinius ekranus prie pagrindų – tai paprastas, bet stilingas ekranas, veikiantis 16 valandų per parą, 7 dienas per savaitę, skirtas lengvai integruoti be jokių nereikalingų papildomų funkcijų. Veikia su „Android 14“ operacine sistema, palaiko UHD raišką ir pasižymi 400 nitų ryškumu.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
„Philips Signage“ 2000 serijos UHD ekranai, kurių ryškumas siekia 400 cd/m², sukurti veikti 16 valandų per parą, 7 dienas per savaitę – tai idealus sprendimas verslui, veikiančiam nuo aušros iki sutemų ir siekiančiam palikti įspūdį.
„Philips Signage“ 2000 serijos ekranas, veikiantis su „Android 14“ operacine sistema, yra sukurtas naudojant profesionalią platformą su integruotu patikimu ryšiu ir saugumu. Jis optimizuotas naudoti su „Android“ programėlėmis ir leidžia įdiegti internetines programėles bei programinę įrangą tiesiai į ekraną, todėl nereikia naudoti išorinio medijos grotuvo.
Moderniai išplėskite savo ekrano galimybes naudodamiesi mūsų modulinio tipo sprendimu. Tai suteikia galimybę papildomai įdiegti „WiFi“ ir „Bluetooth“ funkcijas naudojant papildomą CRD22 modulį, taip pat „Philips ScreenShare“ funkciją. Be to, didelis dėmesys skiriamas pakartotiniam naudojimui, perdirbamumui ir tvarumui, o tai leidžia sumažinti elektros ir elektronikos įrangos atliekų kiekį.
„FailOver“ pagrindai per 5 V „hotplug“ aptikimą. Ypač svarbu reikliam komerciniam naudojimui, „FailOver“ per 5 V „hotplug“ leidžia nustatyti antrinį turinio šaltinį, kuris automatiškai bus paleistas tuo atveju, jei pagrindinis medijos srautas netikėtai sutriktų.
Naudodami „Wave“, nuotoliniu būdu išlaisvinkite „Philips Signage“ 2000 serijos ekranų galią, universalumą ir išmanumą. Ši evoliucinė debesų platforma suteikia visišką kontrolę bei paprastesnes įdiegimo ir nustatymo, ekranų stebėjimo ir valdymo, programinės aparatinės įrangos atnaujinimo, atkūrimo sąrašų valdymo ir energijos vartojimo planų nustatymo funkcijas. Taupote laiką, energiją ir mažinate poveikį aplinkai.
Vaizdas / ekranas
Prijungimo galimybė
Patogumas
Maitinimas
Palaikoma ekrano skiriamoji geba
Matmenys
Eksploatavimo sąlygos
Multimedijos programos
Vidinis leistuvas
Priedai
Kita
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